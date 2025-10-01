Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus

Le jury du Prix du Premier Roman et du Prix du Premier Roman Étranger s’est réuni hier soir au restaurant chez Francis, afin d'établir sa deuxième sélection. La remise des récompenses littéraires aura lieu le 21 octobre.
Deuxième sélection du Prix du Premier Roman :
Julia Clavel, L’âme de fond, l’Observatoire
Jean-Christophe Cavallin, Kong Junior, Seuil
Marie Semelin, Les certitudes, JC Lattès
Nassera Tamer, Allô la Place, Verdier
Deuxième sélection du Prix du Premier Roman Étranger :
Phillip B. Williams, Chez nous, traduit de l’anglais par Charles Recoursé, Robert Laffont
Rosalind Brown, Digressions, traduit de l’anglais par Laurence Kiefer, Plon
Présidé par Charles Dantzig le jury est composé de Pauline Dreyfus, Annick Geille, Présidente d’honneur, Pierre Gestede, Philippe Jaenada, Maylis de Kerangal, Mohamed MBougar Sarr et Maud Ventura
L’an dernier le Prix du premier Roman a distingué Laure Gauthier, Mélusine reloaded (Corti) et Greta Olivo, La couleur noire n’existe pas (Phébus).
Crédits photo : Terrasse de la Brasserie Chez Francis (Alexander Baranov, CC BY 2.0)
