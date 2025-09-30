Merlieux accueille 90 exposants pour sa Fête du Livre 2025

L’événement s’organise autour de trois pôles : littérature générale (salle polyvalente) avec des auteurs comme Anne Bassi, Magali Discours, Elsa Flageul, Pascal Manoukian ou Véronique Mougin, accompagnés par la librairie Le Dormeur du Val ; littérature jeunesse (près du CPIE) avec notamment Gaël Aymon, Delphine Durand et Sourya Sihachakr, invités pour des rencontres et un atelier manga, en partenariat avec la librairie Pages d’Encre.

Et enfin le pôle environnement (Géodomia), consacré cette année à l’alimentation durable, avec expositions, quiz, marché de producteurs, dégustations et démonstrations culinaires

Parmi les animations phares figurent des cabines d’écriture et d’ordonnances littéraires animées par plusieurs écrivains, une table ronde filmée sur le thème Écrire avec l’histoire, une performance poétique du Poste avancé d’urgence poétique, ainsi qu’une rencontre autour du Prix Merlieux avec trois autrices invitées. Les visiteurs retrouveront aussi un centre de ressources proposant une vente de livres à 1 €, des cabanes littéraires audio, des jeux et diverses animations portées par les associations partenaires.

La fête, qui bénéficie du soutien des collectivités locales et de librairies indépendantes, offre une entrée libre, des espaces de restauration et un accueil convivial pour une journée dédiée à la lecture, aux échanges et à la découverte.

