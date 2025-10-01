Les Rendez-vous de l’histoire 2025 : le palmarès complet des prix littéraires à Blois

Grand Prix des Rendez-vous de l’histoire

Alain Blum et Emilia Koustova, Déportés pour l’éternité. Survivre à l’exil stalinien, 1939-1991 (Éditions EHESS 2024 – INED)

Remise : samedi 11 octobre, 18h30, Hémicycle de la Halle aux Grains.

Prix Augustin-Thierry

Johann Chapoutot, Les Irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ? (NRF Essais, Gallimard)

Remise : dimanche 12 octobre, 17h, Hémicycle de la Halle aux Grains.

Prix du Roman historique

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre (Grasset)

Remise : vendredi 10 octobre, 18h30, Salle Pierre-de-Ronsard, Conseil départemental.

Prix du Noir de l’Histoire

David Hury, Beyrouth Forever (Liana Levi)

Remise : samedi 11 octobre, 16h, Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire.

Prix BD des Rendez-vous de l’histoire – Château de Cheverny

Guy Delisle, Pour une fraction de seconde (Shampooing, Delcourt)

Remise : samedi 11 octobre, 11h30, Espace Julien-Angelier, Bibliothèque Abbé-Grégoire.

Prix lycéen du livre d’histoire

Sarah Gruszka, Le Siège de Leningrad. Septembre 1941 – Janvier 1944 (Tallandier)

Remise : samedi 11 octobre, 16h30, Salle des conférences, Château royal de Blois.

Prix du Roman Historique Jeunesse

CM2/6e : Florence Medina, La Tour de Jeanne (Poulpe Fictions)

5e/4e : Xavier-Laurent Petit, Tout va bien (L’École des loisirs)

3e/2nde : Régis Delpeuch, Les 4051 de Pitchipoï (Scrineo) & Pascal Ruter, Les Papillons bleus. 1940-1942 (Didier Jeunesse)

Rencontre-débat et remise : samedi 11 octobre, 16h, Espace Jeunesse du Salon du livre.

Créés en 1998 à Blois, Les Rendez-vous de l’histoire sont un festival de cinq jours consacré à l’histoire, au partage de connaissances et au dialogue entre disciplines. Conçu sur le modèle d’une université populaire, il propose entretiens, conférences, projections, expositions, spectacles et expériences numériques.

Chaque année, un thème fédérateur oriente la programmation et se décline en sujets liés à l’actualité historiographique et éditoriale. Pour la 28ᵉ édition, le thème est « La France ? ».

Le festival comprend également un salon du livre d’histoire, des cycles consacrés à l’économie et au cinéma, des rencontres pédagogiques, ainsi que des cafés et dîners historiques. L’accès est gratuit et ouvert à tous, avec billetterie en ligne pour la réservation des événements.

