François Civil bientôt à l'affiche d'une adaptation de Charles Dickens

L’action se déroule à Londres en 1782, en pleine guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Lucie Manette (Mirren Mack) voit son existence bouleversée lorsqu’elle apprend que son père, qu’elle croyait mort depuis vingt ans, serait peut-être vivant à Paris. Le messager, Charles Darnay (François Civil), un jeune émigré français idéaliste, est aussitôt accusé de trahison et emprisonné.

Pour le sauver, Lucie fait appel à Sydney Carton (Kit Harington), un brillant avocat aussi imprévisible que tourmenté, espérant que Darnay pourra l’emmener en France retrouver son père.

Considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de Dickens et de la littérature du XIXᵉ siècle, A Tale of Two Cities a déjà connu plusieurs adaptations. On compte d’abord quatre films muets, en 1911, 1917, 1922 et 1925. En 1935, Jack Conway signe Le Marquis de Saint-Évremont.

Plus tard, en 1958, sort Sous la terreur, avec Dirk Bogarde, Dorothy Tutin, Christopher Lee, Leo McKern et Donald Pleasence. En 1980 Jim Goddard réalise A Tale of Two Cities, avec Chris Sarandon et Peter Cushing. Enfin, une mini-série est diffusée sur ITV en 1989 avec James Wilby, Serena Gordon et Xavier Deluc.

La Révolution française, par Charles Dickens

La série en préparation est produite par Simon Meyers. Les producteurs exécutifs sont Polly Williams et Sarah Best pour Federation Stories, Léo Becker pour Federation Studio France, ainsi que Kit Harington et Daniel West pour Thriker Films. Elle sera diffusée en France par Amazon Prime Video au cours de l'année 2026.

Kit Harington, qui s'est fait connaitre en jouant Jon Snow dans la série Game of Thrones, tirée de la saga de George R.R. Martin, revient donc à l'affiche d'une adaptation d'un classique de la littérature. Il en va de même pour François Civil, qui incarnait D'Artagnan en 2023 dans Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Mirren Mack s'est pour sa part fait remarquer dans les séries The Nest et Sex Education.

Kit Harington et Daniel West ont déclaré vouloir restituer « l’énergie révolutionnaire » du roman, rapporte Deadline : « C’est le blockbuster historique par excellence : une romance déchirante et une intrigue de vengeance brutale, sur fond de Révolution française. Notre adaptation sera un thriller d’époque à rebondissements, porté par un triangle amoureux contemporain et intense. »

