Frans Masereel à l’honneur au Musée de l’Image : une rétrospective inédite à Épinal

Longtemps célébré, parfois relégué à la marge, Frans Masereel connaît aujourd’hui une véritable redécouverte. L’artiste belge, de son vivant reconnu bien au-delà des frontières, avait su allier engagement humaniste et puissance plastique. Ses œuvres, empreintes de révolte et d’utopie, donnent à voir un monde traversé par les tensions sociales et politiques du XXᵉ siècle.

Sa singularité ? Une pratique virtuose de la gravure sur bois, tant dans ses créations personnelles que dans ses collaborations avec des écrivains de renom comme Stefan Zweig ou Romain Rolland. Très tôt, Masereel avait compris le pouvoir universel de l’image : en 1918, il invente une forme inédite, le roman graphique sans paroles, dont l’écho résonne encore aujourd’hui dans la bande dessinée contemporaine.

Entre imagerie populaire et avant-garde

Masereel entretenait un lien intime avec l’imagerie populaire : il collectionnait lui-même des planches d’Épinal, clin d’œil qui donne tout son sens à cette exposition vosgienne. Pourtant, son art ne s’arrêtait pas aux traditions locales.

Frans Masereel, Le Petit café, aquarelle, 1925, coll. privée. © Adagp, Paris, 2025

Derrière l’apparente simplicité de ses noirs et blancs se cache une œuvre complexe, profondément politique, qui interroge la place de l’homme dans un monde traversé par la guerre, l’injustice et l’espoir d’une société plus fraternelle.

Le parcours de l’exposition ne se limitera pas à ses célèbres cycles de gravures. Le public pourra découvrir ses dessins, peintures, aquarelles et projets graphiques destinés à la presse, à l’édition ou aux arts décoratifs. Un ensemble qui met en lumière la polyvalence d’un créateur à la fois visionnaire et accessible.

Une figure moderne et universelle

Avec ce temps fort, le Musée de l’Image entend rendre hommage à un artiste complet, trop souvent résumé à ses seules gravures. Masereel demeure pourtant d’une étonnante modernité : sa critique sociale, ses images de foules anonymes, ses visages d’amoureux ou de travailleurs résonnent avec une force intacte.

Plus qu’une simple rétrospective, l’exposition d’Épinal propose ainsi un voyage à travers une œuvre engagée et poétique, qui n’a rien perdu de sa puissance d’évocation. Une plongée dans un univers où le trait devient langage, et où l’image seule raconte, mieux que mille mots, l’histoire d’un siècle.

Illustration : Frans Masereel, Le Baiser, gravure sur bois, 1924, coll. privée. © Adagp, Paris, 2025

