Rachida Dati jugée pour “corruption passive” en septembre 2026

La ministre de la Culture démissionnaire est mise en examen, depuis 2021, pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance », concernant des faits qui se seraient produits quand elle était députée européenne.

Élue en 2009 pour un premier mandat de cinq ans, elle fut réélue en 2014, avant de recentrer sa carrière politique sur la ville de Paris — dont elle est la maire du 7e arrondissement depuis 2008.

Pendant dix ans, donc, de 2009 à 2019, Rachida Dati siégea ainsi au sein du groupe du Parti populaire européen du Parlement européen. La période qui intéresse les enquêteurs est cependant plus réduite, entre 2010 et 2012, quand la ministre de la Culture d'aujourd'hui était membre suppléante de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie d'hier.

Lobbying ou travail d'avocate ?

En l'espace de quelques mois, Dati aurait reçu 900.000 € d'honoraires, pour 900 heures de travail revendiquées par l'avocate. Celles-ci auraient été investies dans une mission d'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs se sont intéressés aux prestations d'avocate revendiquées par Rachida Dati auprès du groupe Renault-Nissan, et soupçonnent plutôt un lobbying en faveur des intérêts du groupe. Rappelons que, si les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, le lobbying reste totalement proscrit.

Le 13 novembre 2024, le Parquet national financier a estimé, dans un réquisitoire, que les éléments étaient suffisamment solides pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati, pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ».

En juillet dernier, des juges d'instruction ont ordonné un procès contre Rachida Dati et Carlos Ghosn, et l'audience de ce 29 septembre avait pour objectif de fixer les dates de ce rendez-vous judiciaire. La ministre démissionnaire sera donc jugée en septembre 2026, a annoncé le tribunal de Paris, rapporte l'AFP. Le procès aura ainsi lieu quelques mois après les élections municipales, en mars de la même année. Dati y est candidate à Paris, investie par le parti Les Républicains.

D'autres affaires en cours

En juin dernier, Complément d'enquête et Le Nouvel Obs avançaient, dans une enquête, de nouveaux éléments qui relançaient les soupçons de liens entre Rachida Dati et le groupe GDF Suez, toujours lorsque la femme politique était eurodéputée. Selon des documents comptables, l'actuelle ministre de la Culture aurait reçu des virements conséquents de la part du groupe gazier, qui approcheraient les 300.000 €.

Les journalistes de Complément d'enquête et du Nouvel Obs n'avaient pas réussi à obtenir de réponses de la part de Rachida Dati, ni de ses avocats. Gérard Mestrallet, le PDG de GDF Suez à l'époque, n'avait pas non plus donné suite aux sollicitations.

Les éléments mis en avant par les journalistes « font écho à l'affaire Renault, dans laquelle l'élue est accusée de corruption passive et de trafic d'influence passif au profit du groupe automobile au sein du Parlement européen », relevait alors Complément d'enquête.

Enfin, il y a quelques jours, une enquête a été ouverte, visant Rachida Dati, pour « non-déclaration » de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Les enquêteurs soupçonnent la ministre de la Culture démissionnaire, à la tête d'un imposant patrimoine, d'avoir omis de mentionner plusieurs milliers d'euros de bijoux et autres montres, contrairement à ce que la loi impose aux représentants publics.

La brigade financière et anticorruption (BFAC) de la police judiciaire de la préfecture de police mène cette enquête. Rappelons que la sanction encourue en cas de « manquements déclaratifs » ou d'« omissions déclaratives » à la HATVP peut atteindre une peine de trois ans de prison et de 45.000 € d’amende, ainsi qu’une peine d'inéligibilité et l'interdiction d’exercer une fonction publique.

