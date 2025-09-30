Prix littéraire des Écrivains de marine : la 3ᵉ édition dévoile sa première sélection

Réunis le 23 septembre 2025, les jurés ont établi une première liste de 12 romans issus de la rentrée littéraire. Ces ouvrages témoignent d’une diversité d’approches, mêlant récits d’exploration, aventures maritimes, introspection et fresques historiques.

Voici la sélection :

Andreï Makine – Prisonnier du rêve écarlate (Grasset)

Emmanuelle Favier – Écouter les eaux vives (Albin Michel)

Rachid Benzine – L’homme qui lisait des livres (Julliard)

Mathieu Belezi – Cantique du chaos (Robert Laffont)

Patrick Grainville – La nef de Géricault (Julliard)

Vincent Message – La folie océan (Seuil)

Vincent Guéquière – Le capitaine égaré (Paulsen)

Christophe Ono-dit-Biot – Mer intérieure (L’Observatoire)

Joseph Incardona – Le monde est fatigué (Finitude)

Marie Richeux – Officier radio (Sabine Wespieser)

Adrien Genoudet – Nancy-Saïgon (Seuil)

Gaëlle Nohant – L’homme sous l’orage (L’Iconoclaste)

Le calendrier du Prix littéraire des Écrivains de marine s’organise en trois temps forts : le 23 octobre 2025, les jurés dévoileront une première réduction de la sélection, passant de douze à huit ouvrages encore en lice. Le 20 novembre 2025, une nouvelle délibération resserrera la liste à quatre finalistes. Enfin, fin novembre 2025, le lauréat sera proclamé lors d’un déjeuner au siège de Sisley, avenue de Friedland à Paris, en présence des auteurs, des membres du jury et de la presse, marquant l’aboutissement de cette troisième édition.

Le Prix des Écrivains de marine bénéficie d’un jury composé d’écrivains, navigateurs, artistes et membres de l’Académie française, dont les parcours résonnent avec l’univers maritime et littéraire.

Bureau des Écrivains de marine :

Patrice Franceschi, président (Prix Goncourt de la nouvelle)

Loïc Finaz, vice-président (Prix Tabarly)

Katell Faria, trésorière

Émilie Lahaye, déléguée générale

Jurés

Didier Decoin, ancien président du Goncourt, membre de l’Académie Goncourt

Andréa Marcolongo

Isabelle Autissier (Prix Femina du roman version étrangère)

Sylvain Tesson (Prix Renaudot)

Olivier Frébourg (Prix des Deux Magots)

Jean-Luc Coatalem (Prix Femina essai)

Jean Rolin (Prix Médicis)

Anne Quéméré

Erik Orsenna (Prix Goncourt, membre de l’Académie française)

Emmelene Landon

Titouan Lamazou (Artiste pour la paix de l’UNESCO)

Dominique Le Brun (Prix Tabarly)

Yann Queffélec (Prix Goncourt)

Arturo Pérez-Reverte (Académie royale espagnole)

François Bellec (Académie de Marine)

Daniel Rondeau (Académie française)

Philibert Humm (Prix Interallié)

Arnaud de la Grange (Prix Roger Nimier)

Patrick Deville (Prix Femina)

Créé il y a trois ans, le Prix littéraire des Écrivains de marine met en avant la mer comme horizon littéraire et symbolique. Il associe des récits d’aventure, d’exploration, de mémoire et de poésie, et propose une dotation de 10.000 euros, attribuée grâce au soutien de la maison Sisley.

En 2024, la récompense a été attribuée à Arnaud de La Grange pour son ouvrage La Promesse du Large, publié aux éditions Gallimard.

Crédits photo Adrien Genoudet (© Bénédicte Roscot, Seuil)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com