HarperCollins acquiert l'activité mangas de Crunchyroll en France et en Allemagne

L’équipe sera dirigée par Hideki Iyama-Desseigne, directeur senior de l'édition pour Crunchyroll en Allemagne et en France, sous la supervision de Chantal Restivo-Alessi, PDG d’International Foreign Language Publishing chez HarperCollins. Le fonctionnement quotidien s’appuiera sur le soutien des divisions françaises et allemandes de l’éditeur.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement les équipes éditoriales et les auteurs de Crunchyroll chez HarperCollins », a déclaré Brian Murray, président-directeur général de HarperCollins Publishers. « L'ajout de ces activités d’édition de manga, qui bénéficient d'un public fidèle, nous aidera à développer rapidement notre portefeuille de mangas en Europe et au-delà. »

Chantal Restivo-Alessi a ajouté : « Nous sommes impatients d'accueillir les équipes éditoriales françaises et allemandes et de développer cette activité. »

HarperCollins Publishers est le deuxième plus grand éditeur de livres grand public au monde, avec des activités dans 15 pays. Crunchyroll est de son côté une des plus grandes marques mondiales spécialisée dans le manga et l'anime, avec la plus importante bibliothèque d'anime en streaming au monde.

Un catalogue qui s'étoffe

Crunchyroll SAS (France) et Crunchyroll GmbH (Allemagne), anciennement connues sous les noms VIZ Media Europe et AV Visionen, ont pris la relève du label Kazé Manga, spécialisé dans l’édition papier de mangas en français et en allemand. En 2022, Kazé Manga (France) et Kazé Germany (Allemagne) ont officiellement été renommés Crunchyroll.

Le label Kazé, intégré à VIZ Media Europe dès 2009, avait ensuite été acquis en totalité par Crunchyroll en 2019, dans le cadre de l’expansion du groupe sur le marché européen de la distribution.

À LIRE — Crunchyroll Manga : la plateforme qui veut éradiquer le scan illégal dès cet automne

En France, les éditions imprimées de Crunchyroll Manga rassemblent plusieurs titres phares. Parmi eux, Kaiju no 8 de Naoya Matsumoto (trad. Sylvain Chollet), shōnen à succès publié depuis juin 2022 ; Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto (trad. Sébastien Ludmann), dont la première partie fut éditée sous le label Kazé avant d’être relancée par Crunchyroll ; Dandadan de Yukinobu Tatsu, publié en français depuis octobre 2022 (trad. Sylvain Chollet) ; ou encore Mashle de Hajime Komoto (trad. Jean-Benoit Silvestre), qui a lui aussi basculé sous la bannière Crunchyroll à la même période.

Crédits image : couvertures des mangas Kaiju no 8 et Chainsaw Man (Crunchyroll)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com