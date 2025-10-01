Audiolivre : un marché à 56 milliards $ en 2032, dominé par Amazon ?

Prenons l’exemple de La femme de ménage, premier tome de la saga de Freida McFadden : avec plus de 2,17 millions d’exemplaires écoulés en poche et quelque 75.000 de mieux en grand format, l’ouvrage traduit par Karine Forestier n’impression guère par ses ventes d’audiolivres.

Lue par les comédiennes Laure Filiu et Audrey Sourdive, la version commercialisée par Lizzie dépasserait tout juste les 360 exemplaires — on parle ici de la version audio sur CD (données : Edistat). Alors, pétard mouillé ou signal assourdissant ?

L'oreille, absolument

En 2024, les ventes d’audiobooks aux États-Unis ont atteint 2,22 milliards de dollars – à 99 % via les ventes numériques, selon l’Audio Publishers Association (APA). Et la croissance est de mise, estime une analyse, qui table sur 4,75 milliards $ pour 2025 sur le territoire nord-américain et 10,88 milliards $ au niveau mondial.

Si ce coefficient était appliqué sur La Femme de ménage (1 vente en CD pour 99 ventes digitales), on aboutirait à 36.300 audiobooks écoulés. Pas négligeable… mais pas non plus un El Dorado.

Quand les analyses s'emmêlent

Le cabinet Coherent Market Insights a publié son étude Audiobooks Market 2025 Forecast to 2032. Et ses projections réjouiront les acteurs de ce segment. En effet, entre 2025 et 2032, la firme pronostique une croissance annuelle de 26,4 %, pour s’établir à 56,09 milliards $ d’ici 7 ans.

Une récente prospective de Archive Market Research cite pour la période 2025–2032 une projection que le marché américain atteindra 12,82 milliards $ avec un taux de développement tout aussi élevé.

Selon le cabinet Mordor Intelligence, Audible (filiale d’Amazon) détiendrait environ 63,4 % du marché des audiobooks aux États-Unis (ou de la part des revenus). Et ce, du fait d’un catalogue étendu et des multiples programmes exclusifs. Et ce, avec une concurrence où sont mentionnés Apple Books, Kobo et Google Play Books, qui restent des outsiders.

La réalité des chiffres... et du marché ?

Pour l’instant, l’APA a noté un retour à une croissance à deux chiffres (+13 % en 2024 vs 2023) dans le marché des audiobooks américains. De fait, le modèle d’abonnement (et les téléchargements à l’unité) est l’un des leviers de revenus importants, mais les études accessibles ne fournissent pas systématiquement un ARPU (revenu moyen par utilisateur) consolidé pour le marché US.

Un point d’actualité : Audible envisage d’intégrer l’IA pour générer des voix narratrices dans ses productions — ce qui pourrait modifier les coûts de production de livres audio et impacter les marges ou le modèle de prix.

La fiction devrait, assez logiquement, dominer le marché en 2025, avec une consommation de ces audiolivres sur smartphones principalement. Mais les estimations de CMI seraient particulièrement optimistes : récemment GrandView Research a fait état d’une croissance annuelle de l’ordre de 24 % pour le marché U.S. sur la période 2025-2030.

L’étude, dont ActuaLitté n’a pu consulter que des extraits, est disponible à l’achat à partir de 2200 $ ici. Au cas où.

En 2023, plus de 6,8 millions de Français auraient expérimenté l'audiolecture, ce qui représenterait environ 13 % de la population de plus de 15 ans. La vente streaming (crédit mensuel) serait majoritaire, avec 80 % des ventes totales. Le marché numérique du livre audio serait estimé à 90 millions d’euros et représenterait environ 2 % du chiffre d’affaires de l’édition en France.

