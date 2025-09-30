Inscription
"La jeunesse irakienne ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Feurat Alani publie à la rentrée littéraire chez JC Lattès, Le ciel est immense. Ce roman, traversé par la mémoire, l’Histoire et l’absence, raconte la quête d’un neveu pour retrouver la trace de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Après avoir livré un récit journalistique avec Le parfum d’Irak, l’auteur choisit cette fois la fiction pour tenter de combler les trous laissés par les non-dits. Rencontre avec un écrivain qui fait dialoguer intime et collectif, réalité et imaginaire.

Le 30/09/2025 à 16:24 par Hocine Bouhadjera

Publié le :

30/09/2025 à 16:24

Hocine Bouhadjera

Nous l’avons rencontré dans les locaux de Radio Nova, où il achève un reportage consacré à la montée de l’extrême droite en Europe. Une autre facette de l'écrivain : le reporter aguerri, qui a couvert de nombreux terrains sensibles au Proche-Orient, de Bagdad à Gaza, en passant par Kaboul. 

À l’origine du Ciel est immense, son deuxième roman après Je me souviens de Falloujah, il y a un mystère. « L’étincelle, c’est une photo. Je ne saurais même plus dire comment elle est arrivée jusqu’à moi. On y voit un homme en uniforme, tout l’attirail du pilote : les Ray-Ban, la Breitling Navitimer. Et puis, sous cette image, juste une légende, un prénom… et un silence. » Cet homme s’appelait Adel. L’oncle de l’écrivain. « Je ne l’ai jamais connu puisqu’il est mort ou a disparu avant ma naissance, en 1974. À chaque fois que je posais des questions sur lui, je me heurtais au silence. J’avais affaire à des murs. »

Ce silence devient le moteur d’une quête intime. « D’abord, c’est une recherche personnelle. Mais des années plus tard, je me suis confronté à un mur, et ce mur m’a poussé vers la fiction. »

Un roman à la croisée des genres

Le ciel est immense oscille entre enquête, chronique familiale et fresque historique. Feurat Alani y mêle le destin d’un pilote disparu à une réflexion sur la mémoire et l’exil. 

Construit en courts chapitres, le livre alterne les voix et les temporalités. On y retrouve l’enfance du narrateur à Paris, ses séjours en Irak dans les années 1990, l’histoire de son oncle Adel dans les années 1960-70, mais aussi des moments de grande Histoire - la guerre des Six Jours, la guerre du Golfe, la dictature de Saddam Hussein. Cette polyphonie donne au texte une respiration singulière, entre roman d’apprentissage, quête mémorielle et méditation historique. Il interroge le poids des silences familiaux et la manière dont ceux-ci se transmettent de génération en génération.

Feurat Alani s’était fait connaître avec Le parfum d’Irak (prix Albert-Londres 2019), récit mêlant souvenirs personnels et reportages, à mi-chemin entre chronique journalistique et intime. Avec Le ciel est immense, il franchit une nouvelle étape : « Ce n’est pas une autobiographie, mais une matière réelle qui me permet d’aller vers la fiction. Le journalisme cherche des réponses, la fiction permet de poser des questions et d’essayer d’y répondre autrement. »

Il ne s’agit donc pas de rompre, mais de tracer un pont. « Il y a une continuité. Mais la fiction me donne la liberté d’aborder ce que le journalisme interdit : le doute, l’intime, l’absence de certitudes. »

La mémoire, une obsession

La construction du roman, l’auteur la revendique comme fidèle à la nature même de la mémoire qui, « par essence, est fragmentée. J’ai donc voulu une écriture qui fasse des allers-retours entre différentes temporalités. J’ai intégré les archives, mais aussi les grands événements, pour les mêler aux souvenirs. C’est ma manière de rendre cohérent ce qui, au départ, est éclaté. »

Cette fragmentation s’accompagne d’une hantise : l’oubli. « Ma grande obsession, c’est la mémoire contre l’amnésie. La mémoire individuelle contre l’amnésie collective. Ce roman, c’est aussi une façon de lutter contre cette disparition des récits », nous confie-t-il.

La photo d’Adel a nourri un imaginaire d’enfant avant de devenir un matériau d’écrivain. « Quand je l'ai découverte, j’avais huit ou neuf ans. Tout de suite, c’était l’imaginaire de l’aventurier : l’aviation, l’exploration. C’était une légende personnelle. Plus tard, écrire sur lui a été à la fois une difficulté et un plaisir : j’avais des bribes de réalité, mais beaucoup de trous noirs. Alors j’ai dû inventer. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Romain Gary, à Antoine de Saint-Exupéry, ces écrivains qui ont fait de l’aviation un symbole. J’ai construit Adel comme un personnage mythique, sans cesser de sentir sa proximité familiale. »

Le journaliste a, malgré tout, longtemps résisté à l’écrivain. « J’ai mis au moins trois mois avant d’accepter l’idée de romancer, d’inventer. J’avais l’impression de trahir la vérité. Le journalisme impose des règles strictes : hiérarchiser, vérifier, aller à l’essentiel. La fiction, elle, ne connaît pas ces limites. J’étais perdu. »

Le déclic survint grâce à une phrase de Cocteau : le roman est un mensonge qui dit toujours la vérité. « Quand j’ai compris cela, j’ai accepté d’inventer. Et j’ai découvert qu’en inventant, on pouvait toucher une vérité plus intime, parfois plus juste que celle des faits bruts. » Ce glissement, il l’a expérimenté dans les réactions de sa famille. « Il m’est arrivé d’écrire une scène inventée, et qu’un proche me dise : “Mais comment savais-tu ? C’est vraiment arrivé !” C’est troublant. Cela prouve qu’en fiction, on peut être sincère au point de rejoindre une vérité enfouie. »

L'Irak d'hier et d'aujourd'hui

Au-delà de l’histoire familiale, Le ciel est immense plonge dans les événements géopolitiques qui ont façonné la région. Parmi eux, la guerre des Six Jours (1967), à laquelle son oncle, qui a inspiré le personnage d’Adel, prit part. « C’est une guerre décisive et pourtant souvent oubliée. En six jours, les armées arabes ont été anéanties par Israël. Mon oncle y a pris part aux commandes d’un MiG-21, avion mythique de l’époque, symbole de la supériorité technologique soviétique. Mon personnage découvre que la guerre le dépassait, qu’il n’était qu’un pion sur un échiquier politique bien plus vaste. »

Pour Feurat Alani, évoquer 1967, c’est aussi une manière de replacer l’actualité dans une continuité historique. Il reconnaît combien le 7 octobre a été un événement profondément choquant, qui a marqué les esprits et continue de bouleverser les consciences. Tout en insistant : on ne peut pas réduire toute l’histoire de la région à ce seul moment. Revenir sur la guerre des Six Jours permet de comprendre qu’une partie des tensions actuelles s’enracine bien en amont. Cette défaite brutale des armées arabes face à Israël en 1967 a façonné la psychologie du monde arabe et redessiné durablement les rapports de force géopolitiques. 

Interrogé sur l’Irak contemporain, le reporter dresse un constat : « C’est un pays qui n’est ni en guerre ni en paix. Un pays où la corruption gangrène tout, où les milices dictent leurs lois. Vingt-deux ans après l’invasion américaine de 2003, l’Irak n’est toujours pas réellement souverain. » Mais il insiste : « La jeunesse née après 2003 ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre. Elle veut reconstruire son pays. C’est elle qui porte l’espoir. »

Une reconnaissance littéraire

Finaliste du Prix des Deux Magots, l’auteur accueille cette reconnaissance avec simplicité : « C’est un plaisir immense d’être sélectionné. Un honneur. Cela dépasse mes espérances. » Il se souvient avec amusement de ses années étudiantes : « Il nous arrivait, avec des amis, de pousser jusqu’aux Deux Magots. On profitait du lieu, de son atmosphère, parfois simplement pour un chocolat chaud après un dîner. Alors, me retrouver aujourd’hui finaliste de leur prix littéraire, des années plus tard, c’est une belle ironie de l’histoire. »

À LIRE - Joseph Incardona, la rage du roman et la tendresse au cœur du noir

L’entrée en littérature résonne enfin comme un hommage familial. « Je viens d’une famille éduquée mais éloignée du milieu littéraire. Écrire des romans, être reconnu par mes pairs, cela me paraît presque miraculeux. J’aurais aimé que mon père le voie. Pour moi, écrire, c’est aussi lui rendre hommage. »

Par Hocine Bouhadjera
Le ciel est immense

Feurat Alani

Paru le 20/08/2025

272 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

Je me souviens de Falloujah

Feurat Alani

Paru le 01/03/2023

288 pages

Jean-Claude Lattès

20,00 €

Falloujah

Feurat Alani, Halim

Paru le 05/03/2020

126 pages

Editions Les Escales

18,00 €

Le parfum d'Irak

Feurat Alani

Paru le 03/10/2018

176 pages

Nova Editions

19,00 €

ActuaLitté

“Ça ne tient plus !” : appel à mobilisation du monde associatif

Un appel à mobilisation pour le 11 octobre a été lancé par Le Mouvement associatif, qui représente plus d'une association sur deux en France. Il concerne le monde associatif, touché par « une crise sans précédent ». L'Association Lecture Jeunesse, engagée pour inciter les jeunes à la lecture, se joint à la mobilisation. Nous reproduisons ci-dessous le texte de soutien de Lecture Jeunesse, ainsi que celui de l'appel à mobilisation du Mouvement associatif.

30/09/2025, 15:39

ActuaLitté

Dragons, romance et révolte : ma version punk de Shakespeare

Thomas Mariani vient de publier chez Gulf Stream Hero - Perle de Messine. À cette occasion, il revient sur l'élaboration d'un texte qui doit beaucoup au Barde et plus encore, peut-être, aux réticences qu'on lui signifia. « Récit en cinq actes, collerette à dentelle et crête à l’iroquoise comprises », comme il l'écrit si bien lui-même.

30/09/2025, 13:25

ActuaLitté

Littérature contre slogans : comment les romans racontent l’Amérique de Trump

La Novlangue trumpienne s’impose au-delà des réseaux sociaux.  Elle procède par une simplification extrême. Elle utilise des slogans binaires et des expressions émotionnelles percutantes qui réduisent notre capacité à penser la complexité du réel. Heureusement, la littérature offre un contrepoint salutaire. Les romans américains dessinent un tableau beaucoup plus divers. 

29/09/2025, 10:32

ActuaLitté

Pourquoi relire Une journée d’Ivan Denissovitch en 2025 ?

La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable. 

28/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Pédagogie du défi : quand la philosophie devient jouable

Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l' auteur d' une vingtaine d' ouvrages. Depuis plus de vingt ans, il intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour démocratiser la pensée philosophique. Avec Philo : la méthode voyoute, il approche la discipline différemment encore. Pour ActuaLitté, il signe une tribune revendiquant cette solution innovante, rigoureuse et ultra-efficace pour aimer la discipline.

25/09/2025, 16:54

ActuaLitté

L'ABF dénonce “la négation” des droits culturels du peuple palestinien

Depuis bientôt deux ans, le peuple palestinien est visé par des actions militaires de l'État d'Israël, en représailles des attentats commis en octobre 2023 par le Hamas. La situation humanitaire est critique, et les droits humains sont bafoués, y compris les droits culturels, rappelle l'Association des Bibliothécaires de France dans un communiqué reproduit ci-dessous.

24/09/2025, 15:36

ActuaLitté

Fiole : Rémunérer les auteurs à chaque lecture

Dans l’écosystème du livre numérique, les modèles de rémunération font souvent débat. Avec Fiole, nous affichons un projet clair : instaurer un système simple, transparent et évolutif. Chaque auteur qui publie via Fiole peut être rémunéré à sa juste valeur, au même titre que les éditeurs partenaires.

24/09/2025, 11:52

ActuaLitté

Lettre à Jean Lassalle : “La sincérité, la franchise et la simplicité, il n’y a que cela qui compte”

Jean Lasalle est dans la place en simplicité et en pure sincérité. Christophe Esnault n'a qu'une hâte, assister à la grande représentation. Et pour mieux se rapprocher de son idole, ce jeune a choisi de lui écrire...

24/09/2025, 10:55

ActuaLitté

Les Mondes de Colette : une vie hors du commun

Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».

23/09/2025, 19:13

ActuaLitté

“Une traductrice est d'abord une lectrice”

Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025, John Boyne  est l’un des rares auteurs étrangers à recevoir cette récompense. Derrière son roman, Les Éléments, une traductrice, Sophie Aslanides, qui a lu un bref discours lors de la cérémonie organisée ce 22 septembre. À notre demande, elle nous confie ce texte, « écrit avec le coeur », précise-t-elle.

23/09/2025, 10:43

ActuaLitté

“Wikipédia restera encyclopédique, moi je structure le web littéraire”

Depuis 2015, Bibliosurf s’est imposé comme un espace singulier de veille et de médiation littéraire. À rebours des grandes plateformes et des encyclopédies collaboratives comme Wikipedia, le site s’attache à documenter la réception vivante des romans contemporains : chroniques de blogs, critiques de presse, podcasts, vidéos, émotions suscitées. 

22/09/2025, 10:14

ActuaLitté

Trois femmes, une vision : AYỌ éditions s’ouvre au lectorat français

À l’occasion de la rentrée, AYỌ éditions, désormais diffusée et distribuée par DG Diffusion, se présente : une jeune maison belge fondée par trois femmes afrodescendantes, engagée pour une littérature jeunesse plus inclusive. Du premier album aux romans, elle met au cœur de ses histoires des héros afrodescendants, sans oublier la diversité des familles, et des cultures. 

22/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Le monde du livre jeunesse se fait l'écho d'une tribune parue en Angleterre pour la Palestine

Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.

20/09/2025, 12:19

ActuaLitté

Pour des avenirs désirables, valoriser les utopies en bibliothèque

Alors que le réel et l'actualité rivalisent pour exposer des faits toujours plus désastreux, entre le développement des discours de haine, les politiques antisociales, les conflits meurtriers ou encore les comportements écocides, comment entretenir l'espoir ? Les bibliothécaires ont un rôle à jouer dans la stimulation d'imaginaires utopistes, afin d'alimenter l'espoir, défend Estelle Busquet.

19/09/2025, 14:56

ActuaLitté

Éditions du Ricochet : “Pas question de participer à la surproduction” du livre jeunesse

30 ans de rebondissements, voilà comment la directrice et éditrice des Éditions du Ricochet, Natalie Vock-Verley, célèbre cet anniversaire. Aux côtés de six autres maisons francophones, dédiées à la littérature jeunesse, la maison fête sa 30e année... avec bien d'autres encore à traverser. Pour l'occasion, la directrice signe dans nos colonnes un texte en hommage au temps passé et celui à venir...

17/09/2025, 17:25

ActuaLitté

Lettre à François Bayrou : “Ta chute est aussi la nôtre.”

Après une fulgurante carrière à Matignon, qu’adviendra-t-il de François Bayrou ? « Comme nous tous, il est pressenti pour l'EHPAD », répond Christophe Esnault. L’auteur nous gratifie d’une nouvelle lettre, pour rendre hommage à la figure politique, façon grandeur et décadence…

17/09/2025, 10:26

ActuaLitté

Défendre Raphaël Enthoven à Besançon, indignation “à géométrie variable”

La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.

16/09/2025, 09:32

ActuaLitté

À Londres, la “liberté d’expression” et l’extrême droite : quand Orwell rencontre Gibson

Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.

15/09/2025, 10:23

ActuaLitté

Piktos jeunesse accueille ses premiers auteurs francophones

Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones. 

15/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Fayard : la maison d’édition au cœur des polémiques

Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.

10/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Écrire et publier sur Fiole : un contrat d’auteur, la visibilité en ligne en plus

Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.

09/09/2025, 09:30

ActuaLitté

Faut-il encore imposer l’achat de livres scolaires aux parents ?

Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...

08/09/2025, 12:12

ActuaLitté

Métiers de l’information : il est temps de conjuguer nos expertises

En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.

08/09/2025, 11:01

ActuaLitté

Kiss the Sky : Jimi Hendrix en BD célébré chez Momie Grenoble

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.

08/09/2025, 10:59

ActuaLitté

Pomango arrive en France : la maison jeunesse québécoise se dévoile

Pomango, maison québécoise familiale récemment signée chez DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Née en 1983 et aujourd’hui entièrement dédiée à la jeunesse, elle conçoit livres, jeux éducatifs et outils d’organisation pour accompagner les familles au quotidien. 

08/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Lettre à Patrick Sébastien : “Je t’adore. On les emmerde ces rabat-joie”

Oubliez les influenceurs qui n’ont jamais fait tomber la pluie : découvrez l’ambianceur, Christophe Esnault, qui garantit la chute de mots. Une tonalité post situationniste et un humour de psychopathe, voici l’ambiance justement de ses Lettres insolentes. ActuaLitté en proposera quelques-uns, bouquet garni d’une composition pot-pourri poético-florale.

06/09/2025, 15:58

ActuaLitté

Traumas et secrets : la famille brisée de la rentrée littéraire 2025

De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.

06/09/2025, 11:10

ActuaLitté

Enquêteurs atypiques et sujets de société : le polar cosy du XXIe siècle

Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique. 

03/09/2025, 10:07

ActuaLitté

Des livres nécessaires, indispensables et vitaux, en cette rentrée littéraire

La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....

03/09/2025, 08:49

ActuaLitté

Ziad Medoukh : survivre à Gaza entre famine et bombardements

Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.

02/09/2025, 17:42

ActuaLitté

Cinq mille ans plus tard, l’héritage fascinant des Sumériens

Dans cette carte blanche, Éric Tasset revient sur l’Arche des Deux Fleuves, un projet entamé il y a près de quarante ans. Il y explore l’héritage fascinant des Sumériens, « la mère de toutes civilisations ». On leur doit l’écriture, la roue, l’arithmétique, mais aussi des mythes fondateurs comme celui du Déluge.

02/09/2025, 15:22

ActuaLitté

Polar breton, enquête provençale : le cosy mystery à la française

Le phénomène du cosy mystery n’a pas tardé à franchir la Manche pour gagner le cœur des lecteurs francophones. Longtemps, le genre est resté confidentiel en France – cantonné aux traductions d’Agatha Christie ou aux intrigues so british. Mais ces dernières années, on assiste à une véritable déferlante de polars “douillets” adaptés à l’Hexagone.

01/09/2025, 11:07

ActuaLitté

Les Éditions Midi trente : une mission dédiée aux jeunes lecteurs

Les Éditions Midi trente, récemment signées chez DG Diffusion, prennent la parole à l’occasion de la rentrée pour se présenter. Spécialisées dans les ressources psychoéducatives, elles œuvrent depuis 2010 pour accompagner les jeunes dans la gestion de leurs défis.

01/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception

Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…

29/08/2025, 19:19

ActuaLitté

Alice éditions : “Notre espoir pour les 30 prochaines années...”

Maison jeunesse installée en Belgique, Alice éditions rejoint le collectif des éditeurs qui célébrent un anniversaire particulier cette année. Et depuis l'outre-Quiévrain, la maison se dévoile, racontée par celles et ceux qui l'animent.

27/08/2025, 10:20

ActuaLitté

Le lien essentiel que les parents perdent en ne lisant pas à leurs enfants

La lecture à voix haute, loin d'être une simple activité scolaire, est une véritable passerelle vers le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. En France, des études ont démontré que cette pratique stimule l'acquisition du vocabulaire, améliore la compréhension orale et renforce les liens affectifs entre parents et enfants .

26/08/2025, 15:55

