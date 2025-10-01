Avec Voyage, voyage, Victor Pouchet transforme le deuil en odyssée intime

Il y a toujours une part d’accident dans la naissance d’un livre. Pour Victor Pouchet, Voyage, voyage est né de deux forces contradictoires, presque inconciliables : une obsession burlesque pour les musées insolites de France, et une expérience intime douloureuse, celle d’une grossesse interrompue.

L'auteur confie : « J’ai passé trois ans à traverser la France pour visiter le musée de la Fraise de Plougastel, le musée de la Truffe et autres lieux improbables. Je les trouve fascinants, pleins d’histoires en marge. Et puis il y a eu ce drame personnel, ce qu’on appelle communément une fausse couche, un terme que je trouve mal choisi. C’est considéré comme un non-événement médical, social, alors que pour un couple, c’est une secousse immense. Je voulais raconter ce que cela fait, du point de vue de la femme et de l’homme, et comment on essaie de trouver des diversions au chagrin. »

L’idée de « diversion » est centrale. Le roman n’est pas seulement une traversée géographique, il est avant tout la tentative de détourner le regard du malheur, de l’apprivoiser à travers l’errance.

Musées improbables, peine indicible

Les protagonistes, Orso et Marie, sont d’abord figés dans la torpeur de leur appartement parisien, abrutis par les séries télé et le silence lourd de la perte. Un jour, ils partent. Destination incertaine. Leur véhicule, une vieille Renault Nevada, devient le vaisseau fragile de leur fuite.

Leur première halte : le musée des poids et mesures de Mécringes. Puis viendront le musée de la Mine en Moselle, le musée des Gendarmes et du Cinéma, et bien d’autres étapes saugrenues. « Orso et Marie voyagent de musée en musée comme d’autres voyagent d’île en île. Ils cherchent une aventure à hauteur d’homme, une odyssée faite d’accidents et de détours. Et ce qui est dérisoire pour le monde extérieur prend, pour eux, des proportions immenses. »

Une des grandes forces de Voyage, voyage réside dans sa construction. Pouchet tisse deux temporalités : la semaine de voyage, scandée par les haltes, et le récit de l’histoire d’amour, depuis la rencontre du couple jusqu’à la grossesse interrompue.

« Un roman, pour moi, c’est toujours plusieurs fils tressés. J’aime qu’on passe d’une strate à l’autre, que le présent éclaire le passé, que l’histoire d’amour prenne un autre relief à la lumière du deuil. En 200 pages, j’aime donner le sentiment d’avoir traversé plusieurs vies. Orso et Marie changent très peu, et pourtant ils changent beaucoup. C’est ce décalage qui m’intéresse. »

« Voyager, c’est survivre »

Pour l'auteur, un roman ne doit jamais être un trajet balisé : « Quand j'en commence un, toutes les idées sont en place, mais l’écriture doit me surprendre. Sinon, je m’ennuierais. Écrire, c’est avancer, se tromper parfois de route, puis retrouver une voie libre. C’est aussi pour ça que je parle de voyage : il y a l’inattendu, les obstacles, et la joie soudaine de voir la route s’ouvrir. »

Cette poétique du détour irrigue Voyage, voyage. Victor Pouchet s’amuse à élever l’ordinaire au rang d’extraordinaire : une friterie de Moselle ou un distributeur de pizzas sur le Larzac deviennent, sous sa plume, des étapes quasi mythiques. « Orso et Marie n’embarquent pas pour l’Everest ni pour traverser les océans. Leur aventure est de proximité, inscrite dans des lieux en apparence insignifiants. Ce qui m’intéressait, c’était de montrer comment, à partir de ces haltes modestes, peut naître un étonnement qui déplace, qui emmène ailleurs. »

Et pourquoi répéter le mot « voyage », d'ailleurs ? « Parfois il suffit de répéter un mot pour qu’il prenne une épaisseur nouvelle. Ce titre, c’est à la fois une promesse et un impératif. Pour Orso et Marie, cet impératif devient vital. Voyager, c’est survivre. »

Ce titre, volontairement simple, acquiert une force musicale. « Si j’avais répété le mot “aspirateur”, ça n’aurait rien donné. Mais le mot “voyage” porte en lui une charge sonore, presque poétique. » Et puis, il y a un trouble, selon le docteur Freud : répéter deux fois, c’est refouler quelque chose...

Mélancolie et absurde : un équilibre vital

Le ton du roman oscille sans cesse entre mélancolie et comédie légère. « Je ne peux pas séparer les deux. Le monde est chaotique, marqué par des deuils, mais il est aussi drôle, absurde, tendre. Ne pas tisser ensemble le drame et la légèreté me semblerait impossible. Orso et Marie se soutiennent ainsi : quand l’un sombre, l’autre introduit du jeu, de la complicité. C’est une dualité vivante. »

Au-delà de la forme, le roman frappe par la force de son sujet : la fausse couche. « Cela touche 15 % des femmes chaque année, soit 200.000 personnes », rappelle l'auteur, avant de constater : « Et pourtant, on n’en parle pas. J’ai voulu être précis dans la description médicale, car cela concerne d’abord le corps de la femme. Mais je voulais aussi raconter ce que ça fait à un couple. Un médecin a dit à une lectrice : “c’est un événement banal, sauf pour la personne qui le vit”. Cette phrase, d’une froideur clinique, résume toute la violence de la situation. »

Les premiers retours de lecture mettent en évidence l’importance d’un tel récit : « Beaucoup m’ont dit que c’était la première fois qu’ils lisaient un roman qui mettait des mots sur ce vécu. Et la littérature, pour moi, doit aussi être ça : ouvrir un espace de parole sur l’indicible. »

Des prix et une filiation

À cette reconnaissance des lecteurs s’ajoute celle des institutions littéraires : le Prix Littéraire Maison Rouge 2025, ou encore finaliste du Prix des Deux Magots : « C’est une joie et un honneur. Ce prix appartient à l’histoire littéraire française. Quand je relis la liste des lauréats, je vois des auteurs qui me sont chers : Bernard Franck, François Weyergans, Antoine Blondin… Et, plus récemment, Pierre Adrian, Louis-Henri de la Rochefoucauld ou Jean-Pierre Montal, que j’admire. Cela donne le sentiment d’entrer dans une filiation. »

Ce prix, remis dans le café mythique de Saint-Germain-des-Prés, salue traditionnellement les écritures libres, singulières, parfois en marge des grands prix d’automne. Pour les membres du jury, Voyage, voyage s’inscrit tout naturellement dans cet esprit.

