Céline Dion et Omar Sy au casting français de High in the Clouds

Adapté du livre pour enfants de Paul McCartney publié en 2005, le long-métrage est réalisé par Toby Genkel et devrait sortir prochainement en salles. L’univers musical sera marqué par une bande originale signée Michael Giacchino, accompagnée de chansons inédites écrites par McCartney lui-même.

Pour la version française, le studio a réuni un casting particulièrement varié, associant des figures du cinéma, de la musique et de la télévision. Céline Dion, Omar Sy, Benjamin Lavernhe, Antoine de Caunes, Clémence Poésy, Pom Klementieff et Alain Chabat donneront vie aux personnages principaux de cette aventure animée en 3D.

En parallèle, une distribution anglophone avait déjà été annoncée, avec notamment Himesh Patel dans le rôle de l’écureuil Wirral et Hannah Waddingham dans celui de Gretsch, la chouette qui règne sur la ville, révèle Deadline.

Un projet porté par Paul McCartney et une équipe internationale

Produit par Paul McCartney à travers MPL Communications, aux côtés de Robert Shaye et Michael Lynne pour Unique Features, le film bénéficie d’un important réseau de partenaires. Gaumont est impliqué dans la production, aux côtés de Polygram Entertainment, Lemoko Investments, Sky et James L. Nederlander Productions. L’animation est assurée par Gaumont Animation en collaboration avec 88 Pictures, connu pour The Bad Guys: A Very Bad Holiday et Spirit Untamed.

À la direction artistique, Patrick Hanenberger (Rise of the Guardians, Lego Movie 2) signe le design visuel, tandis que le scénario a été confié à Jon Crocker, déjà auteur de Paddington 2 et de l’Oscar du court-métrage The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. La musique est composée par Michael Giacchino, récompensé aux Oscars pour Up, et enrichie de nouvelles chansons inédites de Paul McCartney. L’album original sortira chez Universal Music Group.

Une fable musicale et résistante

L’histoire de High in the Clouds suit Wirral, un jeune écureuil qui se retrouve malgré lui à l’origine d’une révolution. Face à Gretsch, une chouette autoritaire ayant interdit la musique dans sa ville, le héros et ses compagnons vont tenter de rétablir la liberté d’expression artistique.

Fidèle au livre de Paul McCartney, le récit mêle aventure, humour et réflexion sur la place de la musique comme vecteur de lien social et de résistance.

