Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus

Deuxième sélection du Prix du Premier Roman :

Julia Clavel, L’âme de fond, l’Observatoire

Jean-Christophe Cavallin, Kong Junior, Seuil

Marie Semelin, Les certitudes, JC Lattès

Nassera Tamer, Allô la Place, Verdier

Deuxième sélection du Prix du Premier Roman Étranger :

Phillip B. Williams, Chez nous, traduit de l’anglais par Charles Recoursé, Robert Laffont

Rosalind Brown, Digressions, traduit de l’anglais par Laurence Kiefer, Plon

Présidé par Charles Dantzig le jury est composé de Pauline Dreyfus, Annick Geille, Présidente d’honneur, Pierre Gestede, Philippe Jaenada, Maylis de Kerangal, Mohamed MBougar Sarr et Maud Ventura

L’an dernier le Prix du premier Roman a distingué Laure Gauthier, Mélusine reloaded (Corti) et Greta Olivo, La couleur noire n’existe pas (Phébus).

