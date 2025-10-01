La Grande Verdure et la vie entre humaines

La grande verdure, c’est une nouvelle société. Respectueuse de la nature, économe, à l’opposé du matérialisme. Perchée en hauteur, au-dessus d’une ville abandonnée et constamment dévisagée par des coulées de boue et des pluies torrentielles. Ce groupuscule s’est formé de manière organique, suite aux malheurs et déchirements liés à un effondrement sociétal et environnemental sans précédent.

« [...] en arrivant, on était juste un groupe de cinquante-huit personnes lessivées qui avaient tout perdu. On s’était trouvées petit à petit, au fil de longs mois d’errance, on s’était agglomérées. Pour la plupart, on ne s’était même pas raconté le quart des trucs qu’on avait faits pour survivre. »

Au sein de la grande verdure, Lierre Hélix est notre narratrice. Lorsque nous la rencontrons pour la première fois, elle est en fuite. Car voilà : dans cette micro-société où les plantes remplacent les mots pour communiquer ses émotions, elle se sent contrainte. Pire encore, elle est fondamentalement frustrée face à ce langage à coup de chlorophylle et de feuilles.

« Je ne suis peut-être pas faite pour les humaines moi non plus, et puis qui est faite pour les humaines d’ailleurs, pas la planète, elle se débrouillerait bien mieux sans nous, pas les animaux non plus, donc pourquoi s’acharner à vouloir vivre avec des humaines ? » Sa solution ? Partir. Créer son propre cocon. Trouver la place qui est la sienne dans ce monde en reconstruction.

Ce qu’elle trouve en chemin est bien loin de ce qu’elle avait imaginé. À commencer par sa rencontre avec Sable, personnage hyper-tactile et émotionnellement décomplexé, dont les larmes racontent mille histoires. Cette présence, soudaine et inconcevable – pendant sept ans, comment Sable a-t-elle bien réussi à passer inaperçu ? –, vient chambouler Hélix et ses croyances. Sable, avec ses doigts de fée, est une maraîchère hors-pair.

Dans sa petite cave, à proximité d’une eau de source à la couleur du cristal, elle a prouvé en silence, au creux de l’ombre, qu’une autre manière de vivre est possible. Mais comment vivre à côté de la grande verdure, qui n’envisage rien d’autre que ses propres règles ?

Ce premier roman de Lucie Heder se lit comme un conte. Loin des habituels récits post-apocalyptiques où tout évoque lutte et violence, solitude et parfois désespoir, La Grande Verdure prend un chemin différent, presque philosophique. Alors qu’on pourrait croire à une société idéale, une utopie proche de la nature, le manque d’introspection et de remise en cause devient un obstacle réel.

Vivre ensemble et individualisme se racontent, s’opposent et se mélangent. L’autrice nous propose de suivre Hélix, électron libre tissé de fougue et mué par une soif de liberté – une protagoniste imparfaite, submergée par des émotions qu’elle doit taire depuis trop longtemps, mais terriblement attachante. Ici, pas d’épopée ni de grand combat sanglant ; plutôt, un croquis de collectif, perfectible, sensible, qui offre une once inespérée de douceur…

Par Valentine Costantini

