Alain Kahn, pionnier du manga en France, est mort

L’éditeur salue « son esprit entrepreneurial, sa créativité et sa force fédératrice », qui ont « rapidement hissé Pika parmi les grands éditeurs de mangas », en révélant au public francophone des œuvres devenues emblématiques. Pika rappelle aussi son « humanité rare » et « une joie de vivre inaltérable » qui savaient rassembler.

Créée en janvier 2000 par Alain Kahn et Pierre Valls, Pika Édition fait partie des premières maisons françaises entièrement dédiées au manga - et sera aussi la première à publier du « manga français ».

Le parcours d’Alain Kahn est indissociable d’un précédent label fondé en 1987, Média Système Édition (MSE), spécialisé dans la presse vidéoludique avec des magazines comme Player One, Nintendo Player ou PC Player. Sa mise en liquidation judiciaire en 2000 le conduit à concentrer ses efforts sur Pika, et à en assurer le développement soutenu pendant les années 2000.

En 2007, il choisit de rapprocher Pika du groupe Hachette Livre. Alain Kahn reste aux commandes pendant huit ans.

Sous son impulsion, Pika fait découvrir et suit sur la durée des licences majeures du manga : GTO, de nombreuses séries du collectif CLAMP (de Card Captor Sakura à XXXHOLiC), au cœur d’une actualité encore vive en 2025 avec la collection « CLAMP Universe » lancée pour les 25 ans de la maison. La maison s’illustre aussi en publiant très tôt des créations locales au format manga : Reno Lemaire et Dreamland, souvent cité comme jalon fondateur du « manga français » en librairie. Fairy Tail , L’Attaque des Titans ou Blue Lock sont d'autres séries phares du catalogue Pika.

En 2016, l’éditeur a racheté la maison jeunesse nobi nobi !. En 2024, la maison a ouvert Pika Wavetoon, label consacré aux webtoons coréens en version papier.

Crédits photo : Pika Éditions

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com