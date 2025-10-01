Metz : Sestra's Books, nouvelle librairie axée romance, romantasy et fantasy

Sestra's Books, ou Sestra's Books, Love & Coffee en version longue, a ouvert ses portes en juin dernier à Metz : le projet est porté par deux sœurs, Mahé et Ysée Chevrin, réunies par une passion pour la lecture, et en particulier pour les ouvrages de romance, de fantasy ou, ceux qui cumulent les deux et s'inscrivent dans la romantasy.

Dans un local de 80 m2, dont 60 de surface commerciale, le projet sororal a transcrit à Metz un constat réalisé à l'occasion d'un voyage à Berlin : « Nous avons vu à cette occasion qu'il existait des librairies uniquement consacrées à la romance et à la fantasy », nous explique Ysée Chevrin. « J'approche de la trentaine et nous nous sommes dit, avec Mahé, que c'était le moment de concrétiser cette envie que nous avons depuis toutes petites. »

Après s'être renseignées sur le métier de libraire par leurs propres moyens, Mahé et Ysée Chevrin se sont tournées vers des libraires professionnels afin d'engranger les conseils et retours d'expérience. L'association professionnelle Libraires de l'Est a également été d'un grand secours, « en nous accompagnant sur l'ouverture du commerce, mais aussi sur son agencement, par exemple ».

Présente à plein temps à la librairie, Ysée Chevrin est régulièrement rejointe par sa sœur Mahé, qui travaille par ailleurs à l'école nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM).

4000 références disponibles

Comme son nom l'indique, Sestra's Books, Love & Coffee propose aux visiteurs un espace détente, où peuvent être servies des boissons chaudes et froides (le thé provient du Palais des Thés, le café de Grainoully, torréfacteur local), mais aussi des pâtisseries fournies par Brunch&Cake, à Metz également. Signalons aussi une offre d'accessoires pour la lecture, des pochettes de livres aux marque-pages, en passant par des stickers, tous réalisés par des artisans français.

Bien entendu, les livres restent en vedette, avec environ 4000 références disponibles, réparties entre romance, romantasy et fantasy, signées par des auteurs français ou étrangers. Une sélection d'ouvrages en version originale anglaise est aussi réalisée par les deux libraires passionnées par ces genres littéraires « depuis l'enfance ».

« Ces genres sont particulièrement mis en avant depuis une dizaine d'années, mais ils existent depuis bien plus longtemps », rappelle Ysée Chevrin qui cite, parmi ses favoris, le travail de la collection Nox (Albin Michel) et l'œuvre de Mathieu Guibé. Si leurs goûts comptent pour beaucoup dans leur sélection, les deux libraires gardent aussi un œil sur les tendances.

Lecteurs et lectrices de romance, romantasy et fantasy s'informent en effet particulièrement par l'intermédiaire des réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête. Une particularité que Sestra's Books a faite sienne : « J'ai mis à profit mes études de cinéma pour notre présence sur les réseaux sociaux, qui fonctionnent bien et attirent des clients — certains font deux ou trois heures de route pour venir nous voir. »

Depuis l'ouverture, Sestra's Books développe une dense programmation, avec au moins deux activités par semaine, entre dédicaces et ateliers (club de lecture, ateliers créatifs ou d'écriture, etc.). La librairie a ainsi accueilli Jace Sailor et Luhan De Freitas ces dernières semaines, tandis que Mathieu Guibé et Eva Sorn passeront une tête au cours du mois d'octobre.

Photographie : Sestra's Books

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com