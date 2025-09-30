Sir Tim Berners-Lee, fondateur du Web, lauréat du Internet Archive Hero Award

Internet Archive a franchi un cap historique : un trillion (1000 milliards) de pages web archivées. Pour célébrer cet accomplissement, l’organisation décernera cette année son trophée Archive Hero Award à celui qui fut à l'origine de l'aventure du World Wide Web. L’annonce a été faite dans The New Yorker.

Sur son site, Internet Archive souligne : « L’invention de Sir Tim Berners-Lee a bouleversé la manière dont l’humanité partage le savoir. Son engagement continu en faveur d’un web ouvert et accessible, au service des individus, reste une source d’inspiration majeure. L’Internet Archive se réjouit de célébrer son apport décisif à l’occasion de cette étape historique pour le web. »

La remise du prix aura lieu le 9 octobre à San Francisco. Sir Tim Berners-Lee sera également honoré à distance lors de la célébration annuelle de l’Internet Archive, prévue le 22 octobre et intitulée « The Web We’ve Built ». Il succède aux anciens récipiendaires du prix, tels que la nation insulaire d’Aruba, l’activiste de l’information publique Carl Malamud, l’experte en droit d’auteur Michelle Wu, ainsi que le groupe de musique Grateful Dead.

Tim Berners-Lee, inventeur du Web

Tim Berners-Lee, né le 8 juin 1955 à Londres, est un physicien et informaticien britannique, principal inventeur du World Wide Web, qu'il conçoit au tournant des années 1990, alors qu’il travaille au l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Le 6 août 1991, il en annonce officiellement le lancement sur le forum Usenet, invitant les internautes à utiliser les outils du CERN pour créer leurs propres sites.

À l’origine du Web, il définit ses trois technologies fondatrices : les adresses URL, le protocole HTTP et le langage HTML. Il bénéficie à ses débuts de l’appui de l’ingénieur belge Robert Cailliau, qui cosigne notamment avec lui, en novembre 1990, le document désormais historique « WorldWideWeb : Proposition pour un projet hypertexte ».

À LIRE — Internet Archive devient bibliothèque fédérale : un tournant historique

Depuis 1994, Tim Berners-Lee préside le World Wide Web Consortium (W3C), l’organisme qu’il a fondé. Il a été fait chevalier par la reine Élisabeth II en juillet 2004 et a reçu le prix Turing en 2016. En 2018, il prend la direction technique de la startup Inrupt, vouée à soutenir la diffusion et le développement d’un logiciel open source sur lequel il travaillait depuis quelques années avec son équipe : Solid. Ce projet a pour ambition de nous redonner la maîtrise de nos données personnelles sur internet.

Crédits image : Par Web Summit, CC BY 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com