Wauter Mannaert : la BD de la nature à la ville

L’exposition, intitulée « La Nature de Wauter Mannaert », met en avant une constante de son œuvre : la présence insistante de la nature, tour à tour ressource, menace ou décor symbolique. En s’appuyant sur trois séries marquantes — Weegee, Yasmina et La Quête — le parcours propose d’examiner la manière dont Wauter Mannaert aborde les tensions entre ville et environnement, imaginaire et quotidien, humour et critique sociale.

Conçue en partenariat avec la section DSAA 1 Design d’Exposition 2024-2025 de l’École Boulle (Paris), l’exposition se présente comme un cheminement interactif, ponctué de modules d’observation et d’installations pédagogiques destinées à capter l’attention d’un jeune public.

Parcours et influences de Wauter Mannaert

Diplômé en animation de l’Institut Sint-Lukas de Bruxelles en 2002, Wauter Mannaert a d’abord publié dans le magazine Ink avant de travailler comme éducateur aux médias et animateur de jeunes. Cette expérience imprègne ses albums, marqués par une attention particulière aux mutations sociales et urbaines.

Son premier livre, Ondergronds (2010), réalisé avec le journaliste Pierre De Jaeger, reçoit l’année suivante le prix Saint-Michel de la meilleure BD néerlandophone. Suivent des projets collectifs et des récits de reportage, comme Jes 2044 ou Brussels in Shorts, dans lesquels il met en scène la vie quotidienne dans la capitale belge.

À partir de 2016, il multiplie les collaborations : Weegee avec Max de Radiguès, El Mesías avec l’Espagnol Mark Bellido, avant de se lancer dans ses deux séries les plus connues : Yasmina (2019-2022), destinée à un jeune lectorat mais nourrie d’enjeux écologiques, et La Quête (2024-…), variation contemporaine sur les mythes arthuriens.

Extrait d'une planche de Wauter Mannaert

Une exposition, trois univers contrastés

Weegee (2016) : Inspiré de la figure du photographe Arthur Fellig, surnommé Weegee, l’album plonge dans le New York de la fin des années 1930. Noir et blanc contrasté, atmosphère nocturne et regard cru sur la misère et la corruption : le livre fonctionne comme une chronique sociale de l’Amérique de la Grande Dépression, mais à travers l’œil d’un témoin marginal.

Yasmina (2019-2022) : Cette série met en scène une adolescente passionnée de cuisine, soucieuse de défendre une alimentation végétale, locale et accessible. Au-delà de l’intrigue entraînante, Yasmina aborde frontalement les questions de nutrition, d’écologie et d’industrialisation alimentaire, en plaçant une héroïne charismatique au centre du récit.

La Quête (2024- …) : Dernier projet en date, la série revisite la légende arthurienne. On y suit Pelli, jeune héros dépourvu des qualités attendues des chevaliers, accompagné d’une Dame du lac déchue. Ensemble, ils évoluent dans un monde marqué par les crises écologiques et la perte de sens. Loin de l’épopée classique, le récit s’intéresse davantage au chemin parcouru qu’au triomphe final.

Extrait d'une planche de Wauter Mannaert

La nature et la ville

Deux thèmes traversent particulièrement l’œuvre de Mannaert : la nature et la ville. La faune, omniprésente, n’est pas un simple décor. Dans Yasmina, lapins, insectes et oiseaux deviennent les relais sensibles d’un écosystème menacé. Dans El Mesías, les figures animales sont utilisées comme symboles, jusqu’à structurer l’album par un effet miroir autour du chat et de la souris.

La ville, elle aussi, est traitée comme un personnage à part entière. Bruxelles, dans Yasmina, apparaît familière mais oppressante, tandis que New York, dans Weegee, se révèle brutale et inégalitaire. Ces espaces urbains concentrent les tensions entre promesses de modernité et risques de déshumanisation.

L’exposition reprend ces lignes de force en proposant au public d’explorer, à travers décors et dispositifs interactifs, l’univers graphique de Mannaert. Un carnet pédagogique guide les plus jeunes dans une « quête » parallèle à l’exposition, jouant sur les thèmes chers à l’auteur.

Crédits image :

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com