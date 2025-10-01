Gérard Miller placé en garde à vue pour des accusations de violences sexuelles

Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire en février 2024, après la réception de six signalements de femmes. Celles-ci affirment avoir été victimes de gestes « a minima sexués » de la part de Gérard Miller, entre 1995 et 2005, sans avoir donné leur consentement. Parmi elles, deux anciennes étudiantes de l’université Paris 8, où il enseignait.

Une plainte pour viol avait également été déposée pour des faits supposés datant de 2001. La plaignante, âgée de 17 ans au moment des faits, dénonce le comportement du psychanalyste dans le cadre d’une séance. L’universitaire a fait l'objet de dizaines de témoignages, dont certains recueillis dans les médias dès le début de l'année 2024.

Les premiers récits furent publiés dans Elle le 31 janvier, avant de trouver un échao chez Mediapart, quelques jours plus tard. Au total, au moins 67 femmes ont dénoncé publiquement des comportements qualifiés de violences sexuelles. Plusieurs évoquent des faits commis au domicile de Gérard Miller ou dans son cabinet, parfois au cours de séances présentées comme des moments d’hypnose.

Ces accusations, certaines portant sur des victimes mineures au moment des faits présumés, ont contribué à l’ouverture de l’enquête judiciaire. La police judiciaire de Paris est désormais chargée d’en établir la matérialité et de vérifier la qualification des infractions, ainsi que leur éventuelle prescription.

Les réfutations de Gérard Miller

Face aux accusations, Gérard Miller a contesté les faits. En février dernier, il affirmait être « certain de n’avoir commis aucune infraction ». Dans un courrier adressé à Libération, il reconnaissait l’existence de rapports inégalitaires avec des femmes plus jeunes, tout en récusant « de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et, à plus forte raison, tout viol ».

Le psychanalyste réfute également avoir jamais pratiqué l’hypnose, que ce soit dans son cabinet ou à son domicile. « Jamais. Même si dans tel ou tel souvenir, c’est le mot qui est employé, il ne correspond pas à la réalité », a-t-il écrit.

L’issue de la garde à vue, ainsi que les suites judiciaires, dépendront désormais des décisions du parquet de Paris.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com