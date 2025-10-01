Le parfum de la première glace à l’abricot à Bagdad

Sélectionné parmi les finalistes du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Le ciel est immense (JC Lattès), Feurat Alani s’est prêté au jeu d’un Questionnaire de Proust conçu spécialement en résonance avec son livre. Un moyen singulier de mieux découvrir l’écrivain et son univers.
Le 01/10/2025 à 10:00 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/10/2025 à 10:00
0
Commentaires
0
Partages
Dans ce récit, l’écrivain et reporter mêle mémoire intime et grande Histoire à travers la figure de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Entre archives, silences familiaux et événements fondateurs du Proche-Orient, Le ciel est immense explore les fragments de la mémoire, les blessures de l’exil et les zones d’ombre que seule la fiction peut tenter d’éclairer.
À travers ce questionnaire, conçu pour résonner avec ces thématiques, on découvre un Feurat Alani plus personnel.
Quel est le souvenir d’enfance qui revient toujours quand vous pensez à Bagdad ?
— Le parfum de la première glace à l’abricot que j’ai goûtée en posant le pied à Bagdad.
Si vous pouviez retrouver une voix disparue, laquelle aimeriez-vous entendre à nouveau ?
— La voix de mon père.
Un mot ou une expression qui vous bouleverse parce qu’elle contient toute une histoire ?
— « Quand il ne neigera à Bagdad » : c’est l’équivalent de « quand les poules auront des dents », mais avec l’idée que l’impossible peut advenir. C’est très important dans le roman.
Quelle est pour vous la couleur du silence familial ?
— Gris.
Quel lieu habitez-vous encore aujourd’hui, même si vous n’y êtes plus ?
— Le 17 rue d’Arras, à Argenteuil.
Si Adel, votre oncle disparu et personnage central du roman, était un paysage, lequel serait-il ?
— Le ciel.
Quel auteur vous a nourri dans votre rapport à la mémoire et au secret ?
— George Orwell. Pas seulement pour 1984, mais aussi La Ferme des animaux ou Dans la dèche à Paris et à Londres. Obsédé par la mémoire, le mensonge et leur articulation.
Quelle odeur réveille immédiatement en vous l’Irak ?
— La naphtaline, celle qui imprégnait les placards chez ma famille en Irak.
Quel est pour vous le bruit de l’absence ?
— Les pages d’un livre qui se tournent.
Si vous pouviez poser une question à Adel, quelle serait-elle ?
— Où es-tu ?
Quelle qualité admirez-vous le plus chez la grand-mère du roman ?
— Son impétuosité.
Quelle phrase auriez-vous aimé transmettre à l’enfant que vous étiez quand vous cherchiez des réponses ?
— Fouille encore.
À LIRE - "La jeunesse irakienne ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre"
Quelle image du ciel reste pour vous la plus immense ?
— La trace que laisse un avion très haut : cette ligne blanche qui fend le ciel.
Quel est selon vous le plus grand risque : se taire ou raconter ?
— Se taire.
Si vous deviez condenser Le ciel est immense en une seule émotion, laquelle choisiriez-vous ?
— La nostalgie.
DOSSIER - Prix littéraire Frontières-Léonora Miano 2022 : dignité humaine, acceptation de l’autre
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
272 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Commenter cet article