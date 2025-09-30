La série Les Détectives du Yorkshire de retour à la télévision

Depuis 2022, la série Rendez-vous avec le crime adapte les ouvrages signés par Julia Chapman sous le titre Les Détectives du Yorkshire : deux épisodes ont déjà été produits, et le troisième se profile, présenté sous le titre Tel épris (ira se faire pendre).

À LIRE - Le parfum du bonheur, d'après Virginie Grimaldi, le 8 octobre sur France 2

Réalisé par Laurence Katrian, produit par Page 36 Productions (Mediawan), ce téléfilm de 90 minutes s'inspire du tome 4 des Détectives du Yorkshire, intitulé Rendez-vous avec le poison et paru en 2019 en France... Le récit original a été adapté, pour l'écran, par Laurent Burtin et Fabienne Lesieur.

Entre Samson et Lila, l’atmosphère est enfin au beau fixe ! Depuis que Lila est devenue associée de l’agence d’enquêtes dirigée par Samson, le duo semble imbattable. Leur nouvelle mission leur est confiée par Mathilde Banier, ex-belle-mère de Lila, qui soupçonne son mari Bernard — le très respecté banquier du village — de lui cacher bien des choses. Ce qui s’annonce comme une enquête « classique » prend soudain une tournure inattendue : Samson se retrouve accusé de meurtre, et les secrets de son passé ressurgissent, menaçant d’emporter dans leur tourbillon son filleul Nathan. Avec son tempérament de feu et sa détermination sans faille, Lila va devoir puiser au plus profond d’elle-même pour surmonter les mensonges de Samson et lui venir en aide. Car dans l’ombre, quelqu’un a l’air bien décidé à faire tomber Samson, dont la présence dérange… Au fil de leur investigation, Samson et Lila découvriront que, dans le paisible village de Dorvoix, les notables jouent à des jeux bien plus dangereux que de simples liaisons secrètes. Préparez-vous à plonger dans une aventure palpitante où les apparences sont trompeuses et où chaque vérité conquise révèle de nouveaux mystères… – Le synopsis de Tel épris (ira se faire pendre)

Tel épris (ira se faire pendre) compte, à son casting, Arié Elmaleh (Samson), Sophie de Fürst (Lila), Guillaume Bouchède (George Stock), ou encore Gaëlle Bona (Sidonie)...

Ce nouvel épisode sera diffusé le mardi 14 octobre à 21h10 sur France 3, mais aussi disponible, à la demande, sur france.tv.

Photographie : © Nicolas Velter - France Télévisions

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com