Timioche, du livre jeunesse aux salles de cinéma

Publié en France par les éditions Gallimard Jeunesse, dans une traduction d'Anne Krief, Timioche a été créé par le célèbre duo à l'origine du Gruffalo. L'autrice britannique Julia Donaldson travaille très régulièrement avec le dessinateur allemand Axel Scheffler, qui illustre ses récits.

Le scénario, tiré de l'album paru en 2007, a été écrit par Michael Bohnenstingl, tandis que la production est assurée par Magic Light Pictures. En matière de casting vocal, Colette Sodoyez, Aidan Schlick, Loris Francesci, Fabienne Loriaux, ou encore Benoît Van se donnent la réplique.

Dans les salles, Timioche sera précédé de trois courts films, Ummi & Zaki (Daniela Opp, 2024), Petit Poisson (Sergei Ryabov, 2007) et Le Poisson-Ballon (Julia Ocker, 2022).

Par Antoine Oury

