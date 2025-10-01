La saison 5 des Enquêtes de Dan Sommerdahl, bientôt sur France 3

Créée par Lolita Bellstar, la série Les enquêtes de Dan Sommerdahl se base sur les romans d'Anna Grue : en France, deux ouvrages de cette dernière sont disponibles, Je ne porte pas mon nom (traduit par Catherine Lise Dubost, Points) et Le Baiser de Judas (traduit par Laurence W. Ø. Larsen, Points également).

La saison 5 de la série inspirée par les livres d'Anna Grue est cosignée par Lolita Bellstar, Christine Exner, Bastian Laigaard Rasmussen, Nanna Westh, Jonna Bolin-Cullberg, Eva Maria Mogensen et Kenneth Kainz.

Six mois après les drames qui ont secoué Elseneur, rien n’est encore apaisé. Dan Sommerdahl est prêt à tout pour prouver l’innocence de Joséfine, sa compagne incarcérée pour trafic de drogue. Lui seul sait qu’elle risquait sa liberté pour une cause bien plus noble : aider sa famille de réfugiés à rejoindre la Suède. Un secret lourd à porter, qui l’isole un peu plus chaque jour. Alors que les meurtres s’enchaînent, l’étau se resserre autour de Dan, partagé entre ses convictions, l’incompréhension de ses proches et un passé qui menace de ressurgir. Rouvrir l’enquête pourrait bien révéler les écoutes illégales de Marianne et Flemming… et leur coûter cher. Entre trahisons, tensions et nouvelles alliances, la dynamique du trio explose. Deux nouveaux ennemis entrent en scène : Astrid, la nièce d’Otto, qui est déterminée à protéger les intérêts de son oncle en veillant à ce que Joséfine reste incarcérée, et Nick Jansen, le chef de la brigade antidrogue, qui a repris à son compte l’enquête et qui fait tout pour empêcher Dan de s’en mêler. – Le synopsis de la saison 5 des Enquêtes de Dan Sommerdahl

La distribution réunit Peter Mygind (Dan Sommerdahl), André Babikian (Flemming Torp), Laura Drasbæk (Marianne Sommerdahl), Mathias Käki Jørgensen (Benjamin), Lise Baastrup (Nadia), Lotte Andersen (Hanegaard), Mia Helene Højgaard (Laura Sommerdahl) ou encore Maibritt Saerens (Josefine Sundby).

L'épisode un de la saison 5, intitulé Meurtres à la fête foraine, sera diffusé le dimanche 19 octobre à 21h10 sur France 3 et disponible sur france.tv. Les dates de diffusion des trois autres épisodes ne sont pas encore connues.

