"Le plus beau voyage commence au coin de la rue"

Afin de mieux le connaître, au-delà du romancier et de son livre, nous lui avons proposé un Questionnaire de Proust revisité, conçu pour entrer en résonance avec les thèmes de son dernier roman : le voyage, la mémoire, la perte, l’émerveillement face au banal.

Quel est pour vous le plus beau voyage ?

— Celui qu’on peut faire au pied de chez soi, au bout de la rue.

Quel lieu réel ou imaginaire représente pour vous un refuge absolu ?

— Mon canapé, avec mon ordinateur sur les genoux pour écrire.

Quel objet du quotidien aurait pour vous la valeur d’un talisman ?

— N’importe quel objet peut devenir talisman. Une simple tasse de café, si elle est liée à une histoire, peut prendre une valeur magique.

Quel est le poids le plus lourd que vous ayez porté ?

— Le poids d’une perte.

Et le plus léger ?

— La joie de marcher, de retrouver des amis, de ne pas sentir le temps passer.

Si vous pouviez figer un moment de votre vie, comme une photographie ?

— Je fais de la photographie, et je crois que rien ne se fige : les plus belles images captent un mouvement. Je n’ai pas ce désir de fixer un instant.

Quelle musique accompagne l’idée du voyage ?

— La radio de la voiture, une playlist aléatoire où l’on danse même sur des chansons qu’on n’aurait jamais pensé écouter.

Quelle est votre définition de la tendresse ?

— C’est une manière d’entrer en contact avec le monde en se défaisant de toute arrogance.

Qu’aimeriez-vous retrouver de votre enfance ?

— Je retrouve chaque jour des âges différents en moi. J’ai quatre ans, onze ans, quinze ans et soixante-quinze en même temps. Et j’essaie de garder l’impression que tout est nouveau.

Quelle qualité admirez-vous le plus dans un voyage ?

— La complicité.

Quel défaut pardonnez-vous le plus facilement ?

— L’incohérence.

Qu’est-ce qui vous fait encore éclater de rire ?

— L’absurdité et le sérieux excessif du monde.

Quelle rencontre dans vos voyages vous a le plus marqué ?

— Les deux conservateurs du musée du Pigeon à Berck-sur-Mer, Gérard et Catherine, passionnés de colombophilie et porteurs d’un amour immense pour leurs oiseaux.

Quelle serait votre devise de voyageur ou d’écrivain ?

— Une citation des Autonautes de la cosmoroute de Julio Cortázar et Carol Dunlop : « Toute expédition, qu’elle soit de Marco Polo, de Christophe Colomb ou de Shackleton, suppose qu’on n’ait pas tout à fait perdu l’enfant qu’on porte en soi. »

Si vous pouviez donner un nom à votre propre odyssée ?

— Je l’ai donné : Voyage, voyage.

