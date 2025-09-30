Rentrée littéraire jeunesse 2025 : 12 auteurs à découvrir à Aix-en-Provence

L’initiative vise à faire connaître la richesse de la production locale et à favoriser les rencontres entre auteurs, médiateurs et acheteurs de la chaîne du livre. Une documentation régionale, recensant tous les ouvrages jeunesse des auteurs de la région parus ou à paraître en 2025, sera disponible sur le site de l’Agence régionale du Livre (ArL). De plus, s’inscrivant dans le cadre du dispositif On lirait le Sud, un moment sera consacré à la présentation des nouveautés des éditeurs de la région.

Ce type de rendez-vous professionnel n’est pas isolé : l’ArL met régulièrement en place des actions pour promouvoir le livre régional, notamment par le biais du dispositif On lirait le Sud, qui valorise la création littéraire locale via des bibliothèques, librairies et médiathèques.

Les auteurs et autrices présents ce matin-là :

Audrey Alwett (13, les Bouches-du-Rhône) – Album

Mathilde Arnaud (13) – Album

Jack Chaboud (13) – Album

Élise Fontenaille (13) – Album

Mona Granjon (13) – Album

Marcus Malte (83, Var) – Roman ado

Peggy Nille (13) – Album

Zeynep Prinzeck & Alice Krichel (13) – Album

Philippe Le Roy (06, les Alpes-Maritimes) – Roman ado

Fleur Oury (13) – Album

Corinne Dreyfuss (13) – Album

On lirait le Sud

Le dispositif On lirait le Sud est un levier fort pour la visibilité de la création locale : pendant un mois chaque année (juin), librairies, médiathèques et éditeurs se mobilisent autour d’un programme d’événements (rencontres, ateliers, lectures, expositions). En 2025, l’idée est que les temps de rencontre comme celui du 14 octobre puissent prolonger l’élan de promotion initié dans ce cadre.

Le dispositif met notamment l’accent sur le circuit court du livre, en favorisant les acteurs régionaux (auteurs, éditeurs, libraires) et en renforçant la visibilité des maisons d’édition locales.

Pour les éditeurs, la rentrée littéraire est un moment stratégique : les « roadshows » (présentations aux libraires) se multiplient pour faire émerger les nouveautés dans un paysage littéraire très chargé.

Crédits photo : L’Agence régionale du Livre

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com