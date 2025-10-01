Le parfum de la première glace à l’abricot à Bagdad

Dans ce récit, l’écrivain et reporter mêle mémoire intime et grande Histoire à travers la figure de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Entre archives, silences familiaux et événements fondateurs du Proche-Orient, Le ciel est immense explore les fragments de la mémoire, les blessures de l’exil et les zones d’ombre que seule la fiction peut tenter d’éclairer.

À travers ce questionnaire, conçu pour résonner avec ces thématiques, on découvre un Feurat Alani plus personnel.

Quel est le souvenir d’enfance qui revient toujours quand vous pensez à Bagdad ?

— Le parfum de la première glace à l’abricot que j’ai goûtée en posant le pied à Bagdad.

Si vous pouviez retrouver une voix disparue, laquelle aimeriez-vous entendre à nouveau ?

— La voix de mon père.

Un mot ou une expression qui vous bouleverse parce qu’elle contient toute une histoire ?

— « Quand il ne neigera à Bagdad » : c’est l’équivalent de « quand les poules auront des dents », mais avec l’idée que l’impossible peut advenir. C’est très important dans le roman.

Quelle est pour vous la couleur du silence familial ?

— Gris.

Quel lieu habitez-vous encore aujourd’hui, même si vous n’y êtes plus ?

— Le 17 rue d’Arras, à Argenteuil.

Si Adel, votre oncle disparu et personnage central du roman, était un paysage, lequel serait-il ?

— Le ciel.

Quel auteur vous a nourri dans votre rapport à la mémoire et au secret ?

— George Orwell. Pas seulement pour 1984, mais aussi La Ferme des animaux ou Dans la dèche à Paris et à Londres. Obsédé par la mémoire, le mensonge et leur articulation.

Quelle odeur réveille immédiatement en vous l’Irak ?

— La naphtaline, celle qui imprégnait les placards chez ma famille en Irak.

Quel est pour vous le bruit de l’absence ?

— Les pages d’un livre qui se tournent.

Si vous pouviez poser une question à Adel, quelle serait-elle ?

— Où es-tu ?

Quelle qualité admirez-vous le plus chez la grand-mère du roman ?

— Son impétuosité.

Quelle phrase auriez-vous aimé transmettre à l’enfant que vous étiez quand vous cherchiez des réponses ?

— Fouille encore.

À LIRE - "La jeunesse irakienne ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre"

Quelle image du ciel reste pour vous la plus immense ?

— La trace que laisse un avion très haut : cette ligne blanche qui fend le ciel.

Quel est selon vous le plus grand risque : se taire ou raconter ?

— Se taire.

Si vous deviez condenser Le ciel est immense en une seule émotion, laquelle choisiriez-vous ?

— La nostalgie.

DOSSIER - Prix littéraire Frontières-Léonora Miano 2022 : dignité humaine, acceptation de l’autre

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com