Un Tintin signé par Hergé et des astronautes vendu pour 71 000 €

La mise aux enchères de l’album a suscité un vif intérêt : 560 utilisateurs l’avaient placé en favori avant la clôture. L’ouvrage a été disputé dès 37.000 € entre un collectionneur français et un acheteur luxembourgeois, ce dernier remportant finalement la mise. Avec ses 71.000 €, il devient l'exemplaire de Tintin le plus cher jamais vendu sur le site.

Un exemplaire unique

L’album, publié en 1954 et signé par Hergé, est enrichi des autographes de six astronautes des missions Apollo. Ces signatures ont été recueillies entre 2009 et 2015 par un collectionneur belge, mécène de la Astronaut Scholarship Foundation, lors de rencontres au Kennedy Space Center. La vente inclut également des photographies, des laissez-passer VIP et des documents originaux attestant de l’authenticité de ces rencontres.

Couverture de la BD On a marché sur la Lune (Casterman) - Photographies d'astronautes de la mission Apollo signant la BD

Quand fiction et histoire se rejoignent

Bien avant 1969 et les premiers pas de Neil Armstrong, Hergé avait imaginé l’exploration lunaire avec une précision visionnaire. Les annotations manuscrites des astronautes témoignent de ce dialogue entre fiction et réalité. Buzz Aldrin a écrit : « Premiers marcheurs lunaires après Tintin », tandis que Fred Haise a rappelé avec humour les difficultés d’Apollo 13, comparables à celles de Tintin.

D’autres, comme Edgar Mitchell, Al Worden, Charlie Duke et Gene Cernan, ont également livré des messages mêlant hommage et clin d’œil.

