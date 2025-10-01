Prix de la Page 111 : la première sélection de l’édition 2025 dévoilée

Le jury du Prix de la Page 111 a dévoilé la première sélection de son édition 2025, après lecture des pages 111 de la rentrée littéraire française et francophone. La délibération finale et la remise du prix auront lieu le mercredi 12 novembre, à la Péniche Anako (Paris 19e), lors d’une soirée ouverte au public.
auror.404, Maisons d'enfance (Burn Août)
Fabrice Capizzano, Une salamandre à l'oreille (Le Diable Vauvert)
Xavier Chapuis, L’histoire de la littérature (Éditions Do)
Hélène Laurain, Tambora (Verdier)
Adrien Le Bot, Tu cherches quoi ? (Allia)
Céline Minard, Tovangaar (Rivages)
Nicole M. Ortega, Même si le froid tremble (Anne Carrière)
Laurine Roux, Trois fois la colère (Éditions du Sonneur)
Cette sélection met en avant une forte présence de maisons indépendantes. Un constat que le jury relativise, rappelant que les textes sont lus de manière anonymisée et que le choix s’est porté uniquement sur la qualité des pages. Le lauréat recevra une dotation symbolique de 1,11 €, remise en 111 pièces de 1 centime, ainsi que sa page 111 encadrée.
Le prix est coordonné par Marie Bonnisseau et composé d’Alexandre Bord, Amandine Labansat, Gilles Marchand, Flora Moricet et Camille Tomasicchio.
L'année dernière la lauréate était Alice Zeniter pour son roman Frapper l’épopée.
