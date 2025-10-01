À Nailloux, une cagnotte pour aider la Librairie Détours à “reprendre pied

Sise au 28, rue de la République, au cœur de Nailloux, la Librairie Détours œuvre à le faire battre. Au sein d'une maison acquise en 2019 via une SCI, l'enseigne dispose aujourd'hui de 90 m2 de surface commerciale, mais aussi d'un étage et d'un grand jardin, permettant de multiplier les rencontres et les ateliers.

Un véritable atout culturel pour Nailloux, qui affichait en 2022 une population d'un peu plus de 4000 habitants, si bien que « les agents immobiliers citent parfois la librairie comme argument pour convaincre les potentiels acheteurs », s'amuse la gérante du lieu, Nathalie Fontaine.

</center>

Depuis plus de 17 ans, elle poursuit l'aventure de la librairie généraliste, aujourd'hui accompagnée par deux salariées, Marine Callejon et Maud Menaspa. Et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : « Nous avons des idées, des projets, des envies », nous indique Nathalie Fontaine, citant ainsi la rénovation d'un cabanon, à l'extérieur, pour en faire une partie café, ou la prochaine transformation de la librairie en Société coopérative et participative (Scop).

Détours ne manque en effet pas de ressources. Parmi les multiples initiatives du lieu, citons l'opération « 1 livre à 2 mains », organisée dans le cadre du premier festival des librairies indépendantes d'Occitanie, porté par l'Association des Librairies Indépendantes d'Occitanie en 2024.

Avec la Librairie Mazette, située à Mazères — que 17 kilomètres environ séparent de Nailloux —, Détours a fait circuler un ouvrage entre les deux commerces du livre en comptant uniquement sur les lecteurs et lectrices... Un périple retracé dans la vidéo ci-dessous.

Une communauté impliquée

Depuis le 10 septembre dernier, une cagnotte en ligne donne la possibilité d'aider la Librairie Détours, et réunit déjà plus de 13.000 € au moment de la parution de cet article. Mise en ligne par une cliente du lieu culturel, elle fait suite à une série de difficultés rencontrées depuis début 2023.

Le 18 janvier de cette année, un incendie se déclare au 24, rue de la République, à quelques mètres seulement de la librairie. Si l'incident n'a pas fait de victime, il laissait un bâtiment « ravagé », selon le terme alors utilisé par La Dépêche. « Dans les mois qui ont suivi », détaille Nathalie Fontaine, « des travaux et des panneaux de déviation ont dissuadé les gens de circuler, ce qui a eu un impact non négligeable sur le chiffre d'affaires ».

À LIRE - Fermeture de L'Ex-Libris : Bordeaux perd une autre librairie

Des interventions sur la voirie ont prolongé la situation, « si bien que nous avons présenté trois bilans peu satisfaisants », déplore la gérante de la librairie. « À partir du moment où ces difficultés ont été levées, les clients sont revenus », se réjouit-elle cependant, notant un mois de septembre déjà bien plus réussi sur le plan économique.

Nathalie Fontaine elle-même n'envisageait pas une cagnotte de soutien, puisqu'elle avait sollicité les clients en 2017, au moment du déménagement du commerce. Elle se félicite toutefois de l'initiative, qui aidera la librairie à « reprendre pied ». Et reste émue par la sollicitude témoignée par la clientèle : « Les gens sont arrivés très inquiets à la librairie, le jour de la mise en ligne de la cagnotte, ils étaient presque à me prendre le pouls ! »

La cagnotte est accessible sur la plateforme Tribee, à cette adresse.

Photographies : Librairie Détours

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com