#Bibliophilie

Un Tintin signé par Hergé et des astronautes vendu pour 71 000 €

Un exemplaire exceptionnel de On a marché sur la Lune, signé par Hergé et six astronautes des missions Apollo, a été adjugé 71.000 € sur la plateforme Catawiki, établissant un record historique. Ce volume rare, initialement estimé entre 32.000 et 36.000 €, illustre de manière unique le lien entre l’univers de Tintin et la conquête spatiale.

Le 30/09/2025 à 10:45 par Ewen Berton

4 Partages

Publié le :

30/09/2025 à 10:45

Ewen Berton

4

Partages

ActuaLitté

La mise aux enchères de l’album a suscité un vif intérêt : 560 utilisateurs l’avaient placé en favori avant la clôture. L’ouvrage a été disputé dès 37.000 € entre un collectionneur français et un acheteur luxembourgeois, ce dernier remportant finalement la mise. Avec ses 71.000 €, il devient l'exemplaire de Tintin le plus cher jamais vendu sur le site.

Un exemplaire unique

L’album, publié en 1954 et signé par Hergé, est enrichi des autographes de six astronautes des missions Apollo. Ces signatures ont été recueillies entre 2009 et 2015 par un collectionneur belge, mécène de la Astronaut Scholarship Foundation, lors de rencontres au Kennedy Space Center. La vente inclut également des photographies, des laissez-passer VIP et des documents originaux attestant de l’authenticité de ces rencontres.

ff
Couverture de la BD On a marché sur la Lune (Casterman) - Photographies d'astronautes de la mission Apollo signant la BD

Quand fiction et histoire se rejoignent

Bien avant 1969 et les premiers pas de Neil Armstrong, Hergé avait imaginé l’exploration lunaire avec une précision visionnaire. Les annotations manuscrites des astronautes témoignent de ce dialogue entre fiction et réalité. Buzz Aldrin a écrit : « Premiers marcheurs lunaires après Tintin », tandis que Fred Haise a rappelé avec humour les difficultés d’Apollo 13, comparables à celles de Tintin.

D’autres, comme Edgar Mitchell, Al Worden, Charlie Duke et Gene Cernan, ont également livré des messages mêlant hommage et clin d’œil.

Crédits photos : Catawiki

 
 
 
 

 

Par Ewen Berton
On a marché sur la Lune

Hergé

Paru le 22/11/1998

62 pages

Casterman

12,50 €

ActuaLitté
plus d'informations

ActuaLitté

Trois nouvelles de jeunesse de Virginia Woolf redécouvertes

Un manuscrit inédit de Virginia Woolf, retrouvé après plus de 80 ans dans une demeure anglaise, sera publié en octobre par Princeton University Press sous le titre The Life of Violet (La Vie de Violette), le titre d'une des trois nouvelles de ce recueil. Écrites en 1907 et retravaillées en 1908, ces nouvelles constituent une biographie parodique d'une amie de l'autrice, Mary Violet Dickinson. Longtemps considérées comme des textes privés sans grande importance, elles annoncent pourtant certains thèmes et procédés stylistiques qui marqueront son œuvre.

29/09/2025, 14:50

ActuaLitté

Kippour : des prières oubliées refont surface après 700 ans

Alors que Yom Kippour s’ouvre mercredi soir, une découverte majeure : un ma’hzor du XIVᵉ siècle acquis par la BNI, désormais consultable en ligne, révèle des piyyoutim inédits pour le Jour du Grand Pardon. Témoignage d’un temps pré-imprimerie, le manuscrit restitue la richesse des variantes rituelles, avant l’ère des textes uniformisés.

29/09/2025, 12:42

ActuaLitté

“L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France

Une redécouverte inespérée : début septembre, l'État accordait le statut de trésor national au manuscrit des Enseignements à sa fille, suivis de l'Histoire du siège de Brest, d'Anne de France (1461-1522), considéré comme perdu depuis des années. L'État prépare désormais l'acquisition de cette pièce patrimoniale, qu'il destine aux collections de la Bibliothèque nationale de France.

24/09/2025, 12:27

ActuaLitté

Un nouveau directeur pour les Archives littéraires suisses à partir de 2026

La Bibliothèque nationale suisse annonce la nomination de Lucas Marco Gisi à la tête des Archives littéraires suisses (ALS). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, succédant à Irmgard Wirtz Eybl, qui dirige les ALS depuis 2006 et fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année.

23/09/2025, 12:04

ActuaLitté

Gênes sollicite des mécènes pour restaurer ses manuscrits historiques

À Gênes, les pages du passé menacent de se déliter. L’Archivio di Stato di Genova (Archives d’État de Gênes), la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria et la municipalité unissent leurs efforts pour sauver les précieux Libri delle Cerimonie – des manuscrits anciens qui racontent, dans le détail, les fastes et cérémonies de l’ancienne République ligure. 

18/09/2025, 11:44

ActuaLitté

La BnF veut préserver l’unité d’un fonds proustien unique au monde

La Bibliothèque nationale de France ouvre une grande souscription publique afin de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et documents personnels de Marcel Proust.

17/09/2025, 14:15

ActuaLitté

L'État veut acquérir le Fonds Albert Camus, pour la BnF

Conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence, le Fonds Albert Camus réunit manuscrits, correspondances, articles et photographies, répartis en 225 cartons d'archives. L'État souhaite en faire l'acquisition, avant de le confier à la Bibliothèque nationale de France. Et cherche, pour ce faire, à lever 9 millions € auprès de mécènes.

12/09/2025, 09:18

ActuaLitté

Oscar Wilde : Dublin rend hommage à l’écrivain 125 ans après sa mort

À l’occasion du 125ᵉ anniversaire de sa mort, Dublin rend hommage à Oscar Wilde à travers visites guidées, projections et festivals. Né au 1 Merrion Square, l’écrivain a grandi dans cette maison ouverte sur le parc où se dresse aujourd’hui une statue en pierres semi-précieuses.

 

10/09/2025, 10:27

ActuaLitté

Un livre volé à Marc Bloch, conservé par l'INHA, restitué à sa famille

Entré à la Bibliothèque des musées nationaux en 1951, un livre ayant appartenu à Marc Bloch sera prochainement restitué à sa famille. Pour l'instant dans les collections de l'Institut national de l'histoire de l'art, sous la cote « 8 MON 56631 », il faisait partie de la bibliothèque de l'historien assassiné par la Gestapo en 1944.

09/09/2025, 09:36

ActuaLitté

Un trésor littéraire découvert à Prague : les manuscrits de Švejk

Un siècle après la mort de Jaroslav Hašek (1883-1923), auteur des cultes Aventures du brave soldat Švejk, une découverte littéraire pourrait transformer la compréhension de cette œuvre : des manuscrits inédits de sa fresque antimilitariste consacrée à la Grande Guerre, ont été mis au jour dans les collections du Památník národního písemnictví (PNP), le Mémorial de la littérature nationale, installé à Prague.

05/09/2025, 15:15

ActuaLitté

Loto du patrimoine : dans la Loire, une collégiale et sa riche bibliothèque

Lancée ce lundi 1er septembre, la 8e édition du Loto du patrimoine entend, une nouvelle fois, participer au financement de la restauration de plus d'une centaine de sites. Parmi ceux-ci, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, écrin d'une bibliothèque du XVIIIe siècle riche de 2000 ouvrages anciens...

02/09/2025, 16:13

ActuaLitté

“Sa valeur est immense” : le manuscrit d'Anne de France, trésor national

Coup de tonnerre dans le domaine du patrimoine écrit : les autorités françaises ont retrouvé la trace du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), réputé perdu depuis des années. En réalité détenue par un propriétaire privé, la pièce bénéficie désormais du statut de trésor national, dans l'attente d'une potentielle entrée dans les collections publiques.

02/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface

Les dernières nouvelles du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), provenaient de Saint-Pétersbourg, où il était conservé au sein d'une bibliothèque depuis des années. Puis, plus rien : cette pièce remarquable, unique, était réputée perdue. Elle était en réalité entre des mains privées : l'État est intervenu pour en faire un trésor national.

01/09/2025, 11:18

ActuaLitté

Découvrez la bibliothèque secrète qui a inspiré Dan Brown

Grimoires d’alchimistes, traités d’astrologie et autres manuscrits chargés de symboles : un univers étrange et fascinant s’ouvre au regard. Au cœur d’Amsterdam, la Ritman Library entrouvre ses grimoires : plus de deux mille ouvrages rares où science, foi et occultisme se mêlent dans un vertige d’énigmes, et il n'est pas obligé de se rendre dans la ville de Spinoza pour les feuilleter.

22/08/2025, 13:05

ActuaLitté

Italie : un livre rare de 1819 rejoint la bibliothèque de Fusignano

Le 12 août 2025, la bibliothèque Carlo Piancastelli de Fusignano, en Italie, a reçu un livre rare de 1819 offert par une habitante de Lugo. Un geste qui comble un manque dans ses collections et permet d'en savoir plus sur l’histoire de cette commune d’Émilie-Romagne.

13/08/2025, 14:40

ActuaLitté

Une lettre inédite de Pierre Loti découverte par un libraire

En triant un lot de livres récupérés lors d’une succession, Dominique Enon, libraire à Carpe Librum, installée à Melun, est tombé sur un document rare : une lettre manuscrite de Pierre Loti, reliée à une édition originale de son ouvrage, L’Inde (sans les Anglais). Plutôt que de conserver la pièce ou de la céder à un collectionneur, Dominique Enon a choisi d’en faire don à la Maison Pierre-Loti, qui a rouvert au public en juin dernier.

12/08/2025, 17:17

ActuaLitté

Graisse de chiot, urine d’enfant... Les remèdes fous de la médecine médiévale

Des remèdes à base de plantes, de graisse de chiot ou de bile de lièvre : l’université de Cambridge met en ligne plus de 8000 recettes médicales médiévales, issues de manuscrits restaurés et numérisés grâce au projet Curious Cures, porté par la bibliothèque universitaire de Cambridge.

07/08/2025, 16:56

ActuaLitté

80 ans après les bombes nucléaires, des archives pour se souvenir

Les 6 et 9 août 1945, des bombes atomiques s'abattent sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes et en blessant beaucoup d'autres, tout en ravageant des territoires entiers. 80 ans plus tard, les archives en ligne du musée du mémorial de la Paix de Hiroshima témoignent de l'horreur causée au prétexte de la « dissuasion nucléaire ».

05/08/2025, 14:59

ActuaLitté

Anatole France à la BnF : une mémoire ravivée par des archives inédites

Un ensemble inédit d’archives ayant appartenu à Anatole France (1844–1924) vient enrichir les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ce don, effectué par Monsieur et Madame Rodolphe Marchais avec l’appui du chercheur Guillaume Métayer (CELLF, CNRS-Sorbonne Université), rassemble albums iconographiques, lettres, livres annotés et documents rares conservés à La Béchellerie, demeure de l’écrivain en Touraine. 

28/07/2025, 10:36

ActuaLitté

Lyon acquiert un ouvrage rare d’un éditeur de Nostradamus

Dans le cadre de la commission 2025 du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les bibliothèques (FRRAB), la bibliothèque municipale de Lyon a obtenu un soutien pour l’acquisition de deux ouvrages rares : un traité culinaire du XVIᵉ siècle publié à Lyon, et un livre d’artiste contemporain signé Giuseppe Penone, figure de l’Arte povera. Ces acquisitions s’inscrivent dans une politique régionale de valorisation du patrimoine écrit et artistique.

24/07/2025, 17:42

ActuaLitté

En Hongrie, des insectes ravagent une bibliothèque millénaire

Sur les hauteurs du nord-ouest de la Hongrie, l’abbaye bénédictine de Pannonhalma, fondée en 996, veille depuis plus de mille ans sur la plus ancienne collection de livres du pays. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle conserve quelque 400.000 volumes, dont plusieurs centaines de manuscrits antérieurs à l’invention de l’imprimerie, et une Bible complète datant du XIIIᵉ siècle. Un trésor patrimonial aujourd’hui menacé...

21/07/2025, 17:31

ActuaLitté

688 ans plus tard, le meurtre d'un prêtre est enfin résolu

Il y a sept siècles, un prêtre est assassiné à l’arme blanche en plein centre de Londres, sous les yeux d’une ville indifférente. 688 ans plus tard, le criminologue Manuel Eisner exhume l’affaire, au sein du projet Medieval Murder Map, qui cartographie les meurtres dans l’Angleterre médiévale. À partir des archives judiciaires, il révèle les dessous d’un homicide prémédité, orchestré par une noble en quête de vengeance, dans une société où l’honneur se défendait aussi par le sang.

15/07/2025, 17:09

ActuaLitté

Livre d’occasion : la bataille débuta voilà 400 ans à Paris, sur le Pont Neuf

De la chronique parisienne débutée au XVIIe siècle aux enjeux socioéconomiques contemporains, le Pont Neuf présente une facette inédite de l'industrie du livre et de l'édition en France. Entre Mazarin, les libraires-éditeurs et les bouquinistes, la bataille fit rage : remontons aux origines de ce conflit, qui quatre cents ans plus tard, agite toujours...

06/07/2025, 10:41

ActuaLitté

Disparu depuis 3000 ans, ce poème babylonien ressurgit… grâce à l’IA

Babylone n’a pas révélé tous ses secrets. Un poème disparu, pourtant très populaire à l’époque, vient d’être retrouvé par une équipe de chercheurs grâce à l’intelligence artificielle. Ce texte livre des détails importants sur la place des femmes dans la société, ou encore le quotidien de ses habitants.

04/07/2025, 17:17

ActuaLitté

Paris accueille Recovered Memories, conférence sur les restitutions d'art spolié

Le 26 juin 2025, la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS) organise à Paris la conférence Recovered memories, dans le cadre de la présidence française du réseau européen des commissions de restitution.

30/06/2025, 17:13

ActuaLitté

À Los Angeles, le musée Getty gâté par un don de feuillets enluminés

Le J. Paul Getty Museum vient de recevoir le don artistique le plus important depuis plusieurs décennies. 38 feuillets enluminés réalisés par des artistes italiens entre le XIIe et le XVIIe siècle ont en effet été offerts par T. Robert Burke et Katherine States Burke, un couple américain possédant la plus grande collection privée d’enluminures italiennes aux États-Unis.

30/06/2025, 13:00

ActuaLitté

Les archives de Stephen Sondheim rejoignent la Bibliothèque du Congrès

La Bibliothèque du Congrès des États-Unis a enrichi ses collections en faisant l’acquisition des manuscrits, esquisses musicales et de paroles, enregistrements, carnets et albums souvenirs du compositeur et parolier légendaire Stephen Sondheim, considéré comme l’une des figures les plus influentes et novatrices de la comédie musicale américaine de son époque.

26/06/2025, 17:59

ActuaLitté

Michel Tournier : un fonds d’archives exceptionnel pour la BnF

La Bibliothèque nationale de France (BnF) enrichit ses collections d'un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et dossiers de travail de Michel Tournier (1924-2016), figure incontournable de la littérature française contemporaine. Ce don, constitué de 22 lots, couvre l'essentiel de son œuvre publiée, incluant romans, recueils de nouvelles, essais et ouvrages jeunesse, et offre un témoignage précieux du processus créatif de l'écrivain.

26/06/2025, 16:33

ActuaLitté

André Gide et la Suisse, une page de l'histoire (littéraire)

Les Archives littéraires suisses (ALS), rattachées à la Bibliothèque nationale suisse, viennent d’enrichir leur prestigieuse collection grâce à une donation remarquable : les archives personnelles d’André Gide (1869-1951). Ce fonds, remis par le professeur Peter Schnyder, président de la Fondation Catherine Gide, comprend manuscrits, documents personnels et photographies retraçant le parcours et l’influence majeure de l’auteur français, prix Nobel de littérature, sur la littérature du XXᵉ siècle. 

24/06/2025, 12:22

ActuaLitté

Deux trésors de la BnF inscrits à l’UNESCO

La Bibliothèque nationale de France (BnF) se réjouit de l’inscription, le 24 avril dernier, de deux ensembles documentaires exceptionnels qu’elle conserve au Registre international Mémoire du monde de l’UNESCO. Il s’agit, d’une part, des Archives de la parole (1911-1953), un fonds sonore sans équivalent, et, d’autre part, des textes et dessins des enfants d’Izieu, intégrés dans une proposition collective intitulée Dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe : 1914-1950.

20/06/2025, 10:43

ActuaLitté

Afrique : un ancien système d’écriture refait surface sur les réseaux

En Zambie, une boîte à outils de chasse gravée d’un ancien système d’écriture refait surface sur les réseaux sociaux. Cette redécouverte, orchestrée par la journaliste Samba Yonga et l'auteure Mulenga Kapwepwe, toutes deux fondatrices du Musée virtuel de l’histoire des femmes de Zambie, s’inscrit dans une vaste campagne intitulée Frame, visant à restaurer la mémoire des savoirs culturels effacés par le colonialisme.

16/06/2025, 16:39

ActuaLitté

Spoliations nazies : un livre restitué 80 ans après à la fille d’un historien juif allemand

Le 13 juin 2025, la Bibliothèque nationale de France a officiellement restitué à Angelika Mayer un ouvrage ayant appartenu à son père, l’historien de l’art August Liebmann Mayer, spolié par les nazis en 1942. Cette restitution constitue la toute première application de la loi du 22 juillet 2023, qui encadre désormais la restitution des biens culturels volés dans le contexte des persécutions antisémites de 1933 à 1945.

14/06/2025, 11:32

ActuaLitté

Le manuscrit de l’Appel du 18 juin rejoint les Archives nationales

Le manuscrit de l’appel du 18 juin 1940, conservé par Charles de Gaulle puis transmis à son fils aîné, l’amiral Philippe de Gaulle, intègre officiellement les collections publiques françaises. 

12/06/2025, 15:25

ActuaLitté

À quoi ressemblent les plus vieux devoirs du monde ?

Dans une vidéo YouTube, la scientifique vulgarisatrice Toby Hendy démontre que les devoirs ont toujours existé, au moins depuis l'Antiquité. Si cette pratique a toujours existé, a-t-elle évolué ?

30/05/2025, 18:05

ActuaLitté

Des bandelettes de Torah restituées à un musée allemand

Quatre bandelettes de Torah, ou mappot, seront remises au musée Shalom Europa de la communauté juive de Wurtzbourg et de Basse-Franconie, situé en Bavière (Allemagne), le 5 juin prochain. Elles sont restituées à l'institution par le musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, qui en avait hérité en 1951, dans le cadre d'une récupération de biens spoliés à la fin des années 1930.

28/05/2025, 09:51

ActuaLitté

Lucienne, la bibliothèque numérique de l’ENS

L’ENS (École normale supérieure) et PSL (Université Paris Sciences & Lettres) inaugurent « Lucienne », une bibliothèque numérique accessible à tous, qui réunit plus de 900 documents issus de ses fonds patrimoniaux. 

26/05/2025, 17:00

