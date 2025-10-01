La SCELF annonce la 2e édition de Shoot The Book! MIA à Rome

La SCELF (Société civile des éditeurs de langue française) confirme la tenue de la deuxième édition de Shoot The Book! en Italie, dans le cadre du Mercato Internazionale Audiovisivo (MIA), les 8 et 9 octobre 2025. L’événement est organisé en partenariat avec l’Institut français Italia et bénéficie du soutien de l’Institut français Paris.
Depuis plus de dix ans, Shoot The Book! favorise la rencontre entre éditeurs et producteurs sur les grands marchés audiovisuels internationaux – du Marché du Film de Cannes à Séries Mania. Avec l’appui de l’Institut français, la SCELF et ses 400 maisons membres accompagnent la promotion de l’adaptation des œuvres littéraires françaises à l’étranger, notamment à Rome (MIA), Taipei (TCCF) et Londres (London Book Fair).
Le MIA, grand carrefour de l’audiovisuel et de l’innovation à Rome, accueillera pour la deuxième fois le Book Adaptation Forum. Cette édition 2025 proposera, en plus des traditionnels rendez-vous B2B, une nouveauté : une session de pitches de livres adaptables.
Les éditeurs français présenteront une sélection d’ouvrages choisis par un jury international composé de Giulia Achilli (Dugong Films, Italie), Luke Franklin (SeeSaw, Royaume-Uni) et Beatrice Gulino (Teodora Film, Italie).
La sélection met en avant la diversité des genres – polar, aventure, romance contemporaine, fresques historiques, littérature jeunesse – et valorise de nombreuses voix féminines.
L’épaisseur d’un cheveu – Claire Berest (Albin Michel)
31 jours pour t’aimer – Sophie Jomain (Auzou Éditions)
21 virages – Fred Poulet (En Exergue)
L’ardente et très secrète Miles Franklin – Alexandra Lapierre (Flammarion)
Demain les ombres – Noëlle Michel (Le bruit du monde)
Nounouilles attaque ! – Stéphane Nicolet (Little Urban)
Contrebandiers – Michèle Pedinielli & Valerio Varesi (Points)
L’équilibre des corps – Jérémie Guez (Seuil)
