Quai des Bulles 2025 : le programme complet se dévoile

Parmi les temps forts, neuf expositions jalonneront la programmation. Tony Valente sera mis à l’honneur avec Radiant, manga français devenu succès international, tandis qu’un hommage sera rendu à Franquin et à ses Idées noires. Les univers de Léa Mazé, Sixtine Dano et Sylvain Vallée seront également explorés, de même qu’une rétrospective sur les transidentités en BD.

Le concours Jeunes Talents, organisé sur le thème « Par-delà les frontières », viendra compléter ce panorama aux côtés d’une exposition décalée sur le métal et le Hellfest.

Les rencontres donneront lieu à des masterclasses, notamment avec Tony Valente, Nicolas Barral et Naokuren, mais aussi à des débats autour de thèmes de société tels que le féminisme, la santé mentale, la parentalité ou le handicap. L’édition indépendante, les questions de mémoire et d’histoire avec le prix Galons de la BD, ainsi que les liens entre dessin et actualité via La Revue Dessinée occuperont également une place de choix.

Le cinéma accompagnera cette programmation avec une sélection de films en écho aux thématiques du festival : Tomboy de Céline Sciamma, Le règne animal de Thomas Cailley, Rock O’Rico de Don Bluth ou encore Green Room. Les plus jeunes profiteront de projections dédiées, comme Princesse dragon, Dofus – Livre 1 : Julith ou Mutafukaz.

Les animations prendront diverses formes, du spectacle Contes à bulles au parcours immersif de l’espace jeunesse installé sur le thème « La forêt mystère », en passant par des ateliers, des jeux, un maquillage festif et la gazette quotidienne du festival réalisée par Biscoto.

Face au Palais du Grand Large, le salon du livre rassemblera quelque 130 exposants et proposera l’une des plus vastes librairies éphémères de l’Ouest, réunissant grandes maisons, indépendants et collectifs. L’occasion aussi de mettre en lumière les lauréats des prix 2024, dont Revoir Comanche de Romain Renard (Prix Coup de cœur), Racines de Lou Lubie (Prix Ouest-France), Ernestine de Salomé Lahoche (Prix Révélation ADAGP), Guillaume Padilla (Prix Jeunes Talents) et Le premier chat dans l’espace a mangé de la pizza de Mac Barnett et Shawn Harris (Prix Jeunesse Ville de Saint-Malo).

Ouvert de 9h30 à 19h les vendredi et samedi, et jusqu’à 18h le dimanche, l’événement proposera une billetterie accessible : 13 € la journée (8 € tarif réduit), 25 € pour le pass 3 jours (16 € réduit), avec gratuité pour les moins de 12 ans.

Le programme complet est disponible ci-dessous :

Crédits illustration : Festival Quai des Bulles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com