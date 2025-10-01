Lancement du Prix du Livre Jeunesse africaine 2025 : une dynamique panafricaine

L’initiative trouve son origine à Lomé, au Togo, lors du 1er Forum des éditeurs jeunesse d’Afrique en mars. Cet événement avait réuni une cinquantaine d’éditeurs venus de 15 pays, révélant la richesse des histoires, des illustrations et des démarches éditoriales francophones. De cette rencontre est née l’idée de rendre disponibles au Kenya certains titres jusque-là inédits dans la région.

« En mettant en lumière les livres jeunesse francophones et en rapprochant les mondes éditoriaux francophone et anglophone, nous ouvrons de nouvelles opportunités pour que la littérature africaine s’épanouisse, circule et inspire des lecteurs à travers le continent et au-delà », a déclaré Will Clurman, PDG d’eKitabu à ActuaLitté.

La cérémonie de Nairobi a réuni élèves, enseignants, auteurs, éditeurs et institutions culturelles. Trois catégories ont été distinguées : l’album illustré, la littérature jeunesse et le roman pour adolescents. Un macaron officiel du Prix a été dévoilé, destiné à figurer sur les ouvrages lauréats et présélectionnés. Le jury, composé d’élèves et d’enseignants francophones, a joué un rôle central dans le processus de sélection. « Ce prix est bien plus qu’une récompense, il s’agit de créer des connexions », a insisté Will Clurman, soulignant que l'Afrique compte plus de francophones que d'anglophones, et qu'il est donc « nécessaire de connecter les Africains francophones et anglophones ».

Le lancement du Prix a également été l’occasion d’accueillir à Nairobi quatre figures du livre jeunesse francophone : Ulrich Talla Wamba (Éditions Akoma Mba, Cameroun), Ravaka (Éditions Karné, Madagascar), Arafo Saleh (Éditions du Francolin, Djibouti) et Agnès Debiage, initiatrice du Forum des éditeurs jeunesse de Lomé. Leurs interventions et échanges avec le public kenyan ont ouvert de nouvelles perspectives de collaboration et renforcé la circulation des imaginaires africains.

Les lauréats de cette première édition sont :

Catégorie Premières lectures 2025 : Ludo le Dodo de Céline Chowa & Henry Koombes (VIZAVI)

Catégorie Roman jeunesse 2025 : Fatou et le secret d’anniversaire de Laurence Marianne et Amélie-Anne Calmo (Akoma Mba)

Catégorie Roman ado 2025 : Il faut vaincre Trimobe d'Andrea Razafi et Owlfens (Karné)

Mention spéciale 2025 : L’imagier de Tikoulou d'Henry Koombes (VIZAVI)

En s’appuyant sur des achats de droits et des publications francophones au Kenya, Maua Books et eKitabu affirment une démarche pionnière, pensée pour favoriser la diffusion des histoires africaines et bâtir une dynamique panafricaine du livre jeunesse.

Crédits photos : Agnès Debiage

Par Ewen Berton

