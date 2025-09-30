Le centenaire de Gilles Deleuze célébré à Paris

La programmation réunit philosophes, cinéastes, écrivains et artistes, parmi lesquels Robert Cantarella, Alain Damasio, Catherine Malabou, François Cusset, Jean-Michel Frodon, Silvia Maglioni, Graeme Thomson et Dork Zabunyan.

Côté cinéma, en plus de L’Abécédaire et de la conférence « Qu’est-ce que l’acte de création ? », sont proposés des films et documents sur l’université de Vincennes, la clinique de La Borde et les ouvrages L’Image-mouvement et L’Image-temps. Frank Smith présente Un film sans autrui, Jacques Perconte s’attache aux images numériques, Coraly Suard revient sur Deleuze Monument, et des projections replacent Europe 51 de Rossellini dans le travail conceptuel de Deleuze. La performance Faire le Gilles de Robert Cantarella (8 novembre) reprend la voix et les cours du philosophe.

Des formats complémentaires jalonnent le week-end : un atelier sur les cours de cinéma (BnF, 7 novembre), les sessions « Écouter Deleuze » en partenariat avec France Culture (8 et 9 novembre), ainsi que « Deleuze en figures » (8 novembre), où intervenants et intervenantes se saisissent des « personnages conceptuels » évoqués dans ses écrits et séminaires.

En amont, la Bpi accueille une rencontre avec François Cusset et Thomas D. autour de leur bande dessinée French Theory (3 novembre). Enfin, un colloque international (La Fémis, Université Paris-8 et INHA, 4–7 novembre) se penche sur les usages contemporains de la pensée deleuzienne du cinéma.

À LIRE - Avec Gilles Deleuze, décolonisons l'inconscient

Les événements sont accessibles principalement au mk2 Bibliothèque (128–162 av. de France, 75013 Paris) et à la BnF François-Mitterrand. Les séances au mk2 sont payantes avec plusieurs tarifs réduits selon les publics ; les rencontres à la BnF sont en entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le programme détaillé est à retrouver ci-dessous :

