"La jeunesse irakienne ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre"

Nous l’avons rencontré dans les locaux de Radio Nova, où il achève un reportage consacré à la montée de l’extrême droite en Europe. Une autre facette de l'écrivain : le reporter aguerri, qui a couvert de nombreux terrains sensibles au Proche-Orient, de Bagdad à Gaza, en passant par Kaboul.

À l’origine du Ciel est immense, son deuxième roman après Je me souviens de Falloujah, il y a un mystère. « L’étincelle, c’est une photo. Je ne saurais même plus dire comment elle est arrivée jusqu’à moi. On y voit un homme en uniforme, tout l’attirail du pilote : les Ray-Ban, la Breitling Navitimer. Et puis, sous cette image, juste une légende, un prénom… et un silence. » Cet homme s’appelait Adel. L’oncle de l’écrivain. « Je ne l’ai jamais connu puisqu’il est mort ou a disparu avant ma naissance, en 1974. À chaque fois que je posais des questions sur lui, je me heurtais au silence. J’avais affaire à des murs. »

Ce silence devient le moteur d’une quête intime. « D’abord, c’est une recherche personnelle. Mais des années plus tard, je me suis confronté à un mur, et ce mur m’a poussé vers la fiction. »

Un roman à la croisée des genres

Le ciel est immense oscille entre enquête, chronique familiale et fresque historique. Feurat Alani y mêle le destin d’un pilote disparu à une réflexion sur la mémoire et l’exil.

Construit en courts chapitres, le livre alterne les voix et les temporalités. On y retrouve l’enfance du narrateur à Paris, ses séjours en Irak dans les années 1990, l’histoire de son oncle Adel dans les années 1960-70, mais aussi des moments de grande Histoire - la guerre des Six Jours, la guerre du Golfe, la dictature de Saddam Hussein. Cette polyphonie donne au texte une respiration singulière, entre roman d’apprentissage, quête mémorielle et méditation historique. Il interroge le poids des silences familiaux et la manière dont ceux-ci se transmettent de génération en génération.

Feurat Alani s’était fait connaître avec Le parfum d’Irak (prix Albert-Londres 2019), récit mêlant souvenirs personnels et reportages, à mi-chemin entre chronique journalistique et intime. Avec Le ciel est immense, il franchit une nouvelle étape : « Ce n’est pas une autobiographie, mais une matière réelle qui me permet d’aller vers la fiction. Le journalisme cherche des réponses, la fiction permet de poser des questions et d’essayer d’y répondre autrement. »

Il ne s’agit donc pas de rompre, mais de tracer un pont. « Il y a une continuité. Mais la fiction me donne la liberté d’aborder ce que le journalisme interdit : le doute, l’intime, l’absence de certitudes. »

La mémoire, une obsession

La construction du roman, l’auteur la revendique comme fidèle à la nature même de la mémoire qui, « par essence, est fragmentée. J’ai donc voulu une écriture qui fasse des allers-retours entre différentes temporalités. J’ai intégré les archives, mais aussi les grands événements, pour les mêler aux souvenirs. C’est ma manière de rendre cohérent ce qui, au départ, est éclaté. »

Cette fragmentation s’accompagne d’une hantise : l’oubli. « Ma grande obsession, c’est la mémoire contre l’amnésie. La mémoire individuelle contre l’amnésie collective. Ce roman, c’est aussi une façon de lutter contre cette disparition des récits », nous confie-t-il.

La photo d’Adel a nourri un imaginaire d’enfant avant de devenir un matériau d’écrivain. « Quand je l'ai découverte, j’avais huit ou neuf ans. Tout de suite, c’était l’imaginaire de l’aventurier : l’aviation, l’exploration. C’était une légende personnelle. Plus tard, écrire sur lui a été à la fois une difficulté et un plaisir : j’avais des bribes de réalité, mais beaucoup de trous noirs. Alors j’ai dû inventer. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Romain Gary, à Antoine de Saint-Exupéry, ces écrivains qui ont fait de l’aviation un symbole. J’ai construit Adel comme un personnage mythique, sans cesser de sentir sa proximité familiale. »

Le journaliste a, malgré tout, longtemps résisté à l’écrivain. « J’ai mis au moins trois mois avant d’accepter l’idée de romancer, d’inventer. J’avais l’impression de trahir la vérité. Le journalisme impose des règles strictes : hiérarchiser, vérifier, aller à l’essentiel. La fiction, elle, ne connaît pas ces limites. J’étais perdu. »

Le déclic survint grâce à une phrase de Cocteau : le roman est un mensonge qui dit toujours la vérité. « Quand j’ai compris cela, j’ai accepté d’inventer. Et j’ai découvert qu’en inventant, on pouvait toucher une vérité plus intime, parfois plus juste que celle des faits bruts. » Ce glissement, il l’a expérimenté dans les réactions de sa famille. « Il m’est arrivé d’écrire une scène inventée, et qu’un proche me dise : “Mais comment savais-tu ? C’est vraiment arrivé !” C’est troublant. Cela prouve qu’en fiction, on peut être sincère au point de rejoindre une vérité enfouie. »

L'Irak d'hier et d'aujourd'hui

Au-delà de l’histoire familiale, Le ciel est immense plonge dans les événements géopolitiques qui ont façonné la région. Parmi eux, la guerre des Six Jours (1967), à laquelle son oncle, qui a inspiré le personnage d’Adel, prit part. « C’est une guerre décisive et pourtant souvent oubliée. En six jours, les armées arabes ont été anéanties par Israël. Mon oncle y a pris part aux commandes d’un MiG-21, avion mythique de l’époque, symbole de la supériorité technologique soviétique. Mon personnage découvre que la guerre le dépassait, qu’il n’était qu’un pion sur un échiquier politique bien plus vaste. »

Pour Feurat Alani, évoquer 1967, c’est aussi une manière de replacer l’actualité dans une continuité historique. Il reconnaît combien le 7 octobre a été un événement profondément choquant, qui a marqué les esprits et continue de bouleverser les consciences. Tout en insistant : on ne peut pas réduire toute l’histoire de la région à ce seul moment. Revenir sur la guerre des Six Jours permet de comprendre qu’une partie des tensions actuelles s’enracine bien en amont. Cette défaite brutale des armées arabes face à Israël en 1967 a façonné la psychologie du monde arabe et redessiné durablement les rapports de force géopolitiques.

Interrogé sur l’Irak contemporain, le reporter dresse un constat : « C’est un pays qui n’est ni en guerre ni en paix. Un pays où la corruption gangrène tout, où les milices dictent leurs lois. Vingt-deux ans après l’invasion américaine de 2003, l’Irak n’est toujours pas réellement souverain. » Mais il insiste : « La jeunesse née après 2003 ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre. Elle veut reconstruire son pays. C’est elle qui porte l’espoir. »

Une reconnaissance littéraire

Finaliste du Prix des Deux Magots, l’auteur accueille cette reconnaissance avec simplicité : « C’est un plaisir immense d’être sélectionné. Un honneur. Cela dépasse mes espérances. » Il se souvient avec amusement de ses années étudiantes : « Il nous arrivait, avec des amis, de pousser jusqu’aux Deux Magots. On profitait du lieu, de son atmosphère, parfois simplement pour un chocolat chaud après un dîner. Alors, me retrouver aujourd’hui finaliste de leur prix littéraire, des années plus tard, c’est une belle ironie de l’histoire. »

L’entrée en littérature résonne enfin comme un hommage familial. « Je viens d’une famille éduquée mais éloignée du milieu littéraire. Écrire des romans, être reconnu par mes pairs, cela me paraît presque miraculeux. J’aurais aimé que mon père le voie. Pour moi, écrire, c’est aussi lui rendre hommage. »

