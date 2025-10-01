À Grenoble, des ouvrages exceptionnels retracent l'invention de l'imprimerie

Au milieu du XVe siècle, Johannes Gutenberg, avec Johann Fust et Peter Schöffer, met au point à Mayence un procédé qui bouleversera durablement l’histoire du livre : les caractères mobiles métalliques, la presse à bras et les techniques d’impression du texte et de l’image. Diffusée lentement à travers l’Europe, cette innovation devient un moteur de circulation des idées, des savoirs scientifiques, des textes religieux ou encore des œuvres littéraires.

Dès le XVIe siècle, les historiens et bibliothécaires désignent les livres imprimés avant 1501 sous le nom d’« incunables », terme emprunté au latin incunabula, qui signifie « langes » ou « berceau ». Ces ouvrages constituent les premiers témoins d’une nouvelle ère du livre, encore proche des manuscrits mais annonciatrice d’une production de masse.

Une collection grenobloise d’exception

La bibliothèque municipale de Grenoble conserve plus de 650 incunables, une collection parmi les plus importantes de France. Elle s’est constituée grâce à plusieurs apports : l’acquisition, en 1772, de la bibliothèque de Monseigneur Jean de Caulet ; les confiscations révolutionnaires, notamment celles de la Grande-Chartreuse ; mais aussi les dons de religieux et de mécènes, comme François Du Puy ou Laurent Blumenau.

Certains volumes ont également survécu à des périodes troublées, comme la Seconde Guerre mondiale, grâce à des opérations de sauvegarde menées par les bibliothécaires. L’exposition revient sur cette histoire complexe et met en lumière le premier catalogue établi par Jacques-Joseph Champollion-Figeac, frère du célèbre égyptologue.

Des trésors du XVe siècle exposés

Parmi les pièces présentées, le public pourra découvrir des ouvrages remarquables par leur rareté ou leur qualité d’impression : La Danse macabre imprimée par Guy Marchant en 1485, le Songe de Poliphile sorti des presses d’Alde Manuce à Venise en 1499, ou encore un missel grenoblois de 1497. L’exposition illustre la diversité des usages du livre : de la Bible richement décorée au manuel pratique, en passant par les textes littéraires ou juridiques.

Au fil d’un parcours en huit sections, les visiteurs explorent l’invention de l’imprimerie en Europe, le rôle des ateliers régionaux, la diffusion des savoirs, ou encore l’impact économique et culturel de cette nouvelle technique.

Médiation et accès numérique

Conçue avec le concours de chercheurs, de conservateurs et de partenaires institutionnels, l’exposition se veut didactique. Elle propose une contextualisation historique des pièces et met en valeur le patrimoine écrit conservé à Grenoble. Tout au long de son déroulement, un programme d’animations complète la visite : visites guidées, ateliers pour enfants, conférences et séances thématiques.

À LIRE - Rêveries de pierres : poésie et minéraux de Roger Caillois

Parallèlement, une partie des incunables est consultable en ligne sur PaGella, la bibliothèque numérique patrimoniale de Grenoble, lancée en 2022 en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Plus de 14.000 documents y sont déjà accessibles, dont de nombreux incunables illustrés de gravures et cartes anciennes.

Informations pratiques :

Dates : du 20 septembre 2025 au 21 mars 2026

Lieu : Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble

Horaires : du mardi au samedi, de 13h à 18h

Accès : Tram A et C (arrêt Chavant), bus C1, C4, 18, parkings et pistes cyclables à proximité.

Illustration : Francesco Colonna, Le Songe de Poliphile, Venise, Aldo Manuzio, 1499, I.274 et La Danse macabre, Guy Marchant, 28 septembre 1485, I.327 (Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble)

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com