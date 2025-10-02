"Le plus beau voyage commence au coin de la rue"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Voyage, voyage (Verticales), Victor Pouchet poursuit un travail littéraire où l’intime croise l’absurde, et où la mélancolie s’allie à la légèreté. Dans ce récit tendre et grave, il raconte la fuite d’un couple confronté à la perte d’un enfant, embarqué dans une odyssée dérisoire de musées insolites et de routes françaises.
Le 02/10/2025 à 10:00 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
02/10/2025 à 10:00
0
Commentaires
0
Partages
Afin de mieux le connaître, au-delà du romancier et de son livre, nous lui avons proposé un Questionnaire de Proust revisité, conçu pour entrer en résonance avec les thèmes de son dernier roman : le voyage, la mémoire, la perte, l’émerveillement face au banal.
Quel est pour vous le plus beau voyage ?
— Celui qu’on peut faire au pied de chez soi, au bout de la rue.
Quel lieu réel ou imaginaire représente pour vous un refuge absolu ?
— Mon canapé, avec mon ordinateur sur les genoux pour écrire.
Quel objet du quotidien aurait pour vous la valeur d’un talisman ?
— N’importe quel objet peut devenir talisman. Une simple tasse de café, si elle est liée à une histoire, peut prendre une valeur magique.
Quel est le poids le plus lourd que vous ayez porté ?
— Le poids d’une perte.
Et le plus léger ?
— La joie de marcher, de retrouver des amis, de ne pas sentir le temps passer.
Si vous pouviez figer un moment de votre vie, comme une photographie ?
— Je fais de la photographie, et je crois que rien ne se fige : les plus belles images captent un mouvement. Je n’ai pas ce désir de fixer un instant.
Quelle musique accompagne l’idée du voyage ?
— La radio de la voiture, une playlist aléatoire où l’on danse même sur des chansons qu’on n’aurait jamais pensé écouter.
Quelle est votre définition de la tendresse ?
— C’est une manière d’entrer en contact avec le monde en se défaisant de toute arrogance.
Qu’aimeriez-vous retrouver de votre enfance ?
— Je retrouve chaque jour des âges différents en moi. J’ai quatre ans, onze ans, quinze ans et soixante-quinze en même temps. Et j’essaie de garder l’impression que tout est nouveau.
Quelle qualité admirez-vous le plus dans un voyage ?
— La complicité.
Quel défaut pardonnez-vous le plus facilement ?
— L’incohérence.
Qu’est-ce qui vous fait encore éclater de rire ?
— L’absurdité et le sérieux excessif du monde.
À LIRE - Le parfum de la première glace à l’abricot à Bagdad
Quelle rencontre dans vos voyages vous a le plus marqué ?
— Les deux conservateurs du musée du Pigeon à Berck-sur-Mer, Gérard et Catherine, passionnés de colombophilie et porteurs d’un amour immense pour leurs oiseaux.
Quelle serait votre devise de voyageur ou d’écrivain ?
— Une citation des Autonautes de la cosmoroute de Julio Cortázar et Carol Dunlop : « Toute expédition, qu’elle soit de Marco Polo, de Christophe Colomb ou de Shackleton, suppose qu’on n’ait pas tout à fait perdu l’enfant qu’on porte en soi. »
Si vous pouviez donner un nom à votre propre odyssée ?
— Je l’ai donné : Voyage, voyage.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
208 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Commenter cet article