Mojenn Éditions, nouvelle maison bretonne des imaginaires

Créée en avril 2025 par l’auteur breton Olivier Le Gal, Mojenn Éditions s’est installée à Port-Louis, dans la région lorientaise. Cette jeune maison d’édition indépendante s’est donnée pour mission d’explorer et de diffuser les littératures de l’imaginaire, qu’il s’agisse de fantasy, de science-fiction ou de fantastique.
30/09/2025
Consciente des enjeux liés à la lecture, la maison propose une collection spécifique adaptée aux lecteurs DYS. Cet engagement traduit la volonté de rendre la littérature de l’imaginaire accessible à un plus large public, sans barrière. On trouve également chez Mojenn Éditions un ancrage culturel fort, en publiant des livres inspirées de mythes et légendes celtiques et de Bretagne.
La maison publie principalement les livres de son fondateur, Olivier Le Gal, mais pas seulement. Sa dernière publication, Les Remparts de Garliphur, est signée Léon Samoth. Le roman entraîne le lecteur dans une cité mythique menacée par de sombres puissances. Entre intrigues politiques et affrontements épiques, l’ouvrage s’inscrit dans la ligne éditoriale de la maison : des récits qui se veulent denses, immersifs et porteurs d’émotion.
En parallèle, Mojenn Éditions a sorti Heldion, un jeu de rôle imaginé par Olivier Le Gal. Le titre propose un univers où chaque décision influence le cours du monde. Pensé pour les novices comme pour les joueurs expérimentés, il associe narration et mécaniques simples, dans la tradition des jeux de rôle papier.
À LIRE - La carte, le polar et le territoire : embarquez pour un road trip littéraire à travers l’Europe
La maison édite aussi un magazine au format numérique, gratuit sur inscription, Mojenn Magazine, dédié bien évidemment aux littératures de l'imaginaire.
Crédits image : Mojenn Editions
