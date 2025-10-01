La SCELF annonce la 2e édition de Shoot The Book! MIA à Rome

Depuis plus de dix ans, Shoot The Book! favorise la rencontre entre éditeurs et producteurs sur les grands marchés audiovisuels internationaux – du Marché du Film de Cannes à Séries Mania. Avec l’appui de l’Institut français, la SCELF et ses 400 maisons membres accompagnent la promotion de l’adaptation des œuvres littéraires françaises à l’étranger, notamment à Rome (MIA), Taipei (TCCF) et Londres (London Book Fair).

Le MIA, grand carrefour de l’audiovisuel et de l’innovation à Rome, accueillera pour la deuxième fois le Book Adaptation Forum. Cette édition 2025 proposera, en plus des traditionnels rendez-vous B2B, une nouveauté : une session de pitches de livres adaptables.

Les éditeurs français présenteront une sélection d’ouvrages choisis par un jury international composé de Giulia Achilli (Dugong Films, Italie), Luke Franklin (SeeSaw, Royaume-Uni) et Beatrice Gulino (Teodora Film, Italie).

La sélection met en avant la diversité des genres – polar, aventure, romance contemporaine, fresques historiques, littérature jeunesse – et valorise de nombreuses voix féminines.

Sélection Shoot The Book! MIA 2025 :

L’épaisseur d’un cheveu – Claire Berest (Albin Michel)

31 jours pour t’aimer – Sophie Jomain (Auzou Éditions)

21 virages – Fred Poulet (En Exergue)

L’ardente et très secrète Miles Franklin – Alexandra Lapierre (Flammarion)

Demain les ombres – Noëlle Michel (Le bruit du monde)

Nounouilles attaque ! – Stéphane Nicolet (Little Urban)

Contrebandiers – Michèle Pedinielli & Valerio Varesi (Points)

L’équilibre des corps – Jérémie Guez (Seuil)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com