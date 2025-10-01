Saint Libéral, une nouvelle maison d’édition enracinée en Corrèze

Fondée par l’auteur, éditeur et entrepreneur Marc-Antoine Authier, la maison affiche d’emblée son implantation briviste. Le projet se construit depuis la Corrèze, avec la volonté de faire du territoire un repère éditorial. Cette localisation revendiquée façonne l’identité de la structure autant que sa communication.

Le nom « Saint Libéral » renvoie à l’un des saints patrons de la ville. Il fait aussi écho au village fictif imaginé par Claude Michelet pour sa saga Les Gens de Saint-Libéral, dont le premier tome, Des grives aux loups (1979), a contribué à faire émerger l’École de Brive autour du « roman du terroir ». Ce rappel situe la jeune maison dans une filiation littéraire locale, sans en figer la ligne éditoriale.

Cette dernière se veut généraliste, articulant essais, fiction et poésie. L’objectif est de rassembler des textes qui participent à la transmission de récits, de valeurs et d’un patrimoine commun. L’éditeur met en avant une démarche de catalogue qui conjugue ouverture des genres et cohérence thématique.

Lancement public à la Foire du Livre de Brive

Les Éditions Saint Libéral feront leur première apparition officielle lors de la Foire du Livre de Brive, du 7 au 9 novembre 2025. L’éditeur y présentera les deux premiers ouvrages de son programme. Cette séquence marquera l’entrée de la maison dans le calendrier littéraire national depuis son territoire d’origine.

La présence à Brive doit permettre une rencontre directe avec lecteurs et professionnels. Elle servira de vitrine pour expliciter le positionnement « engagé et enraciné » et pour installer les marqueurs de collection. Cette étape s’inscrit dans une stratégie de lancement centrée sur la visibilité locale à résonance plus large.

Marc-Antoine Authier en assure la présidence, conformément à sa double expérience d’auteur et d’éditeur. Le projet s’adosse à une promesse de continuité entre héritage briviste et publications contemporaines. La maison entend ainsi structurer un catalogue identifié, porté par son ancrage territorial et une ligne qui revendique la transmission.

