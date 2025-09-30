Compostman et moi : une nouvelle série écolo pour enfants

Cette série animée s’inspire librement des bandes dessinées à succès La Famille (presque) Zéro Déchet et Les Zenfants (presque) Zéro Déchet de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, écoulées à plus de 250 000 exemplaires (Éditions Thierry Souccar). Conçue comme une comédie tendre et drôle, elle rend le compostage concret, ludique et accessible à toute la famille.

Compostman et moi, c'est l'histoire d'une famille citadine bousculée par un drôle de héros. Au cœur du récit, on retrouve Charlie, 6 ans et demi, son grand frère Zach, 11 ans, et leurs parents, Manuel et Debbie. Dans leur immeuble intergénérationnel, les enfants tissent des amitiés fortes avec Bintou, la meilleure amie de Zach, et Léon, le complice de Charlie. Ensemble, ils apprennent à prendre soin de la planète… grâce à Compostman.

Comment protéger la nature quand on n’a que 6 ans et demi ? Pour Charlie, tout commence le jour où un éclair fait surgir Compostman dans son quotidien. Cet immense monstre écolo, un compost géant aussi maladroit qu’attachant, va bouleverser la vie de la fratrie.

Avec lui, chaque journée devient une aventure où petits gestes et grands éclats de rire se mêlent. Charlie, Zach, Bintou et Léon découvrent qu’accueillir Compostman, c’est aussi apprendre à agir pour la planète, même à leur échelle, et à retisser un lien précieux avec la nature.

Format : 52 épisodes de 11 minutes. Création : Aurélie Angebault et Camille Serceau, en collaboration avec Nathalie Dargent et Matthieu Chevallier. Réalisation : Jean Duval et Abdle-Raouf Zaïdi. Production : Vivement Lundi !, avec la participation de France Télévisions

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com