Prix de la Page 111 : la première sélection de l’édition 2025 dévoilée

La première sélection du Prix de la Page 111 2025

auror.404, Maisons d'enfance (Burn Août)

Fabrice Capizzano, Une salamandre à l'oreille (Le Diable Vauvert)

Xavier Chapuis, L’histoire de la littérature (Éditions Do)

Hélène Laurain, Tambora (Verdier)

Adrien Le Bot, Tu cherches quoi ? (Allia)

Céline Minard, Tovangaar (Rivages)

Nicole M. Ortega, Même si le froid tremble (Anne Carrière)

Laurine Roux, Trois fois la colère (Éditions du Sonneur)

Cette sélection met en avant une forte présence de maisons indépendantes. Un constat que le jury relativise, rappelant que les textes sont lus de manière anonymisée et que le choix s’est porté uniquement sur la qualité des pages. Le lauréat recevra une dotation symbolique de 1,11 €, remise en 111 pièces de 1 centime, ainsi que sa page 111 encadrée.

Le prix est coordonné par Marie Bonnisseau et composé d’Alexandre Bord, Amandine Labansat, Gilles Marchand, Flora Moricet et Camille Tomasicchio.

L'année dernière la lauréate était Alice Zeniter pour son roman Frapper l’épopée.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : 3dman_eu - Needpix

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com