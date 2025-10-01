Dobritz au pays des merveilles : un livre graphique entre satire et poésie

Feuilleter ce volume, c’est pénétrer dans un univers où l’humour noir côtoie la poésie visuelle. Chaque dessin se contemple comme une énigme : critique sociale, métaphore filée, calembour visuel ou archétype détourné… Dobritz déploie une langue graphique qui interpelle sans jamais asséner. Le livre s’impose comme un miroir de notre modernité, traversée par la solitude, la quête d’amour ou l’aspiration à la contemplation.

La nature, le pacifisme, la décroissance, mais aussi notre dépendance au travail et aux technologies forment les thèmes de ce parcours labyrinthique. Si la charge est sérieuse, l’artiste choisit l’ironie tendre plutôt que le slogan. Au fil des pages surgit une énergie contestataire, une étincelle d’utopie qui refuse de s’éteindre.

Né en 1956 à Perpignan, Dobritz a signé dès 1975 des dessins pour la presse française et internationale, de La Croix à Témoignage chrétien. De 1988 à 2016, il a publié quotidiennement dans Le Figaro, affinant un style immédiatement reconnaissable. On estime à plus de 30.000 ses dessins de presse, auxquels s’ajoutent des toiles, des illustrations et une vingtaine d’expositions, de Paris à Vienne. En 2014, la Bibliothèque nationale de France a acquis une cinquantaine de ses œuvres – reconnaissance institutionnelle d’un parcours déjà dense.

Une esthétique qui frôle la gravure

Aujourd’hui installé près de Nantes, Dobritz n’a rien perdu de son mordant. Après Rocs’n’roll, publié en 2024 dans la même collection, il poursuit avec Dobritz au pays des merveilles une exploration à la fois satirique et méditative.

Les planches de cet ouvrage frappent par leur sophistication. Le trait incisif, qui rappelle parfois la gravure, fouille la matière et densifie le noir et blanc jusqu’à donner une impression de relief. Chaque composition invite à ralentir, à s’attarder, à déchiffrer des signes souvent multiples. L’objet-livre, soigné dans son format et sa fabrication, renforce cette dimension contemplative.

Ce projet trouve un écrin naturel chez les Éditions Velvet, maison indépendante et écoresponsable qui défend depuis plusieurs années un catalogue exigeant. Fidèle à sa ligne éditoriale, elle offre à Dobritz l’espace nécessaire pour conjuguer liberté artistique et réflexion critique. Retrouvez quelques extraits de Dobritz au pays des merveilles à paraître le 15 octobre, ci-dessous :

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com