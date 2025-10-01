À Nailloux, une cagnotte pour aider la Librairie Détours à “reprendre pied

Installée depuis juin 2008 à Nailloux (Haute-Garonne), la Librairie Détours fait littéralement partie du paysage. Alors, quand le commerce est confronté à des difficultés économiques, le sang des clientes et clients ne fait qu'un tour : une cagnotte de soutien a été ouverte, incarnant l'attachement à la librairie, dans la commune et au-delà.
Le 01/10/2025 à 14:08 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/10/2025 à 14:08
0
Commentaires
0
Partages
Sise au 28, rue de la République, au cœur de Nailloux, la Librairie Détours œuvre à le faire battre. Au sein d'une maison acquise en 2019 via une SCI, l'enseigne dispose aujourd'hui de 90 m2 de surface commerciale, mais aussi d'un étage et d'un grand jardin, permettant de multiplier les rencontres et les ateliers.
Un véritable atout culturel pour Nailloux, qui affichait en 2022 une population d'un peu plus de 4000 habitants, si bien que « les agents immobiliers citent parfois la librairie comme argument pour convaincre les potentiels acheteurs », s'amuse la gérante du lieu, Nathalie Fontaine.
Depuis plus de 17 ans, elle poursuit l'aventure de la librairie généraliste, aujourd'hui accompagnée par deux salariées, Marine Callejon et Maud Menaspa. Et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : « Nous avons des idées, des projets, des envies », nous indique Nathalie Fontaine, citant ainsi la rénovation d'un cabanon, à l'extérieur, pour en faire une partie café, ou la prochaine transformation de la librairie en Société coopérative et participative (Scop).
Détours ne manque en effet pas de ressources. Parmi les multiples initiatives du lieu, citons l'opération « 1 livre à 2 mains », organisée dans le cadre du premier festival des librairies indépendantes d'Occitanie, porté par l'Association des Librairies Indépendantes d'Occitanie en 2024.
Avec la Librairie Mazette, située à Mazères — que 17 kilomètres environ séparent de Nailloux —, Détours a fait circuler un ouvrage entre les deux commerces du livre en comptant uniquement sur les lecteurs et lectrices... Un périple retracé dans la vidéo ci-dessous.
Depuis le 10 septembre dernier, une cagnotte en ligne donne la possibilité d'aider la Librairie Détours, et réunit déjà plus de 13.000 € au moment de la parution de cet article. Mise en ligne par une cliente du lieu culturel, elle fait suite à une série de difficultés rencontrées depuis début 2023.
Le 18 janvier de cette année, un incendie se déclare au 24, rue de la République, à quelques mètres seulement de la librairie. Si l'incident n'a pas fait de victime, il laissait un bâtiment « ravagé », selon le terme alors utilisé par La Dépêche. « Dans les mois qui ont suivi », détaille Nathalie Fontaine, « des travaux et des panneaux de déviation ont dissuadé les gens de circuler, ce qui a eu un impact non négligeable sur le chiffre d'affaires ».
À LIRE - Fermeture de L'Ex-Libris : Bordeaux perd une autre librairie
Des interventions sur la voirie ont prolongé la situation, « si bien que nous avons présenté trois bilans peu satisfaisants », déplore la gérante de la librairie. « À partir du moment où ces difficultés ont été levées, les clients sont revenus », se réjouit-elle cependant, notant un mois de septembre déjà bien plus réussi sur le plan économique.
Nathalie Fontaine elle-même n'envisageait pas une cagnotte de soutien, puisqu'elle avait sollicité les clients en 2017, au moment du déménagement du commerce. Elle se félicite toutefois de l'initiative, qui aidera la librairie à « reprendre pied ». Et reste émue par la sollicitude témoignée par la clientèle : « Les gens sont arrivés très inquiets à la librairie, le jour de la mise en ligne de la cagnotte, ils étaient presque à me prendre le pouls ! »
La cagnotte est accessible sur la plateforme Tribee, à cette adresse.
Photographies : Librairie Détours
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 septembre 2025, la vitrine de la librairie Le Failler, institution rennaise située rue Saint-Georges, a été prise pour cible. La police municipale s’est rendue sur les lieux dans la matinée pour constater les dégâts.
29/09/2025, 18:31
Dès le 1er octobre 2025, trois librairies — Des rires et des Livres (Montreuil), Libr’enfant (Tours) et Larcelet (Saint-Dizier) — proposeront une formule d’abonnement innovante à destination des enfants de 9 à 11 ans. Pour 29,90 € par an, les clients auront accès à une sélection de 29 ouvrages pendant toute l’année scolaire, avec la possibilité de conserver leur titre préféré à la fin de la période.
29/09/2025, 16:18
Les temps sont durs, pour les commerces du livre bordelais : la librairie spécialisée L'Ex-Libris, inaugurée en 2021 et située dans le quartier de Bordeaux-Caudéran, a été placée en liquidation judiciaire. Une fermeture qui survient quelques semaines après celle d'Au Petit Chaperon Rouge, fin août.
29/09/2025, 13:19
Du 17 octobre au 20 novembre Donnez à lire célèbre ses 10 ans sous les parrainages d'Isabelle Carré et Augustin Trapenard. Initiée il y a 10 ans par le Syndicat de la librairie française et le réseau des librairies indépendantes, en partenariat avec France Télévisions, cette opération nationale invite à offrir des livres aux enfants de familles accompagnées par le Secours populaire français.
25/09/2025, 17:27
Inaugurée en novembre 2024 à Toulouse, dans le quartier de la Concorde, La Librairie. a été placée en redressement judiciaire au début du mois de septembre. Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, les gérantes, en appellent au soutien des lecteurs et lectrices, pointant un « déficit initial de trésorerie » qui ne s'est pas résorbé.
25/09/2025, 16:05
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Plus ancienne librairie d'Angoulême en activité, Lilosimages inaugure sa résidence d'écriture, LilosÉcrits, profitant de l'achat d'un nouveau local situé au-dessus de l'enseigne. Un appel à candidatures est ouvert pour les auteurs et autrices d'essai, roman ou poésie, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur, pour un projet d’écriture avec un engagement politique et social sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques ou intersectionnelles.
25/09/2025, 12:28
Une nouvelle fermeture de librairie se profile pour le réseau Gibert Joseph. Le point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, cessera ainsi son activité fin juin 2026, nous confirme la direction du groupe. Les élus du personnel et les salariés ont été informés de la nouvelle lors d'une réunion de CSE, le 16 septembre dernier. Parallèlement, une nouvelle adresse s'ouvre dans quelques semaines, au 28, boulevard Saint-Michel.
25/09/2025, 09:57
À Auxerre, la librairie Wabi Sabi a rendu les armes, un peu plus d'un an après son inauguration, en mai 2024. Spécialisée dans le manga, l'enseigne proposait également des figurines. La baisse des ventes du secteur aura eu raison de l'entreprise.
17/09/2025, 11:57
Une procédure de liquidation judiciaire a mis fin à l'aventure de la librairie jeunesse Au Petit Chaperon Rouge, commencée en 2007. « Pas de nostalgie, pas de tristesse, plus de larmes », a commenté la propriétaire, Dominique Séguin, qui précise avoir « tellement passionnément à la folie aimé être là ».
11/09/2025, 12:13
Olivier Gradel a rejoint le groupe Nosoli le 1er septembre 2025. Fort d’une expérience significative dans le secteur de la distribution, notamment chez Décathlon et Boulanger sur des postes de direction de magasins, Olivier Gradel a pris la direction du Furet du Nord de Lille.
11/09/2025, 08:15
La librairie Manga Kat Angoulême, inaugurée en juin 2023 et présentée comme la plus vaste librairie de mangas en Nouvelle-Aquitaine, évolue dans son offre. Depuis son ouverture, elle a rencontré un succès constant et a pu observer, au fil de ses 27 premiers mois d’activité, une demande régulière de la part de sa clientèle – qu’il s’agisse de lecteurs charentais ou de visiteurs de passage – pour un élargissement de son catalogue aux bandes dessinées franco-belges, en complément de son fonds manga.
10/09/2025, 08:00
En début d'année 2023, la librairie En traits libres investissait à Montpellier de nouveaux locaux, bien plus spacieux, à la mesure des projets de l'enseigne, lancée par l'équipe de la maison d'édition 6 Pieds sous terre. Malheureusement, l'activité prendra fin en même temps que 2025, le 31 décembre prochain, nous confirme Miquel Clemente, gérant de 6 Pieds sous terre.
09/09/2025, 16:15
La librairie Krazy Kat, installée à Bordeaux depuis plus de vingt ans, propose un calendrier pour l’année 2026. Conçu autour de la bande dessinée, il associe la vie culturelle de la région et le travail d’artistes locaux.
08/09/2025, 12:10
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.
29/08/2025, 17:23
Créée en 2009, la librairie Le Lieu Bleu, une institution du XIe arrondissement, était spécialisée dans la vente de livres d’occasion en boutique et sur Internet. À 67 ans, son fondateur, Bruno Bernier, avait décidé de passer la main. Ce dernier est finalement parti en retraite il y a peu, et l'enseigne a été reprise par Victor Guérin au printemps, qui l'a transformé en un des 13 Bibliovore de France.
27/08/2025, 18:03
Deux librairies ont ouvert en plein mois d'août. Une pure folie, dites-vous ? Les trois femmes à l'origine de ces projets ne sont pas de cet avis, et espèrent bien dynamiser la vie culturelle de leurs communes respectives. À Orléans, Céline Giroire fait le double-pari du marché de l'occasion avec sa boutique au nom évocateur, « Déjà Lus ». Plus au Sud, dans la belle ville de Cordes-sur-Ciel en Occitanie, Julie Canadas et Naomi Vincent accueillent lecteurs et lectrices sur la crête du Puech de Mordagne.
26/08/2025, 13:14
Un projet qui promet d'être terriblement mignon. À Remiremont, petite ville vosgienne de 7000 habitants, un lieu pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes. En octobre, une ancienne agence de voyages deviendra Pattes et Pages : un salon de thé, une librairie d’occasion, une galerie d’art, et au milieu… des chats à adopter.
25/08/2025, 15:23
L’utopie des littératures nourrit l’ambition du festival Agir pour le Vivant : proposer aux imaginaires des « altérités politiques » capables de réinventer le réel. La fiction aussi bien que l’essai deviennent des leviers pour penser le monde autrement, au même titre que les sciences sociales ou les luttes écologiques. Quoi de plus normal qu’une table dédiée dans la librairie Actes Sud en Arles ?
23/08/2025, 15:09
À Paris, Michèle Ignazi, fondatrice de la librairie homonyme située au 17, rue de Jouy, dans le 4e arrondissement de Paris, cherche un repreneur ou une repreneuse pour sa boutique. Après plusieurs décennies à défendre les ouvrages, elle souhaite en effet prendre sa retraite.
20/08/2025, 17:11
Forbach accueille un nouveau commerce, et pas n'importe lequel, puisqu'une librairie-pâtisserie, fièrement nommée Autonome, a ouvert ses portes le 29 juillet dernier. Albain Millot et Oualid Khelifi, qui forment le duo fondateur, ont composé une offre de livres neufs et d'occasion, et de pâtisseries salées comme sucrées.
19/08/2025, 15:53
À Caen, une librairie pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes. Baptisé Saperlotte, ce commerce solidaire propose des livres d’occasion à petit prix grâce à un large réseau de bénévoles, et fait de l’inclusion et du lien social sa priorité. À sa tête, Baptiste Davout, 31 ans, qui rêve de « rendre le monde un peu meilleur, à son échelle ».
19/08/2025, 13:09
Une librairie qui plie boutique, ça attriste toujours – surtout quand les aléas des baux commerciaux la remplacent par une boutique de textile ou un commerce de bouche – voire une de ces superettes dont la capitale dégorge. Rue de Charonne, BDNet tranchait avec les vitrines alentour, justement. Fermeture ce 27 septembre : n'hésitez pas à vous y rendre.
16/08/2025, 17:28
La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.
12/08/2025, 16:58
Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.
11/08/2025, 16:47
Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.
08/08/2025, 16:47
Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.
08/08/2025, 10:50
Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas.
05/08/2025, 13:04
Inaugurée en 2017 dans le 4e arrondissement de Paris, la librairie La Mouette Rieuse est entrée en redressement judiciaire. Une étape obligatoire dans un processus de négociation avec ses créanciers, indique son gérant, Louis Voelckel. Il assure que le dernier exercice de la librairie, clôturé le 30 juin, reste « positif ».
01/08/2025, 12:36
Depuis 1994, Jean-François Chou, alias « Jeff », tenait la bouquinerie Book’in à Nîmes, à deux pas des arènes. Il fermera boutique en octobre, étouffé par « la concurrence des plateformes de revente en ligne », assure-t-il.
31/07/2025, 11:23
Ouverte en fin d'année 2023 à Thury-Harcourt-Le-Hom, dans le Calvados, la librairie Les bonnes feuilles a cessé son activité, « [f]ace aux réalités économiques », selon sa gérante Juliette Lefèvre. Depuis le 26 juillet dernier, le commerce est définitivement fermé.
31/07/2025, 10:53
Installée au 16, rue du Général Leclerc, à Versailles, la Librairie Antoine a « définitivement et irrévocablement fermé ses portes » le 26 juin dernier, indique Antoine Michon, son dirigeant. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte quelques jours plus tard.
28/07/2025, 12:33
Un nouveau souffle ? La Ville de Paris et l’association Paris Librairies lancent un appel à projets à destination des librairies parisiennes. Objectif : accompagner leur évolution, encourager l’accessibilité universelle, soutenir des investissements écologiques. Dossier à déposer avant le 15 septembre 2025 midi. En somme, même principe, mais nouvel angle.
26/07/2025, 09:54
Autres articles de la rubrique Métiers
Marc-Antoine Authier annonce la création des Éditions Saint Libéral, maison installée à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Généraliste, engagée et enracinée, elle publiera essais, fiction et poésie pour transmettre « valeurs, histoires et patrimoine ». La structure revendique un ancrage local en écho à l’École de Brive. Elle effectuera son premier rendez-vous public à la Foire du Livre de Brive, du 7 au 9 novembre 2025, où seront présentés les deux premiers titres de son catalogue.
01/10/2025, 11:10
HarperCollins Publishers a finalisé l’acquisition des activités d’édition de mangas de Crunchyroll en France et en Allemagne. Cette opération marque l’entrée de la catégorie manga dans les catalogues des filiales locales de HarperCollins.
01/10/2025, 10:46
Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.
30/09/2025, 12:13
Mardi 14 octobre 2025 à 10h, La Manufacture (Cité du Livre d’Aix-en-Provence) accueillera un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du livre, les bibliothécaires, médiateurs et libraires de la région : la rentrée littéraire des auteurs et autrices jeunesse de la région. Animée par Cécile Manzo, libraire et médiatrice, cette matinée mettra en lumière 12 créateurs jeunesse ayant une actualité éditoriale en 2025.
30/09/2025, 11:40
Créée en avril 2025 par l’auteur breton Olivier Le Gal, Mojenn Éditions s’est installée à Port-Louis, dans la région lorientaise. Cette jeune maison d’édition indépendante s’est donnée pour mission d’explorer et de diffuser les littératures de l’imaginaire, qu’il s’agisse de fantasy, de science-fiction ou de fantastique.
30/09/2025, 10:43
Le tribunal de Paris a annoncé, ce lundi 29 septembre, les dates du procès de Rachida Dati dans le cadre de l'affaire « Carlos Ghosn ». Elle sera jugée du 16 au 28 septembre 2026, plusieurs mois après les élections municipales parisiennes, pour lesquelles elle a reçu l'investiture du parti Les Républicains. La ministre de la Culture démissionnaire est soupçonnée de « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance ».
30/09/2025, 10:23
Le jeudi 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq années de prison ferme, pour « association de malfaiteurs », dans le dossier du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président de la République a interjeté appel, ce lundi 29 septembre, mais devrait être incarcéré, en raison d'un mandat de dépôt à effet différé et d'une exécution provisoire. Plus que jamais, sa présence au conseil d'administration du groupe Lagardère détonne.
30/09/2025, 09:21
Dans une tribune publiée chez Le Nouvel Obs, cent trente personnalités, parmi lesquelles de nombreux auteurs et écrivains, appellent la France et la Belgique à protéger les flottilles humanitaires en route vers Gaza et à garantir un accès immédiat à l’aide, alors que l’ONU alerte sur une famine imminente touchant 500.000 Gazaouis.
29/09/2025, 17:43
Carthage doit être détruite, répétait à l’envi Caton l’Ancien. La Cour des comptes n’aura pas tant ressassé ses conclusions concernant la sécurité sociale des artistes-auteurs. Mais son propos demeure identique : l’organisation actuelle doit être abandonnée. Et ce, pour restaurer cohérence, efficacité et lisibilité au bénéfice des artistes-auteurs. Mais alors, pourquoi la SSAA tient-elle toujours en place ?
29/09/2025, 13:03
Qui a dit que les polars ne faisaient voyager qu’en imagination ? Marc Voltenauer et Benjamin Amiguet ont décidé de pousser l’expérience plus loin, en transformant leurs lectures en véritables itinéraires. Trois années passées à sillonner dix-neuf pays en camping-car, un chat à leurs côtés et, surtout, une passion dévorante pour les littératures policières européennes. Objectif ? 22 étapes à travers l'Europe.
29/09/2025, 13:01
Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes), dirigé par Guillaume Niziers depuis 2017, est susceptible de changer de direction à partir du 1er janvier 2026. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche diffuse un avis de vacance et part en quête de candidats et candidates.
29/09/2025, 11:49
Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.
29/09/2025, 09:44
Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
29/09/2025, 09:00
Dans le quartier Guadalupe, à Santa Fe, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer a subi un nouveau coup dur : des malfaiteurs ont dérobé un climatiseur de forte puissance (5 000 frigorías) et infligé des dégâts à l’infrastructure — notamment au support de l’appareil — dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre.
29/09/2025, 08:30
La Place Vendôme, la Piazza San Marco, Bond Street ou encore la Fifth Avenue : autant de hauts lieux du luxe et de vitrines pour les marques qui portent le secteur. Un point commun avec les bibliothèques patrimoniales ? Ces endroits attirent la convoitise de voleurs parfois amateurs. Ruse, audace ou bêtise confondante, voici le récit de dix larcins à faire frémir un bibliothécaire…
28/09/2025, 13:23
Le 11 septembre 2025, les agents spéciaux de la division d’investigation criminelle de l’Arkansas State Police (ASP CID) ont arrêté Zackery Cothren, 47 ans, directeur de la bibliothèque publique du comté de Cleburne, sur des chefs d’accusation de vol en tant que délit et d'abus de pouvoir.
27/09/2025, 12:05
L’Italie active au 1er octobre une « Carta della Cultura » : un bon numérique de 100 € réservé aux foyers dont l’ISEE ne dépasse pas 15 000 €. Objectif explicite : soutenir l’achat de livres et lutter contre la pauvreté éducative.
27/09/2025, 11:35
Le 9 octobre 2025 sera une date à retenir pour les aficionados du manga : Crunchyroll lancera Crunchyroll Manga, une application autonome dédiée à la lecture de mangas pour ses abonnés aux États-Unis et au Canada. La version Web suivra le 15 octobre.
27/09/2025, 11:01
À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
27/09/2025, 10:17
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Ce qui devait être une opération de reconquête narrative se transforme en révélateur des fractures profondes qui traversent le camp démocrate : incapacité à trancher sur Gaza, tentation du déni électoral et aveux d’impuissance stratégique. Un spectacle où, plus que l'ex-candidate Kamala Harris, c’est tout un parti qui expose ses contradictions.
27/09/2025, 08:00
Le journaliste Alex Jordanov, auteur en 2019 des Guerres de l’ombre de la DGSI, paru chez Nouveau Monde Éditions, est renvoyé en correctionnelle pour des atteintes au secret de la défense nationale. Deux anciens policiers des services de renseignement, âgés de 47 et 61 ans et présentés comme ses sources, comparaîtront à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Paris. L’information figure dans une ordonnance de renvoi du 10 septembre, dont l’AFP a eu connaissance ce vendredi.
26/09/2025, 18:23
Fermée depuis le mois de juin dernier après une liquidation judiciaire, la Maison des Écrivains et de la Littérature n'affichait pas que des problèmes financiers. La gestion de cette institution était pointée du doigt depuis plusieurs années, et le conseil des prud'hommes doit se prononcer sur le cas de Nelly George-Picot, chargée de l'administration et de projets, qui dénonce des faits de « discrimination » et de « harcèlement ».
26/09/2025, 16:06
Paru le 11 septembre 2025 chez Héliopoles, dans la collection Serge Safran — née du rachat de Serge Safran Éditeur en 2024 —, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier est présenté par la maison comme « la suite de L’Étranger d’Albert Camus ». Une qualification qui fait réagir les ayants droit de l’écrivain, lesquels demandent de « cesser toute communication sur l’ouvrage », au nom de leur droit moral.
26/09/2025, 16:00
À compter du 1er octobre prochain, Michel Labadie prendra la direction du Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES). Il succèdera ainsi à Michel Robert, dont le mandat arrive à échéance.
26/09/2025, 14:56
Une nouvelle fois, la justice et l'État de droit se sont opposés aux désirs de censure de Donald Trump et de son administration. Le juge fédéral William Smith, depuis une cour de l'État de Rhode Island, a jugé que restreindre l'attribution des aides publiques à la création aux projets artistiques qui ne faisaient pas la promotion de « l'idéologie du genre » était contraire à la liberté d'expression.
26/09/2025, 12:26
La Commission d'enrichissement de la langue française ne recule devant rien pour faciliter l'usage de la langue de Molière, même les domaines les plus techniques. Une nouvelle liste de vocabulaire s'intéresse ainsi à la biologie moléculaire et cellulaire.
26/09/2025, 09:27
Axiales, les experts du livre, a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Églantine Gabarre en tant que consultante associée. Spécialiste en stratégie éditoriale, stratégie marketing et transformation digitale, elle accompagne les acteurs du livre dans l’adaptation de leurs modèles et le développement de leurs projets.
25/09/2025, 17:12
À l’heure où la rentrée littéraire met en avant des centaines de romans, un collectif d’écrivains a choisi d’unir sa notoriété pour défendre une cause trop souvent reléguée au second plan : l’accès à la lecture pour les personnes déficientes visuelles.
25/09/2025, 16:51
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Un texte oublié, écrit en 1968 et jamais publié en français, refait surface : La Machine, signé par Georges Perec et son traducteur allemand Eugen Helmlé, paraîtra le 17 octobre aux éditions du Nouvel Attila. Cette pièce, qui met en scène un ordinateur chargé de décrypter de la poésie, résonne aujourd’hui avec l’essor de l’intelligence artificielle...
25/09/2025, 13:30
Le 3 juillet dernier, le groupe Madrigall est devenu actionnaire majoritaire des éditions Les Solitaires Intempestifs. Cette maison, fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et François Berreur, est devenue au fil des décennies une référence pour le théâtre contemporain. Son directeur, François Berreur, conserve une part du capital et reste à la tête de la structure.
25/09/2025, 12:48
Comment transmettre le goût de lire à une génération happée par les écrans ? La Région Île-de-France a choisi de multiplier les initiatives pour replacer le livre au cœur de la vie des lycéens et apprentis. Lors de la Commission permanente du 25 septembre 2025, l’institution a réaffirmé son engagement à travers plusieurs dispositifs déjà bien installés, auxquels s’ajoutent de nouveaux soutiens financiers.
25/09/2025, 12:40
La conseillère de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2011, et ancienne journaliste au Point, Catherine Pégard, est la nouvelle conseillère culture d’Emmanuel Macron. En 2011, elle était nommée à la tête de l’établissement public du château de Versailles, poste qu’elle a occupé durant près de quatorze ans. Son retour à l’Élysée, auprès d'Emmanuel Macron, est effectif depuis le 17 septembre dernier. À 71 ans, elle succède à Philippe Bélaval, parti en mai pour raisons personnelles.
24/09/2025, 17:12
Depuis 1984, l’ABPQ regroupe les bibliothèques publiques québécoises afin de promouvoir leur développement et leur rayonnement, pour un accès universel au savoir et à la culture.
L’Association annonce des changements importants à la direction de son conseil.
24/09/2025, 17:01
Top Articles“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Commenter cet article