Paris rend hommage à Mario Vargas Llosa à la Maison de l’Amérique latine

Parmi les personnalités présentes figurent Antoine Gallimard, président des Éditions Gallimard, et Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l’Académie française. Deux des fils de l’auteur, Gonzalo et Alvaro Vargas Llosa, prendront également la parole. Seront aussi présents Jean-Marc Laforêt, président de la Maison de l’Amérique latine, José María Martínez Alonso, directeur de l’Institut Cervantes de Paris, ainsi que les ambassadeurs du Pérou et d’Espagne en France.

La cérémonie sera animée par Daniel Lefort, traducteur et ancien conseiller culturel de la France au Pérou. Elle se conclura par une table ronde rassemblant plusieurs spécialistes de Vargas Llosa : l’écrivain Juan Jesús Armas Marcelo, le traducteur Albert Bensoussan, la professeure Ina Salazar (Sorbonne Université) et Claire Sourp, maîtresse de conférences à l’Université Rennes 2.

Paris, une ville capitale pour l’écrivain

L’hommage s’inscrit dans une histoire étroitement liée à la capitale française. Paris fut un espace décisif pour Mario Vargas Llosa, tant sur le plan personnel qu’intellectuel. C’est dans cette ville qu’il s’est affirmé comme romancier, qu’il a noué des liens avec d’autres écrivains du « boom latino-américain », et qu’il a rédigé une partie de ses œuvres majeures, parmi lesquelles La ville et les chiens et La maison verte.

À LIRE - L'habit vert de Mario Vargas Llosa donné au Musée Nobel

L’auteur soulignait lui-même combien la France avait été essentielle pour son parcours, y découvrant la vitalité et la reconnaissance de la littérature ibéro-américaine. Paris fut pour lui plus qu’un lieu de résidence : un territoire littéraire qui a en partie nourri sa vision du monde et sa création.

Un hommage à un écrivain majeur

Lauréat du prix Nobel de littérature, du prix Cervantes et membre de l’Académie royale espagnole comme de l’Académie française, Mario Vargas Llosa demeure une figure centrale de la littérature contemporaine. Son décès, survenu à Lima le 13 avril 2025, a suscité de nombreuses manifestations de respect et de mémoire à travers le monde.

La cérémonie parisienne, six mois après sa disparition, entend rappeler la profondeur de son œuvre et l’influence durable et inébranlable de son parcours intellectuel. Elle réunit ceux qui l’ont côtoyé, traduit et étudié, témoignant de l’empreinte que l’écrivain a laissée dans la vie culturelle française et internationale.

Crédits photo : Mario Vargas Llosa à Lima, Perú. Photo de Daniel Mordzinski

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com