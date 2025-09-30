Ça ne tient plus !” : appel à mobilisation du monde associatif

Texte de soutien de l'Association Lecture Jeunesse

En cette rentrée, nous sommes face à une alerte forte lancée dans le monde associatif : Pour alerter sur une situation compliquée entre baisse de financements, précarité croissante et risques de disparition, Le Mouvement Associatif appelle les associations à se mobiliser le 11 octobre.

Chez Lecture Jeunesse, nous connaissons l'importance des associations dans le lien social, l’éducation, la culture, le soutien aux publics fragiles — en somme, dans la vie de nos territoires. Lecture Jeunesse soutient donc pleinement cet appel à la mobilisation. Nous appelons tous nos partenaires, nos abonnés, nos lecteurs et acteurs du monde culturel à s’informer, se faire entendre et à relayer ce mouvement.

Appel à mobilisation du 11 octobre

Ça ne tient plus !

Mobilisons-nous le 11 octobre

Le Mouvement associatif appelle les associations à se mobiliser le 11 octobre.

Nous sommes 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés.

Nous nous engageons dans nos associations pour permettre à 67 millions de Françaises et de Français

d’accéder aux soins, au sport, à l’éducation, à la culture, aux droits.

Nous permettons au plus grand nombre de partir en vacances,

nous luttons contre la précarité, contre l’isolement, nous défendons l’environnement etc.

Nous sommes partout et agissons dans tous les territoires, du premier au dernier kilomètre dans toutes les sphères du quotidien.

Et pourtant, nous traversons une crise sans précédent.

Baisse de financements

Précarité croissante et augmentation des besoins

Dégradation des conditions et risque de disparition

Alors même qu’affaiblir les associations n’a pas de sens :

• Elles changent concrètement la vie des gens

• Elles offrent du pouvoir d’agir et renforcent les liens sociaux

• Elles sont un remède à la crise démocratique que nous traversons

« Notre tissu associatif est quelque chose de merveilleux, un bien commun qui nous rend fiers et qui ne doit pas être sacrifié par les coupes budgétaires. » L’appel a été lancé mercredi 3 septembre par Claire Thoury, Présidente du Mouvement associatif, dans son courrier aux associations.

Rendez-vous est donné le 11 octobre prochain, partout ! Parce que ça ne tient plus !

