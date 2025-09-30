Poésie : les lauréats du Prix Alain Bosquet 2025

Le poète breton Henri Droguet poursuit avec Petits arrangements avec les mots, édité chez Gallimard, une œuvre caractérisée par une écriture dense et resserrée. Ce recueil s’inscrit dans une continuité de publications où la matière du langage est au centre, travaillée comme une texture à modeler.

Avec Division de la joie, publié aux Carnets du Dessert de Lune en édition bilingue portugais-français, Raquel Nobre Guerra explore différentes facettes de l’expérience humaine : les partages, les pertes, les éclats de joie.

Créé en 1999 par Antoine Gallimard en hommage au poète Alain Bosquet (1919-1998), le prix met chaque année l’accent sur la poésie, dans un paysage littéraire largement centré sur le roman. En 2024, il avait distingué Patrice Delbourg et Aleš Šteger.

Le jury, présidé par Isabelle Gallimard, réunissait Claudine Helft, Vénus Khoury-Ghata, Hervé-Pierre Lambert, Yves Namur, Jean Orizet et Lionel Ray.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com