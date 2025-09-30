Insta. Les cultures de l'immédiateté

Séminaire hybride, en Sorbonne (bâtiment C, deuxième étage, salle F007 sauf la première sur zoom uniquement et la dernière séance du 4 juin qui aura lieu à la salle de musique de l'ENS 46 rue d'Ulm) et sur Zoom.

• Jeudi 6 novembre de 18 h à 20 h L’immédiateté : une histoire littéraire et philosophique avec Dominique Château (uniquement sur zoom)

• Jeudi 18 décembre de 18 h à 20 h Comment exister sur Instagram ? Immédiateté et réseaux sociaux, avec Lea Como et Beatrice Latini (en Sorbonne et sur zoom)

• Jeudi 22 janvier de 18 h à 20 h La littérature sans médiation, de l’écriture blanche au récit de non-fiction, avec Frédéric Martin Achard et Dominique Rabaté (en Sorbonne et sur zoom)

• Jeudi 19 février de 18 h à 20 h Écritures de témoignage, littératures d’enquête crise de la représentation, avec Sylvie Servoise et Aurélie Adler (en Sorbonne et sur zoom)

• Jeudi 12 mars de 18 h à 20 h L’immédiateté en démocratie ? Avec Sandra Laugier et Sylvain Bourmeau (en Sorbonne et sur zoom)

• Jeudi 9 avril de 18 h à 20 h Qu’est-ce qu’une ontologie plate ? Avec Tristan Garcia (en Sorbonne et sur zoom)

• Jeudi 4 juin de 18 h à 20 h séance concert : Créer dans l’immédiat, l’exemple de l’improvisation musicale avec Karol Beffa (salle de musique de l'ENS et sur zoom)

Lien zoom : https://cnrs.zoom.us/j/98652056272?pwd=jYvNZaL8WgwqvP8LVNIequghG3bTEl.1

Crédits photo : Christian Marclay, The Organ



