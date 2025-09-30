Hamnet, d'après le roman de Maggie O'Farrell : bande-annonce

Le long-métrage de Chloé Zhao reprend la trame du roman original, qui tire son titre du prénom du fils de William Shakespeare et Anne Hathaway, mort à l'âge de 11 ans seulement, de causes inconnues. Il est enterré à Stratford le 11 août 1596.

Dans le roman comme dans le film, Anne Hathaway est renommée Agnes, quand le nom de William Shakespeare n'est jamais écrit... Au sein de son casting, le film réunit Paul Mescal, qui incarne le dramaturge, tandis que Jessie Buckley prête ses traits à Agnes. Pour le rôle de Hamnet, le jeune Jacobi Jupe a été choisi.

Le film sera en salles le 21 janvier 2026. Signalons que son scénario a été coécrit par Chloé Zhao, en collaboration avec la romancière britannique Maggie O'Farrell elle-même.

