Simon François remporte le Prix Découverte Claude Mesplède 2025

Un jury de journalistes et de chroniqueurs proches de Claude Mesplède (Alexandra Schwarzbrod, Christine Ferniot, Mouloud Akkouche, Serge Breton, Hervé Delouche, Eric Libiot et Bernard Poirette) établit d’abord une sélection de quatre à six ouvrages conformes aux critères du règlement. Ensuite, un jury de lecteurs, présidé par Ida Mesplède, choisit le lauréat. L'an dernier, le prix avait été décerné à Olivier Ciechelski pour son roman Feux dans la plaine (À vue d'oeil)

Particularité de cette récompense : elle est itinérante, et se déplace chaque année dans un festival différent. En 2025, c’est lors de Cadavres Exquis, à Vigoulet-Auzil, que le prix a été remis.

Un petit village du centre de la France, cerné de champs, barricadé par des murs de forêts et quelques fermes isolées, qui abrite une usine : un abattoir de poulets où travaille la quasi-totalité des habitants. Presque tous, sauf Romain, le marginal, l’homme à tout faire, affligé d’un bec de lièvre qui lui vaut le surnom « Lapin ». Romain, aussi habile dans les arbres où il aime bâtir des cabanes que les pieds dans la rivière où il pêche, loin du monde, loin du village qui l’a toujours tenu à l’écart et exerce contre lui une sourde violence. Depuis sa plus tendre enfance, le géant blond, est épris de Solène, l’actuelle maire de la bourgade. Alors quand cette dernière disparaît, mêlée malgré elle à une sombre histoire d’enfouissement illégal de déchets, c’est le soleil de Romain qui s’éteint brutalement. Reste la vengeance… - Résumé de La proie et la meute (Éditions du Masque)

Après avoir longtemps évolué dans le monde de la musique, Simon François s’est tourné vers le cinéma, où il a signé plusieurs courts-métrages en tant que scénariste et réalisateur. Aujourd’hui, il partage son temps entre l’écriture et le montage de documentaires. Son premier roman, Les portes étroites, paru en 2022, avait été salué par la critique. La Proie et la meute constitue son deuxième ouvrage de fiction.

