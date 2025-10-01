Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Auteurs

Le parfum de la première glace à l’abricot à Bagdad

Sélectionné parmi les finalistes du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Le ciel est immense (JC Lattès), Feurat Alani s’est prêté au jeu d’un Questionnaire de Proust conçu spécialement en résonance avec son livre. Un moyen singulier de mieux découvrir l’écrivain et son univers.

Le 01/10/2025 à 10:00 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

01/10/2025 à 10:00

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Dans ce récit, l’écrivain et reporter mêle mémoire intime et grande Histoire à travers la figure de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Entre archives, silences familiaux et événements fondateurs du Proche-Orient, Le ciel est immense explore les fragments de la mémoire, les blessures de l’exil et les zones d’ombre que seule la fiction peut tenter d’éclairer.

À travers ce questionnaire, conçu pour résonner avec ces thématiques, on découvre un Feurat Alani plus personnel.

Quel est le souvenir d’enfance qui revient toujours quand vous pensez à Bagdad ?
— Le parfum de la première glace à l’abricot que j’ai goûtée en posant le pied à Bagdad.

Si vous pouviez retrouver une voix disparue, laquelle aimeriez-vous entendre à nouveau ?
— La voix de mon père.

Un mot ou une expression qui vous bouleverse parce qu’elle contient toute une histoire ?
— « Quand il ne neigera à Bagdad » : c’est l’équivalent de « quand les poules auront des dents », mais avec l’idée que l’impossible peut advenir. C’est très important dans le roman.

Quelle est pour vous la couleur du silence familial ?
— Gris.

Quel lieu habitez-vous encore aujourd’hui, même si vous n’y êtes plus ?
— Le 17 rue d’Arras, à Argenteuil.

Si Adel, votre oncle disparu et personnage central du roman, était un paysage, lequel serait-il ?
— Le ciel.

Quel auteur vous a nourri dans votre rapport à la mémoire et au secret ?
— George Orwell. Pas seulement pour 1984, mais aussi La Ferme des animaux ou Dans la dèche à Paris et à Londres. Obsédé par la mémoire, le mensonge et leur articulation.

Quelle odeur réveille immédiatement en vous l’Irak ?
— La naphtaline, celle qui imprégnait les placards chez ma famille en Irak.

Quel est pour vous le bruit de l’absence ?
— Les pages d’un livre qui se tournent.

Si vous pouviez poser une question à Adel, quelle serait-elle ?
— Où es-tu ?

Quelle qualité admirez-vous le plus chez la grand-mère du roman ?
— Son impétuosité.

Quelle phrase auriez-vous aimé transmettre à l’enfant que vous étiez quand vous cherchiez des réponses ?
— Fouille encore.

À LIRE - "La jeunesse irakienne ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre"

Quelle image du ciel reste pour vous la plus immense ?
— La trace que laisse un avion très haut : cette ligne blanche qui fend le ciel.

Quel est selon vous le plus grand risque : se taire ou raconter ?
— Se taire.

Si vous deviez condenser Le ciel est immense en une seule émotion, laquelle choisiriez-vous ?
— La nostalgie.

 

 
 
 
 

DOSSIER - Prix littéraire Frontières-Léonora Miano 2022 : dignité humaine, acceptation de l’autre

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Le ciel est immense

Feurat Alani

Paru le 20/08/2025

272 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709674249
9782709674249
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

"Une impasse, au moins" : l’appel pour donner une rue à Jean-Pierre Martinet

Né à Libourne en 1944, mort dans l’oubli en 1993, Jean-Pierre Martinet reste l’un des écrivains les plus singuliers et les plus méconnus de la littérature française contemporaine. Aujourd’hui, une initiative portée par l’auteur bordelais Charles Garatynski entend faire sortir de l’ombre celui qui disait de lui : « Parti de rien, Martinet a accompli une trajectoire exemplaire : il est arrivé nulle part. » 

30/09/2025, 18:13

ActuaLitté

Venise engloutie : des livres sauvés et sublimés

En novembre 2019, Venise s’enfonçait sous 1,89 mètre d’eau, la deuxième plus haute marée de son histoire. Cinq ans plus tard, deux récits, artistique et technique, se répondent : l’un expose à Rimini des ouvrages devenus œuvres d’art, l’autre raconte à Bologne le sauvetage industriel de milliers de volumes. Ensemble, ils rappellent combien la littérature et la mémoire écrite incarnent une part essentielle de l’identité vénitienne.

30/09/2025, 12:07

ActuaLitté

"J’aurais voulu qu’Ève ne s’obstine pas dans une douleur trop grande"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude), Joseph Incardona raconte Ève, performeuse « sirène » qui se produit dans les aquariums de malls et d’hôtels, amputée après un accident et lancée sur la piste du millionnaire responsable.

30/09/2025, 09:30

ActuaLitté

L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre

En Italie, Giampiero Mughini est un visage familier, qu’on retrouve depuis des décennies dans les talk-shows et autres émissions de débats, à tendance polémique. Cultivé et provocateur, le public le pensait inépuisable… jusqu’à ce que récemment, la maladie n’en fasse un paria sans le sou.

29/09/2025, 18:20

ActuaLitté

En croisade contre une bibliothèque immorale, Dieu vole les livres LGBT

Dans cette petite ville américaine, un bras de fer inattendu se joue entre une église évangélique et la bibliothèque publique. Sur les bancs de la Reformation Church, on encourage les fidèles à emprunter certains ouvrages — et à ne jamais les retourner. Le motif ? Ces livres abordent des thématiques LGBTQ+, jugées « immorales » par les leaders de l’église. Pour la directrice de la bibliothèque, c’est tout simplement du vol. Pour les pasteurs, c’est un geste de désobéissance civile inspiré par la foi.

27/09/2025, 14:13

ActuaLitté

”J’ai été happée, éblouie et profondément bouleversée”

Pour faire écho à cette nouvelle version, plus de 20 ans après la première, ActuaLitté a sollicité cinq libraires : chacun livre le souvenir de sa première lecture, sous forme de « carte postale ».

26/09/2025, 16:28

ActuaLitté

Le Questionnaire de Proust de John Boyne : “J’écris avec le cœur, pas avec la tête”

Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025 pour Les Éléments (trad. Sophie Aslanides), John Boyne était notre invité pour un Questionnaire de Proust revisité. L'objectif était simple : répondre rapidement, simplement, facilement. « D’accord, j’aime bien ce genre de choses », nous a-t-il rétorqué du tac-au-tac.

 

22/09/2025, 13:31

ActuaLitté

Un livre spamme les boîtes aux lettres de Baltimore : 470 pages d'indésirable

Dans les boîtes aux lettres de Baltimore, cet été, ou sur les perrons, parfois trempés, des milliers d’exemplaires du même ouvrage mystérieux : The Great Controversy. Ni explication ni carte de remerciement : une couverture provocante, un titre intrigant – et... rien. L’initiative a provoqué un mélange de curiosité, d’irritation, de moqueries. Mais au-delà du bruit, elle révèle un étrange croisement entre prosélytisme religieux, marketing de masse et réception populaire dans une métropole moderne.

17/09/2025, 12:57

ActuaLitté

On a déniché l'ultime combo pour les fans de manga et de jeu vidéo

Le pitch est irrésistible : un jeu où l’on se bat… en composant une page de manga. The Fable: Manga Build Roguelike transpose le héros tueur à gages imaginé par Katsuhisa Minami dans une mécanique de “mise en page” ludique. Oui, dit comme ça, on a envie de tourner la page suivante. 

14/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Le pavillon pirate de One Piece, symbole des révoltes en Indonésie et au Népal

À Katmandou, un vent de contestation souffle depuis le 8 septembre 2025. Ce ne sont pas seulement les slogans, les banderoles ou les affrontements avec la police qui attirent l’attention — c’est aussi un drapeau, étrange, inattendu, issu du manga avec pour star Monkey D. Luffy, qui incarne désormais l’insoumission des jeunes du pays.

13/09/2025, 08:57

ActuaLitté

Pour ne plus s'y perdre, un “Cherche et trouve” de l'édition française

Rachats, prises de participation, récupérations de catalogues et autres opérations capitalistiques, dans l'édition, peuvent perdre les plus attentifs des lecteurs. L'Association pour l’écologie du livre a commandé au dessinateur David Snug un « Cherche et trouve » du secteur de l'édition, principalement français. Alors, on joue ?

12/09/2025, 11:17

ActuaLitté

Timbres : La Poste célèbre 55 ans d’imprimerie à Boulazac

La Poste célébrera, le mercredi 8 octobre 2025, le 55ᵉ anniversaire de l’implantation de son imprimerie de timbres-poste à Boulazac (Dordogne) avec une émission spéciale : un bloc de quatre timbres, quatre collectors thématiques, deux entiers postaux… et même deux puzzles pour les amateurs d’iconographie postale. 

11/09/2025, 16:51

ActuaLitté

Ce 11 octobre, une invitation à lire adressée au monde entier

Célébrer la lecture, où que l’on se trouve sur la planète : le projet a quelque chose d’un grand rêve. Ce 11 octobre, rendez-vous est donné, à 11 h précises — selon votre fuseau horaire — pour une grande séance de lecture, durant 25 minutes.

09/09/2025, 15:28

ActuaLitté

À Varsovie, une “métrothèque” pour inciter les voyageurs à lire

Conçue comme « un lien entre l'imaginaire au quotidien », une « métrothèque » a été inaugurée, ce 4 septembre, au sein de la station Kondratowicza, à Varsovie, en Pologne. Ce lieu à l'allure futuriste propose 16.000 ouvrages à emprunter, mais aussi des espaces de travail et de lecture, ou encore une installation de culture hydroponique.

09/09/2025, 12:20

ActuaLitté

Un libraire déclenche une ”prompt“ polémique avec ses t-shirts à l'IA

Une image vaut mille mots, dit-on. Ici, ce sont des loups perchés sur des piles de livres, ou des chats vaguement inquiétants, qui ont provoqué l’émeute numérique. Le motif ? L’utilisation d’outils créatifs assistés par intelligence artificielle pour illustrer des T-shirts et autres objets promotionnels signés Powell’s Books. Même si, officiellement, c’est bel et bien un artiste local aux commandes, le soupçon plane — et avec lui, une envolée de critiques, de la part de clients perplexes… et de la section syndicale.

07/09/2025, 10:24

ActuaLitté

James Patterson t'offre 50 000 $ pour finir ton bouquin : ça suffira ?

On le connaissait en mécène pour les bibliothèques et les librairies américaines. James Patterson s'offre une nouvelle casquette de protecteur des arts, des lettres et des personnes qui écrivent en frappant fort. Il lance ainsi Go Finish Your Book, initiative dotée de 50.000 $... pour aider à ne pas se soucier des questions d'argent, durant la période de création. Charmant ? 

05/09/2025, 15:33

ActuaLitté

Lire à l’intérieur d’un livre géant : le projet futuriste d'un architecte à Dubaï

Un livre géant posé au cœur de Dubaï : tel est le concept imaginé par l’architecte et artiste 3D sri lankais Thilina Liyanage. Sa bibliothèque futuriste, encore virtuelle, transforme la lecture en expérience architecturale grandeur nature.

04/09/2025, 16:36

ActuaLitté

Quand un “antivax” revend en librairie un livre ancien sur la vaccination : l'ironie virale

Il y a parfois des paradoxes que l’on ne déniche que dans les rayons discrets des librairies spécialisées. Un client se présente chez Luca Cena, libraire antiquaire à Turin, avec un vieux traité sur la vaccination – reçu en cadeau de son père, médecin – dont il souhaitait se débarrasser. De fait, il confie « ne pas être fan de l’usage des vaccins, préférer affronter les maladies par soi-même ».

30/08/2025, 19:16

ActuaLitté

Rentrée littéraire : les recommandations personnelles du PDG de Fnac Darty

Alors que les rédactions françaises ont, comme chaque année, partagé leurs recommandations littéraires pour la rentrée, une initiative plus inattendue a retenu l’attention du réseau LinkedIn. Enrique Martinez, PDG du groupe Fnac Darty, y a publié sa propre sélection de lectures, résolument éclectique, et visiblement en accord avec les libraires du groupe et les adhérents.

30/08/2025, 08:30

ActuaLitté

J.K. Rowling est-elle "méchante" ? Duolingo donne son avis

Duolingo donne des leçons, et elles ne sont pas au goût de tout le monde. L’application à la mascotte verte a glissé une référence à la réputation transphobe de J.K. Rowling, l’autrice de la saga Harry Potter, dans sa leçon d’allemand. Et elle s’est attiré les foudres d’une partie des internautes.

28/08/2025, 16:45

ActuaLitté

Barack Obama dévoile sa liste de lectures de l'été 2025

C'est devenu un rendez-vous incontournable de la littérature anglo-saxonne : la fameuse liste des lectures d'été de Barack Obama. Publiée chaque mois d'août sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d'internautes, elle fait de lui l'un des prescripteurs de livres à ne pas louper, et un argument marketing pour les maisons d'édition.

28/08/2025, 10:40

ActuaLitté

À Cherbourg, la boîte à livres pour enfants "croque-livres" en danger

Direction la Manche, en Normandie, à Cherbourg. Là, au détour d'une balade, une maison rose se dresse sous le nom d'Organza. Si son originalité ne laisse pas indifférent, un détail pourrait malheureusement frapper l'œil du passant : la boîte à livres pour enfants, créée par sa propriétaire, est désespérément vide. Un phénomène qui touche de nombreuses boîtes à livres à travers la France.

27/08/2025, 15:42

ActuaLitté

Fin de l'été : des bêtises, un livre et une glace dans les piscines

À Brooklyn, l’été se savoure jusqu’au bout. Du 26 au 28 août, les jeunes nageurs et nageuses repartiront des piscines avec un livre dans une main, et une glace dans l'autre. Quoi de mieux pour terminer l'été ?  

26/08/2025, 16:39

ActuaLitté

Il a lu 3599 livres en toute une vie : son incroyable bibliothèque inspire l'Amérique

Lorsqu’il s’est éteint en juillet 2025 à l’âge de 92 ans, Dan Pelzer a laissé derrière lui bien plus qu’un chagrin : une véritable cathédrale de papier. Nous parlons d’une liste manuscrite — oui, manuscrite — de 3599 livres qu’il avait lus depuis… 1962. Et non, ce n’est ni un record du monde, ni un exploit robotique, mais un témoignage d’un amour sincère pour la lecture, rendu public avec délicatesse par sa famille.

23/08/2025, 19:21

ActuaLitté

Balzac en version blues : l’hommage inattendu

Honoré de Balzac n’a sans doute jamais imaginé que, 175 ans après sa mort, son œuvre inspirerait un EP de blues. Et pourtant : la vocaliste Christina Goh vient de sortir Rue Fortunée – 175, un hommage en trois titres au romancier de La Comédie humaine.

20/08/2025, 17:27

ActuaLitté

Une envie pressante de toilettes en librairie ? C'est normal (ou presque)

La rentrée littéraire a commencé, les librairies débordent de nouveautés et une interrogation insolite s’impose : serez-vous confrontés… au phénomène Mariko Aoki ? Ce trouble digestif se déclenche volontiers dans les endroits les plus banals, avec pour conséquence de déclencher une irrépressible envie de petit coin. Rien que ça. Mais pas de méprise : c'est normal !

20/08/2025, 12:02

ActuaLitté

À la plage, un livre suffit pour avoir l'air sexy (sans en avoir lu une page)

Bouquiner sur une serviette, déposée avec délicatesse sur le sable, pour profiter du soleil tout en achevant une lecture passionnante... Oubliez ! La tendance estivale sur les plages espagnoles était bien au livre, changé en accessoire de parade nuptiale. Les corps sculptés aux muscles saillants, c'était le monde d'avant : à présent, on drague passivement, un livre dans la main, pour attirer l'attention. 

19/08/2025, 15:56

ActuaLitté

Stephen King : “Poutine a pris Trump pour un idiot”

C’est sur X (anciennement Twitter) — un lieu de joutes verbales souvent rude — que Stephen King a décoché sa flèche la plus acérée : “Putin played Trump for a chump.” Tout est là en six mots : le maître de l’angoisse condensait, moqueur et cinglant, le verdict d’un sommet aussi inutile en solutions qu’abondant en postures.

17/08/2025, 17:31

ActuaLitté

Outrée par un livre de coloriage pour adultes : promo sur la tartuferie rayon Scandale

Lucy flânait en habituée de Kmart, chaîne australienne de grande distribution. Saisie par une envie soudaine de coloriage, elle s'arrête au rayon mandala sur un titre intitulé The Spice is the Plot. En le feuilletant, la cliente s'empare de son smartphone et clic-clac, immortalise cette offre éditoriale NSFW – Not Safe For Work.

17/08/2025, 10:53

ActuaLitté

Offrir à des enfants malades les livres gratuits de McDo... ou les revendre ?

À Albert, ville discrète du département de la Somme, une toute jeune association — Les Éclaireurs de vie — s’est créée le 12 mai 2025, portée par deux jeunes fondateurs, Chloé et Mathieu. Sa vocation ? Insuffler des instants de répit, de bien-être, de partage à des enfants touchés par la maladie. Implantée au 28, rue des Églantines, elle figure officiellement au répertoire des associations depuis mai 2025.

16/08/2025, 15:41

ActuaLitté

Déchirés, jetés dans la rue : triste sort pour des livres dans “La ville qui lit“

Décidément, les livres prennent l'air aujourd'hui... vraiment. L'Italie recense comme une vague de vandalisme ciblant des bibliothèques de rue, où les livres sont déposés en attendant de trouver un refuge temporaire ou d'être échangés. Plusieurs témoignages rapportent des dégradations, jusqu'à un certain point d'ironie...

 

15/08/2025, 17:59

ActuaLitté

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable”

On peine à le croire. Des centaines de livres — ni en transit ni en promenade — ont été bazardés sur le trottoir, à quelques pas de la façade encore reconnaissable de la Broad Green Library (au sud de Londres). La scène, hallucinante, a défrayé la chronique cette semaine devant l’ancienne bibliothèque de Croydon, désormais fermée. Et provoque une vague de stupeur dans la communauté locale.

15/08/2025, 16:36

ActuaLitté

Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère

À l’occasion du passage à la 25ᵉ année du XXIᵉ siècle, le New York Times Book Review avait dressé la liste des 100 livres les plus marquants publiés depuis 2000, à partir d’un vaste sondage mené auprès de centaines d’auteurs et personnalités littéraires, dont James Patterson, Stephen Graham Jones, Roxane Gay ou encore Karl Ove Knausgaard. Parmi eux figure le maître de l’horreur, Stephen King, qui a dévoilé, à cette occasion, ses dix livres incontournables de ce premier quart de siècle - dont l’un porte sa propre signature.

12/08/2025, 16:57

ActuaLitté

Et si Madame Bovary se lisait… selon l'ordre alphabétique ?

Avec Madame Bovary dans l’ordre, Ambroise Perrin signe peut-être le livre que Georges Perec aurait rêvé de feuilleter. Les 145.000 mots du roman de Flaubert y sont comptés, triés, rangés par ordre alphabétique. Un hommage décalé à la banalité.

12/08/2025, 13:19

ActuaLitté

Bardella, du fromage et des sardines : un panier garni qui finit au tribunal

Charles Bukowski était formel : « L’Art se passe de commentaires, soit c’est un poème, soit c’est un bout de fromage. » Julien, 27 ans, semble en avoir fait un manifeste… un peu trop littéral. À son audience du 11 août 2025, il répondait d’un butin éclectique : une boîte de sardines, deux fromages et sept exemplaires de Ce que je cherche, de Jordan Bardella. De là à y voir un lien artistique…

12/08/2025, 12:08

ActuaLitté

Il remplaçait des manuscrits rares par des faux, sans être remarqué

Un vol digne d'une série télévisée. Un homme de 38 ans est accusé d’avoir remplacé, à l’aide de fausses identités et de reproductions soignées, pour plus de 200.000 $ (plus de 170.000 €) de manuscrits chinois rares dans les bibliothèques de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). 

11/08/2025, 14:20

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.