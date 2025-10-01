Québec : les bibliothèques publiques au coeur du débat municipal

L’initiative vise à mieux faire connaître le rôle essentiel de ces institutions. Elle propose notamment via son site internet un quiz interactif pour tester ses connaissances, ainsi que des capsules « Saviez-vous que » mettant en lumière des faits marquants. Afin de nourrir la réflexion et d’orienter les prises de position, une boîte à outils complète est mise à disposition.

Celle-ci inclut un guide pratique, des exemples de promesses électorales et des références clés du secteur. Les participantes et participants sont également invités à signer une déclaration d’appui, affirmant publiquement leur soutien à la mission et au développement des bibliothèques publiques.

« Les bibliothèques publiques font tomber les barrières en offrant des services gratuits et des lieux d’inclusion essentiels. Elles contribuent à l’alphabétisation, à l’attractivité et à l’économie de nos municipalités. Nous invitons tous les intervenants municipaux à reconnaître le rôle indispensable des bibliothèques et à s’engager à soutenir leur développement pour les années à venir », souligne Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ.

Fondée en 1984, l’Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale organisation regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Elle exerce un rôle de leadership pour assurer leur développement, leur positionnement stratégique et leur rayonnement. L’ABPQ œuvre également à sensibiliser les décideuses et décideurs à l’importance de services de bibliothèque de qualité, garants d’un accès démocratique et universel au savoir et à la culture.

Crédits image : affiche de l'initiative, par l’ABPQ

