Instantanés poétiques de l’enfance

Comme l’annonce son titre, Un précipité propose une évocation condensée de l’enfance, une sorte de vision accélérée faite d’instantanés. Ces scènes brèves, en apparence banales, prennent avec le temps une profondeur troublante.
Le 01/10/2025 à 07:00 par Clément Solym
01/10/2025 à 07:00
Entre la présence envahissante de la mère et l’absence du père, l’enfant-Wendy découvre peu à peu les lois qui régissent son univers et le monde extérieur. Chaque poème, concis et incisif, trouve son écho dans de courtes évocations du monde traversé par l’effroi, où l’écriture prend racine. Ici, point de nostalgie : la poésie se déploie à la frontière de deux mondes, au plus près de l’intensité du présent.
Les Éditions F Deville nous en offrent les premières pages en avant-première :
Depuis les années 1980, Catherine Weinzaepflen a publié une trentaine d’ouvrages, d’abord chez Flammarion, puis aux éditions des Femmes. À côté de ses romans, elle poursuit une œuvre poétique à la fois discrète et exigeante. La collection Poésie/Flammarion avait déjà accueilli Le rrawrr des corbeaux en 2018.
Parution le 28 octobre 2025.
Paru le 29/10/2025
120 pages
Flammarion
16,00 €
