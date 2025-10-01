Laura Vazquez lauréate du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025

« L’inventivité et la puissance poétique de ce texte nous ont enthousiasmés », a souligné le jury, qui salue une œuvre « radicale et sensible ». Avec ce deuxième roman, l’autrice poursuit son exploration singulière du langage et de l’intime, confirmant une écriture hors normes.

Elle succède à Gabriella Zalapì, récompensée en 2024 pour son œuvre Ilaria publiée aux éditions Zoé. D'autres romanciers et romancières aujourd'hui confirmés ont également reçu ce prix au cours des précédentes éditions, comme Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Emma Becker, Victor Pouchet, Mathieu Palain, Victor Jestin ou Neige Sinno.

Née en 1986 à Perpignan, Laura Vazquez s’est imposée comme l’une des voix les plus originales de la littérature contemporaine. Poètesse et romancière, lauréate de nombreux prix, dont le Goncourt de la poésie 2023 pour l'ensemble de son oeuvre, et pensionnaire à la Villa Médicis, « elle invente une langue qui bouscule et envoûte », selon les membres du jury.

C’est l’histoire d’une fille qui n’est pas d’accord avec l’ordre social. Nos visages sont-ils des images, des devantures ?

Notre attention est-elle devenue une propriété, comme les terrains ?

Est-ce que quelque chose s’est cassé en nous ? De l’enfance à l’écriture, en passant par un bar mystérieux, une maison abandonnée, un immeuble rempli de sectes, ou le sommet d’une montagne, la narratrice nous entraîne dans une odyssée parsemée de miroirs homériques, de chants d’aèdes qui nous montrent le livre en train de se faire. - Résumé de Les forces (Éditions du Sous Sol)

Cette année, le jury réunissait Alain Bélier (Librairie Lucioles), Philippe Claudel, Charlotte Desmousseaux (Librairie La Vie devant soi), Adélaïde Fabre, Brigitte Giraud, Victor Jestin, Justine Lévy, Erik Orsenna, Éric Reinhardt, Capucine Ruat et Sandrine Treiner.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : © Elise Blotière, Editions du Sous Sol

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com