Insta. Les cultures de l'immédiateté

À compter du mois de novembre, Alexandre Gefen proposera un cycle de séminaires tournant autour des réseaux sociaux. Tous les jeudis, entre 18h et 20h, le Directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité nourrira la réflexion… sur le long terme.
Le 30/09/2025
30/09/2025
Séminaire hybride, en Sorbonne (bâtiment C, deuxième étage, salle F007 sauf la première sur zoom uniquement et la dernière séance du 4 juin qui aura lieu à la salle de musique de l'ENS 46 rue d'Ulm) et sur Zoom.
• Jeudi 6 novembre de 18 h à 20 h L’immédiateté : une histoire littéraire et philosophique avec Dominique Château (uniquement sur zoom)
• Jeudi 18 décembre de 18 h à 20 h Comment exister sur Instagram ? Immédiateté et réseaux sociaux, avec Lea Como et Beatrice Latini (en Sorbonne et sur zoom)
• Jeudi 22 janvier de 18 h à 20 h La littérature sans médiation, de l’écriture blanche au récit de non-fiction, avec Frédéric Martin Achard et Dominique Rabaté (en Sorbonne et sur zoom)
• Jeudi 19 février de 18 h à 20 h Écritures de témoignage, littératures d’enquête crise de la représentation, avec Sylvie Servoise et Aurélie Adler (en Sorbonne et sur zoom)
• Jeudi 12 mars de 18 h à 20 h L’immédiateté en démocratie ? Avec Sandra Laugier et Sylvain Bourmeau (en Sorbonne et sur zoom)
• Jeudi 9 avril de 18 h à 20 h Qu’est-ce qu’une ontologie plate ? Avec Tristan Garcia (en Sorbonne et sur zoom)
• Jeudi 4 juin de 18 h à 20 h séance concert : Créer dans l’immédiat, l’exemple de l’improvisation musicale avec Karol Beffa (salle de musique de l'ENS et sur zoom)
Lien zoom : https://cnrs.zoom.us/j/98652056272?pwd=jYvNZaL8WgwqvP8LVNIequghG3bTEl.1
