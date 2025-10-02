Le Grand Est fait entendre ses écrivains : 80 archives sonores en ligne

Une trentaine de bibliothèques, musées, services d’archives et maisons d’écrivain s'est associée pour faire (re)découvrir plus d’une centaine d’auteurs à travers les traces qu’ils ont laissées : brouillons, manuscrits annotés, correspondances, photographies, travaux préparatoires… Autant de coulisses de la création littéraire rassemblées dans une fresque numérique inédite.

Porté par Interbibly, le site litteraturesque.fr invite le public à explorer l’univers intime et professionnel de ces écrivains qui ont façonné le patrimoine culturel de la région. Richement illustré, il met aussi en valeur les lieux et points d’intérêt liés à cette mémoire littéraire.

Les auteurs du Grand Est

Les archives sont réparties en huit parcours thématiques : Poésie ; Romans ; Légendes, Folklore, Régionalisme ; Théâtre ; Patois, Dialectes, Langues régionales ; Auteurs engagés ; Réseaux, amitiés, influences ; célébrité, reconnaissance.

Elles s’accompagnent désormais de 80 extraits sonores — certains en langues régionales — enregistrés par 30 passionnés : auteurs, bibliothécaires, enseignants, éditeurs, comédiens… Parmi eux, l’écrivain Michel Louyot, qui a lu un passage de son propre texte conservé à la Bnu de Strasbourg, ou encore Evelyne Troxler, fille du dramaturge alsacien Tony Troxler.

Grâce à cette cartographie interactive, ponctuée de jeux et de lectures, chacun peut embarquer pour une promenade numérique unique, au cœur du patrimoine littéraire du Grand Est.

