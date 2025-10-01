Voyage voyage de Victor Pouchet remporte le Prix Littéraire Maison Rouge 2025

« Une œuvre en parfaite résonance avec l’esprit d’originalité et de créativité qui définit le Prix Maison Rouge », souligne le jury à propos de Voyage voyage. « Avec finesse, l’auteur interroge notre époque saturée de récits de voyages formatés, où tout le monde veut "partir" sans toujours savoir pourquoi. Voyage voyage brouille les pistes, questionne les attentes et joue avec les codes du récit de route, à la frontière du roman, du journal et de l’essai. »

Le jury a salué la capacité de l’écrivain à traiter un drame avec légèreté, ainsi que la construction littéraire et la richesse des observations.

Orso et Marie s’aiment, mais leur quotidien insouciant se heurte à un chagrin brutal. Pour faire diversion, ils se lancent dans un road-trip improvisé. Grandiose et dérisoire, celui-ci les mènera du musée du Poids au musée de l’Amiante, du musée de la Gendarmerie à celui du Pigeon, en passant par Lourdes, la Moselle et Saint-Tropez. Autant d’étapes et de détours pour partir à la recherche d’autres vies que la leur et tenter, dans cette échappée, de préserver en eux un esprit d’enfance que l’âge adulte laisse trop souvent derrière lui. Roman d’amour autant que d’aventures, merveille de drôlerie et de tendresse, Voyage voyage invite à choisir les chemins de traverse pour trouver de la joie là où on ne l’attend pas. - Résumé de Voyage voyage (Gallimard)

Pour cette 7ᵉ édition, le jury était présidé par Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020. Il était entouré d’un panel éclectique d’écrivains, de penseurs et d’artistes : Eliette Abécassis, Raphaël Enthoven, Dorothée Janin-Goldman, Claude Nori, Guillaume Durand, Julie Mamou-Mani (alias Mamouz), Victor Dumiot, Alexandre Labruffe et Joffrine Donnadieu.

Créé en 2019 à Biarritz, le Prix Littéraire Maison Rouge a pour vocation d’offrir au Pays Basque une distinction littéraire de référence. Il s’inscrit dans les missions de l’association Les Rendez-vous Maison Rouge, qui organise des événements culturels à Biarritz et ailleurs.

La cérémonie de remise s’est tenue le 27 septembre à l’Hôtel du Palais, lieu emblématique de la ville de Biarritz et partenaire historique de l’événement. L'an dernier, Patrice Jean était élu lauréat pour La vie des Spectres, publié au Cherche Midi.

Crédits image : L'Association Les Rendez-vous Maison Rouge

