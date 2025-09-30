Bibliothèques : le référentiel national des compétences revu et actualisé

Les objectifs liés à ce référentiel sont divers : il offre pour commencer un cadre pour l'évolution des compétences des personnels, mais aussi pour l'élaboration des fiches de postes. Les acteurs de la formation initiale et professionnelle peuvent également l'utiliser pour définir leurs offres, tandis que l'interprofession, notamment les associations, pourra s'y référer pour la défense des métiers et leurs revendications.

« En 2022, le ministère de la Culture publiait une première version du référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales. Élaborée de manière concertée dans un délai très court, celle-ci visait à être rapidement diffusée puis ajustée à partir des retours d’usage », précise la rue de Valois en introduction de ce document.

La version 2025, revue et augmentée, « a été réalisée en tenant compte des propositions d’amélioration recueillies pendant deux ans. Très utilisé sur le terrain, le référentiel a été adapté aux usages pluriels qui en sont faits », indique encore le ministère de la Culture.

Parmi les ajouts, de nouveaux domaines de compétences (« Compétences relationnelles », « Ingénierie culturelle de territoire » et « Renseignement, conseil et accompagnement »), des exemples d'activités pour illustrer les compétences, ainsi qu'un poster des compétences minimales, le socle commun partagé par tous les membres d'une même équipe, en bibliothèque.

Notons également la liaison de deux domaines spécifiques, « Pilotage stratégique et conception de service », ainsi que « Management et coordination d’activités et de projets », au personnel encadrant.

Le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales est accessible en intégralité ci-dessous.

Photographie : illustration, Sophie Bib, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

