Poésie : les lauréats du Prix Alain Bosquet 2025

Le mercredi 17 septembre à Paris, le Prix Alain Bosquet a récompensé le Français Henri Droguet pour Petits arrangements avec les mots et la Portugaise Raquel Nobre Guerra pour Division de la joie, traduit du portugais par João Viegas. La remise a eu lieu dans les salons des éditions Gallimard, en présence du jury présidé par Isabelle Gallimard.
Le 30/09/2025 à 18:33 par Hocine Bouhadjera
30/09/2025 à 18:33
Le poète breton Henri Droguet poursuit avec Petits arrangements avec les mots, édité chez Gallimard, une œuvre caractérisée par une écriture dense et resserrée. Ce recueil s’inscrit dans une continuité de publications où la matière du langage est au centre, travaillée comme une texture à modeler.
Avec Division de la joie, publié aux Carnets du Dessert de Lune en édition bilingue portugais-français, Raquel Nobre Guerra explore différentes facettes de l’expérience humaine : les partages, les pertes, les éclats de joie.
Créé en 1999 par Antoine Gallimard en hommage au poète Alain Bosquet (1919-1998), le prix met chaque année l’accent sur la poésie, dans un paysage littéraire largement centré sur le roman. En 2024, il avait distingué Patrice Delbourg et Aleš Šteger.
Le jury, présidé par Isabelle Gallimard, réunissait Claudine Helft, Vénus Khoury-Ghata, Hervé-Pierre Lambert, Yves Namur, Jean Orizet et Lionel Ray.
Par Hocine Bouhadjera
Paru le 13/03/2025
132 pages
Editions Gallimard
17,00 €
Paru le 10/09/2024
218 pages
Editions Les Carnets du dessert de lune
15,00 €
