Les deuxièmes sélections du Prix Femina 2025, la première sélection des essais

Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. Fidèle à cette identité, il a révélé ses listes réduites pour l’édition 2025. La proclamation des lauréats aura lieu le 3 novembre 2025 à 13 heures, lors d’une cérémonie au Musée Carnavalet.
Le 30/09/2025 à 18:25 par Hocine Bouhadjera
Deuxième sélection - Romans français :
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard
Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard
Lise Charles, Paranoïa, P.O.L.
Lionel Duroy, Un mal irréparable, Mialet-Barrault
Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitude
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit
Anthony Passeron, Jacky, Grasset
Victor Pouchet, Voyage voyage, Gallimard
Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France
David Thomas, Un frère, L’Olivier
Romans étrangers :
Nina Allan, Les Bons Voisins, Tristram – traduit de l’anglais par Bernard Sigaud
John Boyne, Les éléments, JC Lattès – traduit de l’anglais par Sophie Aslanides
Javier Cercas, Le Fou de Dieu au bout du monde, Actes Sud – traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon
Carys Davies, Éclaircie, Table Ronde – traduit de l’anglais par David Fauquemberg
Jenny Erpenbeck, Kairos, Gallimard – traduit de l’allemand par Rose Labourie
Alexandra Fuller, Comme on fixe le soleil, Plon – traduit de l’anglais par Marie Hermet
Paul Harding, Cet autre Eden, Buchet-Chastel – traduit de l’anglais par Paul Matthieu
Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock – traduit de l’anglais par Mathilde Bach
Jess Row, Un Monde nouveau, Albin Michel – traduit de l’anglais par Stéphane Roques
Elif Shafak, Les Fleuves du ciel, Flammarion – traduit de l’anglais par Dominique Goy-Blanquet
Première sélection - Essais :
Kaouther Adimi, La joie ennemie, Stock
Gilles Collard, Klauss, Flammarion
Anastasia Fomitchova, Volia, Grasset
Fabrice Gaignault, Un livre, Arlea
Sibylle Grimbert, Au pays des Pnines, Premier Parallèle
Françoise Melonio, Tocqueville, Gallimard
Agnès Michaux, Huysmans vivant, Cherche Midi
Wajdi Mouawad, Les Verbes de l'écriture, Seuil
Amos Reichman, Les morts de Raoul Villain, Seuil
Marc Weitzmann, La part sauvage, Grasset
Rappelons que le jury a également révélé la sélection du Prix Femina des Lycéens, qui reprend dix titres de la liste des romans français :
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard
Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France
Lise Charles, Paranoïa, P.O.L.
Sarah Chiche, Aimer, Julliard
Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitude
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit
Anthony Passeron, Jacky, Grasset
Victor Pouchet, Voyage voyage, Gallimard
Maria Pourchet, Tressaillir, Stock
David Thomas, Un frère, L’Olivier
Le 25 mars 2025, deux nouvelles membres ont rejoint le jury : Isabelle Desesquelles et Oriane Jeancourt Galignani, aux côtés de Nathalie Azoulai, Jeanne Benameur, Evelyne Bloch-Dano, Brigitte Giraud, Paula Jacques, Christine Jordis, Mona Ozouf, Patricia Reznikov, Josyane Savigneau et Julie Wolkenstein.
En avril, Jeanne Benameur a annoncé son départ, expliquant qu’il s’agissait d’une décision « intime, éthique, politique, littéraire ». Elle a refusé de participer à un prix désormais soutenu par Hachette, passé sous le contrôle de Vincent Bolloré. Elle a dénoncé ce qu’elle appelle une « attaque silencieuse » contre les librairies indépendantes et la diversité éditoriale, tout en précisant qu’aucune ingérence directe n’avait influencé les choix du prix.
Un an plus tôt, en juin 2024, Scholastique Mukasonga avait elle aussi quitté le jury, invoquant des « raisons personnelles ».
Le prix Femina 2024 a distingué, dans la catégorie roman français, Le Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy (Rivages), qui l’a emporté par 5 voix contre 4 face à Emma Becker. Pour le roman étranger, le jury a choisi Propre d’Alia Trabucco Zerán (Robert Laffont), traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet, élu dès le premier tour avec 4 voix contre 3 pour Marco Lodoli.
Côté essai, la récompense est revenue à Tenir tête de Paul Audi (Stock), désigné dès le premier tour par 6 voix contre 3 pour Maïa Hruska. Enfin, un prix spécial a été attribué à Colm Tóibín pour l’ensemble de son œuvre.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
