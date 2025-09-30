De Tokyo à l’Australie puis au Golfe, le livre traverse les non-lieux (aéroports, halls, chaînes) et met en tension vengeance et pardon, exposition du corps et secret, tandis que l’amitié et l’humour demeurent ses rares lignes de fuite.

Plutôt qu’un seul entretien, nous lui avons proposé un questionnaire de Proust revisité, taillé sur mesure pour faire vibrer les thèmes du roman, et laisser affleurer l’homme derrière l’écrivain.

Le mot qui résume l’humeur du monde aujourd’hui ?

— Conformiste.

La fatigue que vous pardonnez… et celle que vous ne tolérez pas ?

— Je tolère la fatigue du sommeil. Je ne tolère pas la fatigue intellectuelle.

Le défaut de votre protagoniste (Ève) qui vous émeut le plus ?

— J’aurais voulu qu’Ève ne s’obstine pas dans une douleur trop grande.

Votre idée du courage quand tout se délite ?

— Le panache. Cyrano de Bergerac.

Le son qui traverse le roman ?

— Le chant des baleines.

Le lieu où vos personnages se sentent presque à l’abri ?

— Sur une planche de surf, avec Jay.

Le geste de bonté le plus discret mais décisif dans le livre ?

— Un geste de Matt Mauser, qu’Ève ne voit pas : il la regarde passer les contrôles (ses jambes en titane sonnent), il reste là. Et puis, très concrètement, quand elle chute à l’aéroport, il la relève, la remet d’aplomb. Comme un « Allez, lève-toi et continue”.

La tentation à laquelle vous résistez… et celle à laquelle vous cédez ?

— Camus : « Un homme, ça s’empêche. » Wilde : « Je résiste à tout sauf à la tentation. »

Ce que vous considérez comme la vraie violence ?

— Humilier quelqu’un. La négation de l’autre. L’humiliation n’engendre que de la violence.

La faute qu’on commet sans s’en rendre compte ?

— Blesser quelqu’un par inattention ou excès de confiance. Ce qui est léger pour nous peut être profond pour l’autre — qu’on ne connaît pas assez.

Votre héroïne ou héros dans la vie réelle ?

— Je ne suis pas « groupie ». J’admire, oui (Luther King, Gandhi…), mais je crois surtout aux petites choses : un geste anodin de bonté dans la rue, infiniment important.

Le visage ou l’objet qui vous a accompagné pendant l’écriture ?

— Une petite sirène kitsch, poupée-chiffon trouvée à Montpellier. Mon atelier est un musée d’objets fétiches : tickets de cinéma, cendriers d’hôtel… des traces de moments aimés.

La phrase que vous auriez aimée souffler à votre personnage au moment clé ?

— Ne le fais pas.

Qu’est-ce qui sauve : l’amour, l’humour, la loyauté… ?

— L’humour, l’ironie : distance à soi, conscience du monde. Pour moi, une forme d’intelligence. Et l’amour, si possible. J’ajoute l’amitié, essentielle et trop peu racontée.

Le mot pour fermer le livre… et rouvrir le monde ?

— Ça va aller !

Crédits photo : Joseph Incardona

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com